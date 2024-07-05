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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:40
Дюрі-бачі написав:akurt
Запитав кума: каже, що в Берліні орендував 2,5 -кімнатну квартиру (2 спальні + кухньо-гостинна) за 2k Євро / місяць, але буде шукати щось дешевше, бо віддавати 60% лише за житло - то забагато. Ну і орієнтуватись буде залежно від школи куди піде дочка. Про покупку власного житла ще не думав. А ще каже, що стикнувся з першою проблемою - пройшов 10 банків і ніде не хочуть йому відкрити звичайну дебетку, щоб на неї закинути гроші, всюди вимагають підписувати якість складні тарифні пакети, які "розглянуть і можливо потім надішлють картку", а українські картки відхиляють платежі, наприклад на пошті...
Он работает, платит налоги? У знакомого тоже была куча проблем по началу пока сидел на укр ФОПе и морозился от немецкой налогой. Потом зарегался официально в Германии, заплатил 1й налог и все как рукой сняло ) И банки ему сразу счета открыли, и кредитку выдали, и квартиру снял на 1/3 дешевле так как стало на порядок проще с лендлордами общаться. Собственно все как и в Испании. Так что походу это во всей Европе так.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:46
Про оренду, пане Дюрі-бачі, знайома картина: наші в Силіконовій долині в США вселилися в новий ЖК «з голки» все нове. Це ринкова ціна: 3000$.
Oсь прожили майже рік і виявилося: реально получається не 3000, а 3500: доплата за парковку, за те, за се.
Скоро почнуть шукати щось дешевше, тому що не бачать ніякої вигоди жити в самому центрі міста. Планують економити 1000$ на місяць.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 05 лип, 2024 12:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:57
slonomag написав:
Он работает, платит налоги?
Він там менше тижня, тому звісно поки на українському ФОП. Ще навіть допомогу біженця не ходив оформляти.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:28
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Он работает, платит налоги?
Він там менше тижня, тому звісно поки на українському ФОП. Ще навіть допомогу біженця не ходив оформляти.
Ааа, ну так понятно, если меньше недели то у него наверное и остальные регистрации еще не сделаны, не то что работа/налоговая и тд. Сначала надо всю эту бюрократию пройти, это квест на 1-2 месяца, а потом уже все остальное. Я тоже счет в банке открывал уже через месяц где-то, когда везде зарегался и все документы были в порядке. Иначе куча мороки и не факт что вообще сможешь его открыть.
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