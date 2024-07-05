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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2191219221932194
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:12

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Бачив купюри 200-500Є тільки в Україні. І тепер порівняємо, де ми а де Німеччина...

Може бути. Я коли займався туризмом, то банкомати в Словаччині переважно видавали 50Є, іноді 20Є, 100+ ніколи не давали. Але ті ж 6k власнику забрати 500 значно б зручніше, ніж 50...

Власнику в Німеччині готівка взагалі не зручно.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:29

Re: Еміграція, заробітчанство

В Испании тоже за раз больше 200евро проблематично снять в банкомате. И большинство заведений даже сотки не принимает. Но по большому счету оно и не надо - везде платишь картой и не паришься. Давайте быть честными, кому реально нужно юзать наличку? 99% только тем кто зарабатывает в черную и не хочет светиться. Все. Больше это никому не нужно. Поэтому европейцы очень негативно смотрят на чуваках с налом - для них это сразу хитросделанный мудак не платящий налоги. При том что сами европейцы практически все вынуждены платить налоги в 1/3 зарплаты. Я и сам принципиально не хожу в заведения (в основном владельцы русские или украинцы) где просят расплатиться налом. Типа ты лох, иди работай в белую плати налоги, а я буду самый хитросделанный вести черную кассу и показывать что мой магазин убыточный и нифига не буду платить. Еще и дотации какие-то получу от государства на поддержку малого бизнеса, которые по сути достанут из моего кармана (налогов). Офигеть как удобно.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:23

  Дюрі-бачі написав:Так, каже, що в порівнянні з Україною то справжній совок: ЦНАПУ нема, треба ходити по кабінетах, ніде не хочуть прислати результати по СМС чи електронній пошті, а всюди "відповідь прийде листом". Каже, що дійшло до повного маразму: стартовий пакет хотіли слати листом.
Ще і власник квартири за "прописку" взяв авансом платіж за 3 місяці (без довідки хотів за 1 місяць авансом). Ще дуже дивний в них формат цієї довідки: виглядає просто як квитанція про оплату квартплати ОСББ, а не прописка, і коштувала 60 Євро, але насправді без цієї "квитанції" ніде й говорити не хочуть...
І ще дивно, що кум не звертався до ріелтора, говорив напряму з власником, але на підпису договору ріелтору все рівно довелось заплатити місячну вартість за послуги ріелтора... Ну і найбільший цирк в тому, що купюрами по 200-500Є брати не хотіли, тільки 100Є і менше...

Скажіть, а в Україні вже є таке, як у Німеччині: замовляєш у інтернет-магазині 5-6 пар взуття, вдома міряєш і потім ті, що не підійшли/не сподобалися відсилаєш назад? А гроші платиш в кінці місяця і тільки за те, що собі залишив.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Скажіть, а в Україні вже є таке, як у Німеччині: замовляєш у інтернет-магазині 5-6 пар взуття, вдома міряєш і потім ті, що не підійшли/не сподобалися відсилаєш назад? А гроші платиш в кінці місяця і тільки за те, що собі залишив.

Есть, но не везде. Жена еще перед войной так покупала шмотки. Правда оплата сразу, но возможность заказать 10 позиций и купить только 2-3 из них можно было уже тогда.
slonomag
 
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