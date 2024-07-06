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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2192219321942195> Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:12 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Бачив купюри 200-500Є тільки в Україні. І тепер порівняємо, де ми а де Німеччина... Бачив купюри 200-500Є тільки в Україні. І тепер порівняємо, де ми а де Німеччина...

Може бути. Я коли займався туризмом, то банкомати в Словаччині переважно видавали 50Є, іноді 20Є, 100+ ніколи не давали. Але ті ж 6k власнику забрати 500 значно б зручніше, ніж 50... Може бути. Я коли займався туризмом, то банкомати в Словаччині переважно видавали 50Є, іноді 20Є, 100+ ніколи не давали. Але ті ж 6k власнику забрати 500 значно б зручніше, ніж 50...

Власнику в Німеччині готівка взагалі не зручно. Власнику в Німеччині готівка взагалі не зручно. BIGor

Повідомлень: 9044 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1352 раз. Подякували: 1742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:29 Re: Еміграція, заробітчанство В Испании тоже за раз больше 200евро проблематично снять в банкомате. И большинство заведений даже сотки не принимает. Но по большому счету оно и не надо - везде платишь картой и не паришься. Давайте быть честными, кому реально нужно юзать наличку? 99% только тем кто зарабатывает в черную и не хочет светиться. Все. Больше это никому не нужно. Поэтому европейцы очень негативно смотрят на чуваках с налом - для них это сразу хитросделанный мудак не платящий налоги. При том что сами европейцы практически все вынуждены платить налоги в 1/3 зарплаты. Я и сам принципиально не хожу в заведения (в основном владельцы русские или украинцы) где просят расплатиться налом. Типа ты лох, иди работай в белую плати налоги, а я буду самый хитросделанный вести черную кассу и показывать что мой магазин убыточный и нифига не буду платить. Еще и дотации какие-то получу от государства на поддержку малого бизнеса, которые по сути достанут из моего кармана (налогов). Офигеть как удобно. slonomag Повідомлень: 512 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 125 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:23 Дюрі-бачі написав: Так, каже, що в порівнянні з Україною то справжній совок: ЦНАПУ нема, треба ходити по кабінетах, ніде не хочуть прислати результати по СМС чи електронній пошті, а всюди "відповідь прийде листом". Каже, що дійшло до повного маразму: стартовий пакет хотіли слати листом.

Ще і власник квартири за "прописку" взяв авансом платіж за 3 місяці (без довідки хотів за 1 місяць авансом). Ще дуже дивний в них формат цієї довідки: виглядає просто як квитанція про оплату квартплати ОСББ, а не прописка, і коштувала 60 Євро, але насправді без цієї "квитанції" ніде й говорити не хочуть...

І ще дивно, що кум не звертався до ріелтора, говорив напряму з власником, але на підпису договору ріелтору все рівно довелось заплатити місячну вартість за послуги ріелтора... Ну і найбільший цирк в тому, що купюрами по 200-500Є брати не хотіли, тільки 100Є і менше... Так, каже, що в порівнянні з Україною то справжній совок: ЦНАПУ нема, треба ходити по кабінетах, ніде не хочуть прислати результати по СМС чи електронній пошті, а всюди "відповідь прийде листом". Каже, що дійшло до повного маразму: стартовий пакет хотіли слати листом.Ще і власник квартири за "прописку" взяв авансом платіж за 3 місяці (без довідки хотів за 1 місяць авансом). Ще дуже дивний в них формат цієї довідки: виглядає просто як квитанція про оплату квартплати ОСББ, а не прописка, і коштувала 60 Євро, але насправді без цієї "квитанції" ніде й говорити не хочуть...І ще дивно, що кум не звертався до ріелтора, говорив напряму з власником, але на підпису договору ріелтору все рівно довелось заплатити місячну вартість за послуги ріелтора... Ну і найбільший цирк в тому, що купюрами по 200-500Є брати не хотіли, тільки 100Є і менше...

Скажіть, а в Україні вже є таке, як у Німеччині: замовляєш у інтернет-магазині 5-6 пар взуття, вдома міряєш і потім ті, що не підійшли/не сподобалися відсилаєш назад? А гроші платиш в кінці місяця і тільки за те, що собі залишив. Скажіть, а в Україні вже є таке, як у Німеччині: замовляєш у інтернет-магазині 5-6 пар взуття, вдома міряєш і потім ті, що не підійшли/не сподобалися відсилаєш назад? А гроші платиш в кінці місяця і тільки за те, що собі залишив. Gastarbaiter Повідомлень: 3251 З нами з: 26.02.18 Подякував: 675 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:15 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Скажіть, а в Україні вже є таке, як у Німеччині: замовляєш у інтернет-магазині 5-6 пар взуття, вдома міряєш і потім ті, що не підійшли/не сподобалися відсилаєш назад? А гроші платиш в кінці місяця і тільки за те, що собі залишив. Скажіть, а в Україні вже є таке, як у Німеччині: замовляєш у інтернет-магазині 5-6 пар взуття, вдома міряєш і потім ті, що не підійшли/не сподобалися відсилаєш назад? А гроші платиш в кінці місяця і тільки за те, що собі залишив.

