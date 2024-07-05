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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2190219121922193> Додано: Чет 04 лип, 2024 13:33 BIGor Не знаю, мені кілька знайомих, які повернулись з Канади казали, що не знайшли нормального житла дешевше 3000, тому тут і підняв це запитання. Ще казали про те, що оголошення дешевше 3000 є, але то скам... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3432 З нами з: 29.07.22 Подякував: 589 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 13:35 О! Аби я вам розказав правду, куди поїхав на днях один приятель з трьома дітьми…

Мене мало чим можна здивувати, але вчора це здивувало так, що я відкрив банку пива. Аж захотілося цигарку викурити, але я не палю. Був легкий шок.

Не все можу розказати.

Нехай буде так:

- людина працює да кордоном на такій посаді, що ні вам, ні мені, ні 100% учасникам форуму і не насниться. Ніколи.

- я в 2018…2021 роках зустрічався з його безпосередніми начальниками таких посад, що голос трохи тремтів.

- десь в березні він мені натякнув про суттєві зміни в червні 2024.

- як виявилося, в нього закінчився контракт і він вирішив його не продовжувати. Коротше, став - як він сказав «сам собі директор».

- ну ось вчора при розмові сказав, що він вже в Los Angeles. З усією родиною. В мене щелепа відвисла. Я очікував зміну країни проживання/робот/посади - але щоби так….

- поворот в спеціальності/професії на 360 градусів помножити на три.

- сказав, що зараз шукає (!) роботу. Я знаю, яка у нього спеціальність, яка освіта, і який університет закінчив, але черговий раз щелепа відвисла у мене від того, де сподівається знайти. Сказав, що жінка його зараз перебуває в легкій депресії від карколомних змін.

- запрошував в гості в Lоs Angeles. Посидіти за столом не тільки з кавою.

- я сказав, що з 15 по 29 серпня буду перебувати з черговим візитом в Каліфорнії, але графік такий напружений, що навряд чи вирвуся в LA. Хоча в моєму розпорядженні буде службове авто.

Більше розказати не можу, але я вчора реально був в шоці.

Зміна у людей всього на світі на 360 градусів, помножити на три або чотири.

Ось так буває… не побоялися почати все з нуля реально. akurt

Повідомлень: 9815 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3636 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 13:47 BIGor написав: 3600 кад (2600 дол США) за 1к - це взагалі в ніякі ворота. Плюс ще обовязково на двох по авто. Звичайно заощадження згорять. В ЄС можна замість авто користуватись нормальним публічним транспортом за 20 дол США в місяць. 3600 кад (2600 дол США) за 1к - це взагалі в ніякі ворота. Плюс ще обовязково на двох по авто. Звичайно заощадження згорять. В ЄС можна замість авто користуватись нормальним публічним транспортом за 20 дол США в місяць.

Там «щось не те».

Про ціни на оренду і цифру 3600.

- родина племінниці знімає квартиру в столиці провінції Альберта за 1600 чи 1700 С$.

- випускник магістратури живе в орендованій в центрі Торонто 3-к квартирі за 2400 С$. Орендну плату ділять на 3-х чи 4-х хлопців-українців. Квартиру я не бачив, але сказав що в центрі та дуже гарна і стильна. Щоби не стидно було дівчат приводити.

- працівник автосалона КІА цілий рік орендував за 950 С$ 2-к квартиру (+50 комуналка). Зараз переїхав жити до батьків, бо ті орендують 3-к квартиру у місті Вінніпег за 1700 С$, там мешкають тато+мама+брат 10 років+ песик дорогої породи. Але батько весь час працює вахтовим методом, вдома буває на вихідні раз на 2 тижня, то хлопець переїхав в квартиру батьків та дає внесок на квартиру в сумі 500 C$.

Так що не знаю, що там і де люди знаходять за 3600.

