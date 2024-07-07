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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2193219421952196
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 14:50

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...

за логікою, при призначенні допомоги мають дивитися на родину загалом. хоча точно не знаю. якщо дружина піде на курси - напевне щось мають платити. доведеться розлучатися :lol:

брехати не треба, рано чи пізно все одна побачать, що намахував й будуть відповідні санкції...

залежить, чи окремо іде "розліченє" податкове на кожного, чи "на подружжя" загалом.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 14:56

  Bolt написав:Чувак был в рашке ИТшником но выгорел.
Емигрировал в Штаты и несколько изменил профессию.
https://youtu.be/LEqALb_YCl8?si=AadyL4MqeRduJony

В цоколі зробив сам сантехніку та електрику та плитку. Можна дауншифтуватися на мінімалку+
flyman
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3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 15:12

  flyman написав:
  Bolt написав:Чувак был в рашке ИТшником но выгорел.
Емигрировал в Штаты и несколько изменил профессию.
https://youtu.be/LEqALb_YCl8?si=AadyL4MqeRduJony

В цоколі зробив сам сантехніку та електрику та плитку. Можна дауншифтуватися на мінімалку+

Мені плитку, доречі, теж подобається класти. Якщо не гнатися за квадратурою, то розмірена, спокійна робота.
Bolt
 
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