Есть, но не везде. Жена еще перед войной так покупала шмотки. Правда оплата сразу, но возможность заказать 10 позиций и купить только 2-3 из них можно было уже тогда. Есть, но не везде. Жена еще перед войной так покупала шмотки. Правда оплата сразу, но возможность заказать 10 позиций и купить только 2-3 из них можно было уже тогда. slonomag Повідомлень: 512 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:39 slonomag написав: Есть, но не везде. Жена еще перед войной так покупала шмотки. Правда оплата сразу, но возможность заказать 10 позиций и купить только 2-3 из них можно было уже тогда. Есть, но не везде. Жена еще перед войной так покупала шмотки. Правда оплата сразу, но возможность заказать 10 позиций и купить только 2-3 из них можно было уже тогда.

С оплатой сразу заказать не сложно. А так, чтобы людям доверяли, и чтобы эти самые люди в свою очередь не нажухивали продавцов? Мне жена рассказала, как ее знакомая так себе обувь заказывает, когда я высказал сомнения в удобстве покупки обуви через интернет: надо же примерить, пройтись. Говорю "Ага, так это сразу надо заплатить за все эти 5-6-7 пар. Да, потом возврат будет, но это все равно какое-то время (неделя - две, пока деньги назад вернутся)." А оказывается, что там высылают товар без оплаты. И примерять можно не в присутсвии курьера, чтобы ему сразу отдать. На что высказал опасения, что так продавец просто разорится на покупателях, которые потом не оплатят заказ. И что, с каждым судиться? Нет. Как оказалось, неоплата заказа приводит к попаданию в какой-то "черный список" и потом с тобой никто дела иметь не захочет даже в оффлайне. С оплатой сразу заказать не сложно. А так, чтобы людям доверяли, и чтобы эти самые люди в свою очередь не нажухивали продавцов? Мне жена рассказала, как ее знакомая так себе обувь заказывает, когда я высказал сомнения в удобстве покупки обуви через интернет: надо же примерить, пройтись. Говорю "Ага, так это сразу надо заплатить за все эти 5-6-7 пар. Да, потом возврат будет, но это все равно какое-то время (неделя - две, пока деньги назад вернутся)." А оказывается, что там высылают товар без оплаты. И примерять можно не в присутсвии курьера, чтобы ему сразу отдать. На что высказал опасения, что так продавец просто разорится на покупателях, которые потом не оплатят заказ. И что, с каждым судиться? Нет. Как оказалось, неоплата заказа приводит к попаданию в какой-то "черный список" и потом с тобой никто дела иметь не захочет даже в оффлайне. Gastarbaiter Повідомлень: 3251 З нами з: 26.02.18 Подякував: 675 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 21:41 Цікавий пізнавальний диспут на гілці з приводу Німеччини.



Я зв"язався з приятелем, який не так давно прибув працювати за контрактом в Німеччину.

Він з жінкою вже десь 1/2 року там. Ось пізнавальний діалог:

- А что там насчет знаменитой немецкой бюрократии? Есть такая?

- После нее к проктологу уже не нужно... По факту - все очень логично. Просто наши люди обычно хотят делать всЁ, как привыкли. Зачастую «тяп-ляп». Тут "система" во всем. Проблемы возникают или когда системы пересекаются, или когда что-то чинится.

Но немцы молодцы, хоть и подбешивают медлительностью. Я сочувствую украинцам, которые неподготовленные сюда приехали ... это Ж.... к тому же в основном - без опыта и знания языков ...

Кінець цитат. akurt

Повідомлень: 9817 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3636 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2024 10:15 Re: Еміграція, заробітчанство Ще одне таке запитання: при оформленні допомоги біженцю питають чи є робота і гроші. Я так думаю, що куму не треба брехати і сказати, що він ФОП, грошей в валізі багато, бо німці можуть же правду дізнатись? Та й з мовою йому йти хіба на рівень С1 вчити, бо В2 вже є...

А ще краще йому взагалі на ту допомогу не подавати, тільки кумі і дітям? Заодно піти мову повчити з нуля. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 06 лип, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3445 З нами з: 29.07.22 Подякував: 589 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2024 10:24 Дюрі-бачі написав: Ще одне таке запитання: при оформленні допомоги біженцю питають чи є робота. Я так думаю, що куму не треба брехати і сказати, що він ФОП., бо німці можуть же правду дізнатись? А ще краще йому взагалі на ту допомогу не подавати, тільки кумі і дітям? Ще одне таке запитання: при оформленні допомоги біженцю питають чи є робота. Я так думаю, що куму не треба брехати і сказати, що він ФОП., бо німці можуть же правду дізнатись? А ще краще йому взагалі на ту допомогу не подавати, тільки кумі і дітям? якшо кум, жінка та кожен з дітей за умовчанням ввезли по 10К€ кожний - на допомогу можна не очікувати теж ? якшо кум, жінка та кожен з дітей за умовчанням ввезли- на допомогу можна не очікувати теж ? flysoulfly Повідомлень: 5099 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1660 раз. Подякували: 287 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2024 10:26 flysoulfly Там ще їхали мама, тесть, теща, сестра і ще кілька родичок, бо дітей було мало, ще й декларували частину коштів за продажу нерухомості... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3445 З нами з: 29.07.22 Подякував: 589 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2024 10:37 Дюрі-бачі написав: ще й декларували частину коштів за продажу нерухомості ще й декларували частину коштів за продажу нерухомості а декларували з додаванням документів-доказів продажу? а декларували з додаванням документів-доказів продажу? flysoulfly Повідомлень: 5099 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1660 раз. Подякували: 287 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2192219321942195> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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