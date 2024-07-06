Власнику в Німеччині готівка взагалі не зручно.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:12
Власнику в Німеччині готівка взагалі не зручно.
Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:29
Re: Еміграція, заробітчанство
В Испании тоже за раз больше 200евро проблематично снять в банкомате. И большинство заведений даже сотки не принимает. Но по большому счету оно и не надо - везде платишь картой и не паришься. Давайте быть честными, кому реально нужно юзать наличку? 99% только тем кто зарабатывает в черную и не хочет светиться. Все. Больше это никому не нужно. Поэтому европейцы очень негативно смотрят на чуваках с налом - для них это сразу хитросделанный мудак не платящий налоги. При том что сами европейцы практически все вынуждены платить налоги в 1/3 зарплаты. Я и сам принципиально не хожу в заведения (в основном владельцы русские или украинцы) где просят расплатиться налом. Типа ты лох, иди работай в белую плати налоги, а я буду самый хитросделанный вести черную кассу и показывать что мой магазин убыточный и нифига не буду платить. Еще и дотации какие-то получу от государства на поддержку малого бизнеса, которые по сути достанут из моего кармана (налогов). Офигеть как удобно.
Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:23
Скажіть, а в Україні вже є таке, як у Німеччині: замовляєш у інтернет-магазині 5-6 пар взуття, вдома міряєш і потім ті, що не підійшли/не сподобалися відсилаєш назад? А гроші платиш в кінці місяця і тільки за те, що собі залишив.
Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:15
Re: Еміграція, заробітчанство
Есть, но не везде. Жена еще перед войной так покупала шмотки. Правда оплата сразу, но возможность заказать 10 позиций и купить только 2-3 из них можно было уже тогда.
Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:39
С оплатой сразу заказать не сложно. А так, чтобы людям доверяли, и чтобы эти самые люди в свою очередь не нажухивали продавцов? Мне жена рассказала, как ее знакомая так себе обувь заказывает, когда я высказал сомнения в удобстве покупки обуви через интернет: надо же примерить, пройтись. Говорю "Ага, так это сразу надо заплатить за все эти 5-6-7 пар. Да, потом возврат будет, но это все равно какое-то время (неделя - две, пока деньги назад вернутся)." А оказывается, что там высылают товар без оплаты. И примерять можно не в присутсвии курьера, чтобы ему сразу отдать. На что высказал опасения, что так продавец просто разорится на покупателях, которые потом не оплатят заказ. И что, с каждым судиться? Нет. Как оказалось, неоплата заказа приводит к попаданию в какой-то "черный список" и потом с тобой никто дела иметь не захочет даже в оффлайне.
Додано: П'ят 05 лип, 2024 21:41
Цікавий пізнавальний диспут на гілці з приводу Німеччини.
Я зв"язався з приятелем, який не так давно прибув працювати за контрактом в Німеччину.
Він з жінкою вже десь 1/2 року там. Ось пізнавальний діалог:
- А что там насчет знаменитой немецкой бюрократии? Есть такая?
- После нее к проктологу уже не нужно... По факту - все очень логично. Просто наши люди обычно хотят делать всЁ, как привыкли. Зачастую «тяп-ляп». Тут "система" во всем. Проблемы возникают или когда системы пересекаются, или когда что-то чинится.
Но немцы молодцы, хоть и подбешивают медлительностью. Я сочувствую украинцам, которые неподготовленные сюда приехали ... это Ж.... к тому же в основном - без опыта и знания языков ...
Кінець цитат.
Додано: Суб 06 лип, 2024 10:15
Re: Еміграція, заробітчанство
Ще одне таке запитання: при оформленні допомоги біженцю питають чи є робота і гроші. Я так думаю, що куму не треба брехати і сказати, що він ФОП, грошей в валізі багато, бо німці можуть же правду дізнатись? Та й з мовою йому йти хіба на рівень С1 вчити, бо В2 вже є...
А ще краще йому взагалі на ту допомогу не подавати, тільки кумі і дітям? Заодно піти мову повчити з нуля.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 06 лип, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 лип, 2024 10:24
якшо кум, жінка та кожен з дітей за умовчанням ввезли по 10К€ кожний - на допомогу можна не очікувати теж ?
Додано: Суб 06 лип, 2024 10:26
flysoulfly Там ще їхали мама, тесть, теща, сестра і ще кілька родичок, бо дітей було мало, ще й декларували частину коштів за продажу нерухомості...
Додано: Суб 06 лип, 2024 10:37
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|