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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2190219121922193>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:33

BIGor Не знаю, мені кілька знайомих, які повернулись з Канади казали, що не знайшли нормального житла дешевше 3000, тому тут і підняв це запитання. Ще казали про те, що оголошення дешевше 3000 є, але то скам...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:35

О! Аби я вам розказав правду, куди поїхав на днях один приятель з трьома дітьми…
Мене мало чим можна здивувати, але вчора це здивувало так, що я відкрив банку пива. Аж захотілося цигарку викурити, але я не палю. Був легкий шок.
Не все можу розказати.
Нехай буде так:
- людина працює да кордоном на такій посаді, що ні вам, ні мені, ні 100% учасникам форуму і не насниться. Ніколи.
- я в 2018…2021 роках зустрічався з його безпосередніми начальниками таких посад, що голос трохи тремтів.
- десь в березні він мені натякнув про суттєві зміни в червні 2024.
- як виявилося, в нього закінчився контракт і він вирішив його не продовжувати. Коротше, став - як він сказав «сам собі директор».
- ну ось вчора при розмові сказав, що він вже в Los Angeles. З усією родиною. В мене щелепа відвисла. Я очікував зміну країни проживання/робот/посади - але щоби так….
- поворот в спеціальності/професії на 360 градусів помножити на три.
- сказав, що зараз шукає (!) роботу. Я знаю, яка у нього спеціальність, яка освіта, і який університет закінчив, але черговий раз щелепа відвисла у мене від того, де сподівається знайти. Сказав, що жінка його зараз перебуває в легкій депресії від карколомних змін.
- запрошував в гості в Lоs Angeles. Посидіти за столом не тільки з кавою.
- я сказав, що з 15 по 29 серпня буду перебувати з черговим візитом в Каліфорнії, але графік такий напружений, що навряд чи вирвуся в LA. Хоча в моєму розпорядженні буде службове авто.
Більше розказати не можу, але я вчора реально був в шоці.
Зміна у людей всього на світі на 360 градусів, помножити на три або чотири.
Ось так буває… не побоялися почати все з нуля реально.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:47

  BIGor написав:3600 кад (2600 дол США) за 1к - це взагалі в ніякі ворота. Плюс ще обовязково на двох по авто. Звичайно заощадження згорять. В ЄС можна замість авто користуватись нормальним публічним транспортом за 20 дол США в місяць.

Там «щось не те».
Про ціни на оренду і цифру 3600.
- родина племінниці знімає квартиру в столиці провінції Альберта за 1600 чи 1700 С$.
- випускник магістратури живе в орендованій в центрі Торонто 3-к квартирі за 2400 С$. Орендну плату ділять на 3-х чи 4-х хлопців-українців. Квартиру я не бачив, але сказав що в центрі та дуже гарна і стильна. Щоби не стидно було дівчат приводити.
- працівник автосалона КІА цілий рік орендував за 950 С$ 2-к квартиру (+50 комуналка). Зараз переїхав жити до батьків, бо ті орендують 3-к квартиру у місті Вінніпег за 1700 С$, там мешкають тато+мама+брат 10 років+ песик дорогої породи. Але батько весь час працює вахтовим методом, вдома буває на вихідні раз на 2 тижня, то хлопець переїхав в квартиру батьків та дає внесок на квартиру в сумі 500 C$.
Так що не знаю, що там і де люди знаходять за 3600.
Ні, ну якщо добре пошукати, то мабуть можна знайти…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:00

akurt а можете розповісти як вони знайшли ці квартири і чи не потрапляли на скам: приходиш, кажеш "беріть гроші і я поселяюсь", а власник починає морозити
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:29

Всі кейси були дуже різними:
- в Калгарі приятель вселився через три доби після прильоту - це було десь 1 рік тому або більше - я поразпитував, то сказав, що є сайт оголошень типу нашого ОЛХ - вони там шукали щоби було ближче до школи - самі подзвонили - орендодавець призначив зустріч - вони приїхали подивилися/помацали, сказали що українці - та вселилися. Він зараз не виходить на зв"язок вже, але здається взяли 1+1 за 1300 доларів (цифра по пам"яті).
- в місті Едмонтон племінниця з чоловіком шукали квартиру довго - десь 3 тижня (перші два жили безкоштовно в готелі) перемацали різні, були і просто убиті наче БОМжами і десь далеко - а саме смішне що вселилися туди, де мацали в перший (!) день пошуків - там, по-перше, їх все відлякували "наші" що типу район БОМжів (виявилося брехня та перебільшення), а по-друге - здається на момент пошуку були в оренду квартири 1+1, а 2+1 не було, а потім з"явилися. А так вони були в розпачі - особливо, коли був лютий початок березня - мороз мінус 20 і вони міським транспортом їхали хто зна куди щоби подивитися на гнидник (є там і такі).
- там, де родина, в якій зараз старший син працює в автосалоні КІА, то там за місяць (жили безкоштовно в готелі) вони перемацали особисто 107 квартир (без жартів) але їх або не брали із собакою, або мама родини шукала квартиру - а це рідкість в Канаді - щоби пральна машина була не на поверсі "мінус 1" для всіх, а як у нас - в квартирі. Ось там і живуть зараз здається за 1700 (цифра по пам"яті).

