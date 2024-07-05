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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:12
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Бачив купюри 200-500Є тільки в Україні. І тепер порівняємо, де ми а де Німеччина...
Може бути. Я коли займався туризмом, то банкомати в Словаччині переважно видавали 50Є, іноді 20Є, 100+ ніколи не давали. Але ті ж 6k власнику забрати 500 значно б зручніше, ніж 50...
Власнику в Німеччині готівка взагалі не зручно.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:29
В Испании тоже за раз больше 200евро проблематично снять в банкомате. И большинство заведений даже сотки не принимает. Но по большому счету оно и не надо - везде платишь картой и не паришься. Давайте быть честными, кому реально нужно юзать наличку? 99% только тем кто зарабатывает в черную и не хочет светиться. Все. Больше это никому не нужно. Поэтому европейцы очень негативно смотрят на чуваках с налом - для них это сразу хитросделанный мудак не платящий налоги. При том что сами европейцы практически все вынуждены платить налоги в 1/3 зарплаты. Я и сам принципиально не хожу в заведения (в основном владельцы русские или украинцы) где просят расплатиться налом. Типа ты лох, иди работай в белую плати налоги, а я буду самый хитросделанный вести черную кассу и показывать что мой магазин убыточный и нифига не буду платить. Еще и дотации какие-то получу от государства на поддержку малого бизнеса, которые по сути достанут из моего кармана (налогов). Офигеть как удобно.
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