Ні, ну якщо добре пошукати, то мабуть можна знайти… Там «щось не те».Про ціни на оренду і цифру 3600.- родина племінниці знімає квартиру в столиці провінції Альберта за 1600 чи 1700 С$.- випускник магістратури живе в орендованій в центрі Торонто 3-к квартирі за 2400 С$. Орендну плату ділять на 3-х чи 4-х хлопців-українців. Квартиру я не бачив, але сказав що в центрі та дуже гарна і стильна. Щоби не стидно було дівчат приводити.- працівник автосалона КІА цілий рік орендував за 950 С$ 2-к квартиру (+50 комуналка). Зараз переїхав жити до батьків, бо ті орендують 3-к квартиру у місті Вінніпег за 1700 С$, там мешкають тато+мама+брат 10 років+ песик дорогої породи. Але батько весь час працює вахтовим методом, вдома буває на вихідні раз на 2 тижня, то хлопець переїхав в квартиру батьків та дає внесок на квартиру в сумі 500 C$.Так що не знаю, що там і де люди знаходять за 3600.Ні, ну якщо добре пошукати, то мабуть можна знайти… akurt

Повідомлень: 9815 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3636 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 14:00 akurt а можете розповісти як вони знайшли ці квартири і чи не потрапляли на скам: приходиш, кажеш "беріть гроші і я поселяюсь", а власник починає морозити Дюрі-бачі

Повідомлень: 3432 З нами з: 29.07.22 Подякував: 589 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 14:29 Всі кейси були дуже різними:

- в Калгарі приятель вселився через три доби після прильоту - це було десь 1 рік тому або більше - я поразпитував, то сказав, що є сайт оголошень типу нашого ОЛХ - вони там шукали щоби було ближче до школи - самі подзвонили - орендодавець призначив зустріч - вони приїхали подивилися/помацали, сказали що українці - та вселилися. Він зараз не виходить на зв"язок вже, але здається взяли 1+1 за 1300 доларів (цифра по пам"яті).

- в місті Едмонтон племінниця з чоловіком шукали квартиру довго - десь 3 тижня (перші два жили безкоштовно в готелі) перемацали різні, були і просто убиті наче БОМжами і десь далеко - а саме смішне що вселилися туди, де мацали в перший (!) день пошуків - там, по-перше, їх все відлякували "наші" що типу район БОМжів (виявилося брехня та перебільшення), а по-друге - здається на момент пошуку були в оренду квартири 1+1, а 2+1 не було, а потім з"явилися. А так вони були в розпачі - особливо, коли був лютий початок березня - мороз мінус 20 і вони міським транспортом їхали хто зна куди щоби подивитися на гнидник (є там і такі).

- там, де родина, в якій зараз старший син працює в автосалоні КІА, то там за місяць (жили безкоштовно в готелі) вони перемацали особисто 107 квартир (без жартів) але їх або не брали із собакою, або мама родини шукала квартиру - а це рідкість в Канаді - щоби пральна машина була не на поверсі "мінус 1" для всіх, а як у нас - в квартирі. Ось там і живуть зараз здається за 1700 (цифра по пам"яті).



На скам ніде не попадали - попадали не погані квартири за якістю, як племінниця сказала:

"Останній раз фарбували кухонні меблі третім шаром олійної фарби років 20 тому..." akurt

Повідомлень: 9815 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3636 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 16:28 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: akurt

Вчергове слухаю історії еміграції в Канаду і тут розповідають 3600 + комуналка за однокімнатну квартиру... Це до нашого давнього спору щодо вартості житла...

https://youtu.be/5E7lmYVFbEM?si=s6OwAQpOJ59MSMwF&t=245 Вчергове слухаю історії еміграції в Канаду і тут розповідають 3600 + комуналка за однокімнатну квартиру... Це до нашого давнього спору щодо вартості житла...

Там далі ще історія про пана Олега - продав квартири в Польщі...і все злив в Канаді.



3600 кад (2600 дол США) за 1к - це взагалі в ніякі ворота. Плюс ще обовязково на двох по авто. Звичайно заощадження згорять. В ЄС можна замість авто користуватись нормальним публічним транспортом за 20 дол США в місяць. Там далі ще історія про пана Олега - продав квартири в Польщі...і все злив в Канаді.3600 кад (2600 дол США) за 1к - це взагалі в ніякі ворота. Плюс ще обовязково на двох по авто. Звичайно заощадження згорять. В ЄС можна замість авто користуватись нормальним публічним транспортом за 20 дол США в місяць.

колись було до 100 злотих на місяць, або до 300 на квартал, а якщо річний проїзний то ще дешевше виходило в перерахунку на місяць, причому то не лише по місту, а й по навколишніх селах, які входять в зону обслуговування міського ГТ. Це як би по Києву аж до Бородянки/Фастова на автобусах/трамваях/тролейбусах/метро/електричках. Але ж в Києві пишуть, що 30 грн. поїздка "безбиткова" для Київпастранса чи як його там. Метро своя парафія, маршрутки своя. колись було до 100 злотих на місяць, або до 300 на квартал, а якщо річний проїзний то ще дешевше виходило в перерахунку на місяць, причому то не лише по місту, а й по навколишніх селах, які входять в зону обслуговування міського ГТ. Це як би по Києву аж до Бородянки/Фастова на автобусах/трамваях/тролейбусах/метро/електричках. Але ж в Києві пишуть, що 30 грн. поїздка "безбиткова" для Київпастранса чи як його там. Метро своя парафія, маршрутки своя. flyman

Повідомлень: 35572 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 21:57 Еміграція, заробітчанство



4 липня - День незалежності США.

Як швидко плине час, панове! Зверніть увагу!

Здається, тільки вчора - 4 липня 2023 року мої респонденти - українці - перейшли кордон Мексика-США - я давав певну інформацію «з перших рук» - а вже пройшов 1 рік.

І радісно, і сумно: швидко плине час. akurt

Повідомлень: 9815 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3636 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 08:49 Re: Еміграція, заробітчанство Друг в Ірландії здав екзамени на вчителя. Звільнився із роботи, бо його вже зарахували в штат початкової школи (чомусь 1-6 класи). Контракт на 1 рік в них всім вчителям підписують 1 липня. Тепер сидить-готується до уроків. Каже, що їх "природознавство" то на 50% фізика, а інші 50% то суміш хімії, географії, біології та медицини, а він біолог за освітою... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3432 З нами з: 29.07.22 Подякував: 589 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:01 Ну й нічого - вінегрет з різних знать - теж цікаво.



Ех, Еміграція та заробітчанство.

Зранку говорили з "нашим", який дуже себе класно почував у Вроцлаві, де працював віддалено за 3000 доларів на місяць - за оренду платив 900.

А от взяли і звільнили: китайці та індуси наступають нашим "на хвости". Готові працювати за значно меншу оплату...

5 місяців був безробітним... То сказав, що в наш час треба триматися за роботу...



В розмові сказав цікаве: наші програмісти, які раніше сиділи у Польщі, але працювали на різні країни Європи - наприклад, на Швецію - виїхали до Канади.

Та зараз працюють віддалено так само на тих самих роботодавців - на ту саму Швецію.

То він не розумів, який сенс робити саме так: не в Швецію поїхати, щоби працювати на шведського роботодавця, а саме в Канаду.

Я підтримав рішення тих хлопців: в наш час треба жити подалі від супостатів...

Тому країни на кшталт Канади та не тільки мають іншу вагу.

Ну і в Швеції я думаю життя було дорожчим...



А Канада країна велика... Всім місця вистачить...

Он дуже довго думав один не дуже вдалий інвестор та працівник колективу орендодавців в Аланії (Туреччина) - ніби-то добре гроші скубли "з відпочиваючих" - але і той вже "намилився" в Канаду...

Пакує валізи...

Він досить мудро зробив: відвідав Канаду ще в березні - тобто "застолбил мeсто": полетів - отримав Work permit - пройшов медкомісію (обовʼязкова опція до Work Permit) - відкрив рахунки в канадських банках - отримав одноразову допомогу в 3000 С$ (вистачить на квитки туди і назад) - завершує свої рієлторсько-посередницькі справи в Аланії - та повертається в далеку Канаду.

Я підтримав... Власне він в березні в Канаду літав тільки тому, що я в спину штовхав... akurt

Повідомлень: 9815 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3636 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:21 akurt Запитав кума: каже, що в Берліні орендував 2,5 -кімнатну квартиру (2 спальні + кухньо-гостинна) за 2k Євро / місяць, але буде шукати щось дешевше, бо віддавати 60% лише за житло - то забагато. Ну і орієнтуватись буде залежно від школи куди піде дочка. Про покупку власного житла ще не думав. А ще каже, що стикнувся з першою проблемою - пройшов 10 банків і ніде не хочуть йому відкрити звичайну дебетку, щоб на неї закинути гроші, всюди вимагають підписувати якість складні тарифні пакети, які "розглянуть і можливо потім надішлють картку", а українські картки відхиляють платежі, наприклад на пошті... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3432 З нами з: 29.07.22 Подякував: 589 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2190219121922193> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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