На скам ніде не попадали - попадали не погані квартири за якістю, як племінниця сказала:
"Останній раз фарбували кухонні меблі третім шаром олійної фарби років 20 тому..."
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:28

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:akurt
Вчергове слухаю історії еміграції в Канаду і тут розповідають 3600 + комуналка за однокімнатну квартиру... Це до нашого давнього спору щодо вартості житла...
https://youtu.be/5E7lmYVFbEM?si=s6OwAQpOJ59MSMwF&t=245

Там далі ще історія про пана Олега - продав квартири в Польщі...і все злив в Канаді.

3600 кад (2600 дол США) за 1к - це взагалі в ніякі ворота. Плюс ще обовязково на двох по авто. Звичайно заощадження згорять. В ЄС можна замість авто користуватись нормальним публічним транспортом за 20 дол США в місяць.

колись було до 100 злотих на місяць, або до 300 на квартал, а якщо річний проїзний то ще дешевше виходило в перерахунку на місяць, причому то не лише по місту, а й по навколишніх селах, які входять в зону обслуговування міського ГТ. Це як би по Києву аж до Бородянки/Фастова на автобусах/трамваях/тролейбусах/метро/електричках. Але ж в Києві пишуть, що 30 грн. поїздка "безбиткова" для Київпастранса чи як його там. Метро своя парафія, маршрутки своя.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:57

Еміграція, заробітчанство

4 липня - День незалежності США.
Як швидко плине час, панове! Зверніть увагу!
Здається, тільки вчора - 4 липня 2023 року мої респонденти - українці - перейшли кордон Мексика-США - я давав певну інформацію «з перших рук» - а вже пройшов 1 рік.
І радісно, і сумно: швидко плине час.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 08:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Друг в Ірландії здав екзамени на вчителя. Звільнився із роботи, бо його вже зарахували в штат початкової школи (чомусь 1-6 класи). Контракт на 1 рік в них всім вчителям підписують 1 липня. Тепер сидить-готується до уроків. Каже, що їх "природознавство" то на 50% фізика, а інші 50% то суміш хімії, географії, біології та медицини, а він біолог за освітою...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:01

Ну й нічого - вінегрет з різних знать - теж цікаво.

Ех, Еміграція та заробітчанство.
Зранку говорили з "нашим", який дуже себе класно почував у Вроцлаві, де працював віддалено за 3000 доларів на місяць - за оренду платив 900.
А от взяли і звільнили: китайці та індуси наступають нашим "на хвости". Готові працювати за значно меншу оплату...
5 місяців був безробітним... То сказав, що в наш час треба триматися за роботу...

В розмові сказав цікаве: наші програмісти, які раніше сиділи у Польщі, але працювали на різні країни Європи - наприклад, на Швецію - виїхали до Канади.
Та зараз працюють віддалено так само на тих самих роботодавців - на ту саму Швецію.
То він не розумів, який сенс робити саме так: не в Швецію поїхати, щоби працювати на шведського роботодавця, а саме в Канаду.
Я підтримав рішення тих хлопців: в наш час треба жити подалі від супостатів...
Тому країни на кшталт Канади та не тільки мають іншу вагу.
Ну і в Швеції я думаю життя було дорожчим...

А Канада країна велика... Всім місця вистачить...
Он дуже довго думав один не дуже вдалий інвестор та працівник колективу орендодавців в Аланії (Туреччина) - ніби-то добре гроші скубли "з відпочиваючих" - але і той вже "намилився" в Канаду...
Пакує валізи...
Він досить мудро зробив: відвідав Канаду ще в березні - тобто "застолбил мeсто": полетів - отримав Work permit - пройшов медкомісію (обовʼязкова опція до Work Permit) - відкрив рахунки в канадських банках - отримав одноразову допомогу в 3000 С$ (вистачить на квитки туди і назад) - завершує свої рієлторсько-посередницькі справи в Аланії - та повертається в далеку Канаду.
Я підтримав... Власне він в березні в Канаду літав тільки тому, що я в спину штовхав...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:21

akurt Запитав кума: каже, що в Берліні орендував 2,5 -кімнатну квартиру (2 спальні + кухньо-гостинна) за 2k Євро / місяць, але буде шукати щось дешевше, бо віддавати 60% лише за житло - то забагато. Ну і орієнтуватись буде залежно від школи куди піде дочка. Про покупку власного житла ще не думав. А ще каже, що стикнувся з першою проблемою - пройшов 10 банків і ніде не хочуть йому відкрити звичайну дебетку, щоб на неї закинути гроші, всюди вимагають підписувати якість складні тарифні пакети, які "розглянуть і можливо потім надішлють картку", а українські картки відхиляють платежі, наприклад на пошті...
Дюрі-бачі
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