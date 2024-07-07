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#<1 ... 2193219421952196 Додано: Нед 07 лип, 2024 14:50 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей... Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...

за логікою, при призначенні допомоги мають дивитися на родину загалом. хоча точно не знаю. якщо дружина піде на курси - напевне щось мають платити. доведеться розлучатися



брехати не треба, рано чи пізно все одна побачать, що намахував й будуть відповідні санкції... за логікою, при призначенні допомоги мають дивитися на родину загалом. хоча точно не знаю. якщо дружина піде на курси - напевне щось мають платити. доведеться розлучатисябрехати не треба, рано чи пізно все одна побачать, що намахував й будуть відповідні санкції...

залежить, чи окремо іде "розліченє" податкове на кожного, чи "на подружжя" загалом. залежить, чи окремо іде "розліченє" податкове на кожного, чи "на подружжя" загалом. flyman

Повідомлень: 35592 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2024 14:56 Bolt написав: Чувак был в рашке ИТшником но выгорел.

Емигрировал в Штаты и несколько изменил профессию.

https://youtu.be/LEqALb_YCl8?si=AadyL4MqeRduJony Чувак был в рашке ИТшником но выгорел.Емигрировал в Штаты и несколько изменил профессию.

В цоколі зробив сам сантехніку та електрику та плитку. Можна дауншифтуватися на мінімалку+ В цоколі зробив сам сантехніку та електрику та плитку. Можна дауншифтуватися на мінімалку+ flyman

Повідомлень: 35592 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2024 15:12 flyman написав: Bolt написав: Чувак был в рашке ИТшником но выгорел.

Емигрировал в Штаты и несколько изменил профессию.

https://youtu.be/LEqALb_YCl8?si=AadyL4MqeRduJony Чувак был в рашке ИТшником но выгорел.Емигрировал в Штаты и несколько изменил профессию.

В цоколі зробив сам сантехніку та електрику та плитку. Можна дауншифтуватися на мінімалку+ В цоколі зробив сам сантехніку та електрику та плитку. Можна дауншифтуватися на мінімалку+

Мені плитку, доречі, теж подобається класти. Якщо не гнатися за квадратурою, то розмірена, спокійна робота. Мені плитку, доречі, теж подобається класти. Якщо не гнатися за квадратурою, то розмірена, спокійна робота. Bolt Повідомлень: 3013 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2193219421952196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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