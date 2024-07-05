Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2190219121922193 Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:40 Дюрі-бачі написав: akurt Запитав кума: каже, що в Берліні орендував 2,5 -кімнатну квартиру (2 спальні + кухньо-гостинна) за 2k Євро / місяць, але буде шукати щось дешевше, бо віддавати 60% лише за житло - то забагато. Ну і орієнтуватись буде залежно від школи куди піде дочка. Про покупку власного житла ще не думав. А ще каже, що стикнувся з першою проблемою - пройшов 10 банків і ніде не хочуть йому відкрити звичайну дебетку, щоб на неї закинути гроші, всюди вимагають підписувати якість складні тарифні пакети, які "розглянуть і можливо потім надішлють картку", а українські картки відхиляють платежі, наприклад на пошті... Запитав кума: каже, що в Берліні орендував 2,5 -кімнатну квартиру (2 спальні + кухньо-гостинна) за 2k Євро / місяць, але буде шукати щось дешевше, бо віддавати 60% лише за житло - то забагато. Ну і орієнтуватись буде залежно від школи куди піде дочка. Про покупку власного житла ще не думав. А ще каже, що стикнувся з першою проблемою - пройшов 10 банків і ніде не хочуть йому відкрити звичайну дебетку, щоб на неї закинути гроші, всюди вимагають підписувати якість складні тарифні пакети, які "розглянуть і можливо потім надішлють картку", а українські картки відхиляють платежі, наприклад на пошті...

Он работает, платит налоги? У знакомого тоже была куча проблем по началу пока сидел на укр ФОПе и морозился от немецкой налогой. Потом зарегался официально в Германии, заплатил 1й налог и все как рукой сняло ) И банки ему сразу счета открыли, и кредитку выдали, и квартиру снял на 1/3 дешевле так как стало на порядок проще с лендлордами общаться. Собственно все как и в Испании. Так что походу это во всей Европе так. Он работает, платит налоги? У знакомого тоже была куча проблем по началу пока сидел на укр ФОПе и морозился от немецкой налогой. Потом зарегался официально в Германии, заплатил 1й налог и все как рукой сняло ) И банки ему сразу счета открыли, и кредитку выдали, и квартиру снял на 1/3 дешевле так как стало на порядок проще с лендлордами общаться. Собственно все как и в Испании. Так что походу это во всей Европе так. slonomag Повідомлень: 510 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:46 Про оренду, пане Дюрі-бачі, знайома картина: наші в Силіконовій долині в США вселилися в новий ЖК «з голки» все нове. Це ринкова ціна: 3000$.

Oсь прожили майже рік і виявилося: реально получається не 3000, а 3500: доплата за парковку, за те, за се.

Скоро почнуть шукати щось дешевше, тому що не бачать ніякої вигоди жити в самому центрі міста. Планують економити 1000$ на місяць. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 лип, 2024 12:29, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9815 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3636 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:57 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Он работает, платит налоги? Он работает, платит налоги? Він там менше тижня, тому звісно поки на українському ФОП. Ще навіть допомогу біженця не ходив оформляти. Він там менше тижня, тому звісно поки на українському ФОП. Ще навіть допомогу біженця не ходив оформляти. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3432 З нами з: 29.07.22 Подякував: 589 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:28 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Он работает, платит налоги? Он работает, платит налоги? Він там менше тижня, тому звісно поки на українському ФОП. Ще навіть допомогу біженця не ходив оформляти. Він там менше тижня, тому звісно поки на українському ФОП. Ще навіть допомогу біженця не ходив оформляти.

Ааа, ну так понятно, если меньше недели то у него наверное и остальные регистрации еще не сделаны, не то что работа/налоговая и тд. Сначала надо всю эту бюрократию пройти, это квест на 1-2 месяца, а потом уже все остальное. Я тоже счет в банке открывал уже через месяц где-то, когда везде зарегался и все документы были в порядке. Иначе куча мороки и не факт что вообще сможешь его открыть. Ааа, ну так понятно, если меньше недели то у него наверное и остальные регистрации еще не сделаны, не то что работа/налоговая и тд. Сначала надо всю эту бюрократию пройти, это квест на 1-2 месяца, а потом уже все остальное. Я тоже счет в банке открывал уже через месяц где-то, когда везде зарегался и все документы были в порядке. Иначе куча мороки и не факт что вообще сможешь его открыть. slonomag Повідомлень: 510 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2190219121922193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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