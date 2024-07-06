Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2192219321942195 Додано: Суб 06 лип, 2024 10:40 Re: Еміграція, заробітчанство flysoulfly написав: а декларували з додаванням документів-доказів продажу? а декларували з додаванням документів-доказів продажу?

Так, ще й з випискою із банку, де отримали гривню, а на еквівалентну суму зняли валюту в тому ж банку, яку закупляли наперед, можливо ще щось, але то все допомагав юрист оформляти, щоб були "білі" гроші в Європі... Так, ще й з випискою із банку, де отримали гривню, а на еквівалентну суму зняли валюту в тому ж банку, яку закупляли наперед, можливо ще щось, але то все допомагав юрист оформляти, щоб були "білі" гроші в Європі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3445 З нами з: 29.07.22 Подякував: 589 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2024 10:57 Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав: а декларували з додаванням документів-доказів продажу? а декларували з додаванням документів-доказів продажу?

Так, ще й з випискою із банку, де отримали гривню, а на еквівалентну суму зняли валюту в тому ж банку, яку закупляли наперед, можливо ще щось, але то все допомагав юрист оформляти, щоб були "білі" гроші в Європі... Так, ще й з випискою із банку, де отримали гривню, а на еквівалентну суму зняли валюту в тому ж банку, яку закупляли наперед, можливо ще щось, але то все допомагав юрист оформляти, щоб були "білі" гроші в Європі...

оборотна сторона білих грошей, що допомогу можуть не надати, й доведеться відразу повноцінно працювати... оборотна сторона білих грошей, що допомогу можуть не надати, й доведеться відразу повноцінно працювати... Shaman

Повідомлень: 6340 З нами з: 29.09.19 Подякував: 613 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2024 11:03 Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3445 З нами з: 29.07.22 Подякував: 589 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2024 11:10 Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав: а декларували з додаванням документів-доказів продажу? а декларували з додаванням документів-доказів продажу?

Так, ще й з випискою із банку, де отримали гривню, а на еквівалентну суму зняли валюту в тому ж банку, яку закупляли наперед Так, ще й з випискою із банку, де отримали гривню, а на еквівалентну суму зняли валюту в тому ж банку, яку закупляли наперед цікаво, а якщо валюта куплена після зняття тих гривень, але не в тому ж самому банку ? цікаво, а якщо валюта куплена після зняття тих гривень, але не в тому ж самому банку ? flysoulfly Повідомлень: 5099 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1660 раз. Подякували: 287 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2024 11:42 Дюрі-бачі написав: Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей... Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...

Так а допомога хіба не на сім'ю розраховується? Чи в Німеччині кожен сам за себе платить Так а допомога хіба не на сім'ю розраховується? Чи в Німеччині кожен сам за себе платить The_Rebel

Повідомлень: 325 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2024 11:43 Дюрі-бачі написав: Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей... Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...

за логікою, при призначенні допомоги мають дивитися на родину загалом. хоча точно не знаю. якщо дружина піде на курси - напевне щось мають платити. доведеться розлучатися



брехати не треба, рано чи пізно все одна побачать, що намахував й будуть відповідні санкції... за логікою, при призначенні допомоги мають дивитися на родину загалом. хоча точно не знаю. якщо дружина піде на курси - напевне щось мають платити. доведеться розлучатисябрехати не треба, рано чи пізно все одна побачать, що намахував й будуть відповідні санкції... Shaman

Повідомлень: 6340 З нами з: 29.09.19 Подякував: 613 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2192219321942195 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор