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flysoulfly написав:а декларували з додаванням документів-доказів продажу?
Так, ще й з випискою із банку, де отримали гривню, а на еквівалентну суму зняли валюту в тому ж банку, яку закупляли наперед, можливо ще щось, але то все допомагав юрист оформляти, щоб були "білі" гроші в Європі...
flysoulfly написав:а декларували з додаванням документів-доказів продажу?
Так, ще й з випискою із банку, де отримали гривню, а на еквівалентну суму зняли валюту в тому ж банку, яку закупляли наперед, можливо ще щось, але то все допомагав юрист оформляти, щоб були "білі" гроші в Європі...
оборотна сторона білих грошей, що допомогу можуть не надати, й доведеться відразу повноцінно працювати...
Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...
Дюрі-бачі написав:Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...
Так а допомога хіба не на сім'ю розраховується? Чи в Німеччині кожен сам за себе платить
Дюрі-бачі написав:Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...
за логікою, при призначенні допомоги мають дивитися на родину загалом. хоча точно не знаю. якщо дружина піде на курси - напевне щось мають платити. доведеться розлучатися
брехати не треба, рано чи пізно все одна побачать, що намахував й будуть відповідні санкції...
Дюрі-бачі написав:flysoulfly Там ще їхали мама, тесть, теща, сестра і ще кілька родичок, бо дітей було мало, ще й декларували частину коштів за продажу нерухомості...
Я, коли купляв на маму в Угорщині, просив її зробити декілька ходок (до 10 тис.). Але вона не послухала і за раз з батьком провезла, бо "накладно по грошам і часу вийде їздити туди сюди". Я чуть не посивів, коли почув, що зараз вже будуть переходити кордон у Чопі із всією сумою. Потім прочитав ніби, що могли оштрафувати на 20%. От тоді б вийшло не накладно