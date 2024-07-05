RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2190219121922193
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:40

  Дюрі-бачі написав:akurt Запитав кума: каже, що в Берліні орендував 2,5 -кімнатну квартиру (2 спальні + кухньо-гостинна) за 2k Євро / місяць, але буде шукати щось дешевше, бо віддавати 60% лише за житло - то забагато. Ну і орієнтуватись буде залежно від школи куди піде дочка. Про покупку власного житла ще не думав. А ще каже, що стикнувся з першою проблемою - пройшов 10 банків і ніде не хочуть йому відкрити звичайну дебетку, щоб на неї закинути гроші, всюди вимагають підписувати якість складні тарифні пакети, які "розглянуть і можливо потім надішлють картку", а українські картки відхиляють платежі, наприклад на пошті...

Он работает, платит налоги? У знакомого тоже была куча проблем по началу пока сидел на укр ФОПе и морозился от немецкой налогой. Потом зарегался официально в Германии, заплатил 1й налог и все как рукой сняло ) И банки ему сразу счета открыли, и кредитку выдали, и квартиру снял на 1/3 дешевле так как стало на порядок проще с лендлордами общаться. Собственно все как и в Испании. Так что походу это во всей Европе так.
slonomag
 
Повідомлень: 510
З нами з: 23.11.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:46

Про оренду, пане Дюрі-бачі, знайома картина: наші в Силіконовій долині в США вселилися в новий ЖК «з голки» все нове. Це ринкова ціна: 3000$.
Oсь прожили майже рік і виявилося: реально получається не 3000, а 3500: доплата за парковку, за те, за се.
Скоро почнуть шукати щось дешевше, тому що не бачать ніякої вигоди жити в самому центрі міста. Планують економити 1000$ на місяць.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 лип, 2024 12:29, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9815
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3636 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Он работает, платит налоги?
Він там менше тижня, тому звісно поки на українському ФОП. Ще навіть допомогу біженця не ходив оформляти.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3432
З нами з: 29.07.22
Подякував: 589 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:28

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:Он работает, платит налоги?
Він там менше тижня, тому звісно поки на українському ФОП. Ще навіть допомогу біженця не ходив оформляти.

Ааа, ну так понятно, если меньше недели то у него наверное и остальные регистрации еще не сделаны, не то что работа/налоговая и тд. Сначала надо всю эту бюрократию пройти, это квест на 1-2 месяца, а потом уже все остальное. Я тоже счет в банке открывал уже через месяц где-то, когда везде зарегался и все документы были в порядке. Иначе куча мороки и не факт что вообще сможешь его открыть.
slonomag
 
Повідомлень: 510
З нами з: 23.11.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2190219121922193
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.