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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2192219321942195
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 10:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  flysoulfly написав:а декларували з додаванням документів-доказів продажу?

Так, ще й з випискою із банку, де отримали гривню, а на еквівалентну суму зняли валюту в тому ж банку, яку закупляли наперед, можливо ще щось, але то все допомагав юрист оформляти, щоб були "білі" гроші в Європі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 10:57

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:а декларували з додаванням документів-доказів продажу?

Так, ще й з випискою із банку, де отримали гривню, а на еквівалентну суму зняли валюту в тому ж банку, яку закупляли наперед, можливо ще щось, але то все допомагав юрист оформляти, щоб були "білі" гроші в Європі...

оборотна сторона білих грошей, що допомогу можуть не надати, й доведеться відразу повноцінно працювати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:03

Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:10

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:а декларували з додаванням документів-доказів продажу?

Так, ще й з випискою із банку, де отримали гривню, а на еквівалентну суму зняли валюту в тому ж банку, яку закупляли наперед
цікаво, а якщо валюта куплена після зняття тих гривень, але не в тому ж самому банку ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:42

  Дюрі-бачі написав:Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...

Так а допомога хіба не на сім'ю розраховується? Чи в Німеччині кожен сам за себе платить
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:43

  Дюрі-бачі написав:Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...

за логікою, при призначенні допомоги мають дивитися на родину загалом. хоча точно не знаю. якщо дружина піде на курси - напевне щось мають платити. доведеться розлучатися :lol:

брехати не треба, рано чи пізно все одна побачать, що намахував й будуть відповідні санкції...
Shaman
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