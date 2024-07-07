|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 лип, 2024 14:50
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:Shaman
Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...
за логікою, при призначенні допомоги мають дивитися на родину загалом. хоча точно не знаю. якщо дружина піде на курси - напевне щось мають платити. доведеться розлучатися
брехати не треба, рано чи пізно все одна побачать, що намахував й будуть відповідні санкції...
залежить, чи окремо іде "розліченє" податкове на кожного, чи "на подружжя" загалом.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35592
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2779 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 07 лип, 2024 14:56
В цоколі зробив сам сантехніку та електрику та плитку. Можна дауншифтуватися на мінімалку+
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35592
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2779 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 07 лип, 2024 15:12
flyman написав:
В цоколі зробив сам сантехніку та електрику та плитку. Можна дауншифтуватися на мінімалку+
Мені плитку, доречі, теж подобається класти. Якщо не гнатися за квадратурою, то розмірена, спокійна робота.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3013
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|