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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2193219421952196
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 14:50

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...

за логікою, при призначенні допомоги мають дивитися на родину загалом. хоча точно не знаю. якщо дружина піде на курси - напевне щось мають платити. доведеться розлучатися :lol:

брехати не треба, рано чи пізно все одна побачать, що намахував й будуть відповідні санкції...

залежить, чи окремо іде "розліченє" податкове на кожного, чи "на подружжя" загалом.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 14:56

  Bolt написав:Чувак был в рашке ИТшником но выгорел.
Емигрировал в Штаты и несколько изменил профессию.
https://youtu.be/LEqALb_YCl8?si=AadyL4MqeRduJony

В цоколі зробив сам сантехніку та електрику та плитку. Можна дауншифтуватися на мінімалку+
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 15:12

  flyman написав:
  Bolt написав:Чувак был в рашке ИТшником но выгорел.
Емигрировал в Штаты и несколько изменил профессию.
https://youtu.be/LEqALb_YCl8?si=AadyL4MqeRduJony

В цоколі зробив сам сантехніку та електрику та плитку. Можна дауншифтуватися на мінімалку+

Мені плитку, доречі, теж подобається класти. Якщо не гнатися за квадратурою, то розмірена, спокійна робота.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 16:00

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman Ну я так куму й кажу: всі гроші на ньому, тому йому допомоги йому не буде, а обманювати систему краще нетреба, бо потім десь випливе при перехресній перевірці. А от кума безробітна, з 3 дітьми, без грошей...

за логікою, при призначенні допомоги мають дивитися на родину загалом. хоча точно не знаю. якщо дружина піде на курси - напевне щось мають платити. доведеться розлучатися :lol:

брехати не треба, рано чи пізно все одна побачать, що намахував й будуть відповідні санкції...
если вместе будут жить, развод не поможет, помощь на семью
utestcom2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 20:53

  Gastarbaiter написав:А оказывается, что там высылают товар без оплаты. И примерять можно не в присутсвии курьера, чтобы ему сразу отдать.
У них есть "прямое списание". Продавец имеет номер счета покупателя, и спишет с этого счета по итогу столько, сколько нужно. Разумеется, в силах покупателя сделать так, чтобы списывать в нужный момент было нечего, но там не принято иметь 100500 счетов и карт, потому что стоят каких-то денег ежемесячно. Ну и, конечно, счёт -- это полная идентификация клиента, то есть и в суд подать не так сложно.

Им, видимо, нормально, хотя я бы номер счета с возможностью списывать средства с него какому-то левому продавцу не доверил.

Ну и наличкой платят огого-как, даже там, где вполне можно картой. В своё время удивлялся этому, когда у нас ещё карточные оплаты были в новинку, но уже массово, и я считал, что там-то уже все поголовно с картами в магазин ходят, а вот нет.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 13:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  utestcom2 написав:если вместе будут жить, развод не поможет, помощь на семью

Схоже Ви праві. Сьогодні сходила кума, їй прийняли документи на допомогу по безробіттю, і на курси мови. А дітям на допомогу не прийняли документи, бо є батько...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:26

  Дюрі-бачі написав:
  utestcom2 написав:если вместе будут жить, развод не поможет, помощь на семью

Схоже Ви праві. Сьогодні сходила кума, їй прийняли документи на допомогу по безробіттю, і на курси мови. А дітям на допомогу не прийняли документи, бо є батько...
странно, что даже у нее приняли, т.к. помощь на всю семью, пусть будут осторожны, могут заствить вернуть всю сумму, через время
utestcom2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:49

Re: Еміграція, заробітчанство

В Испании 200% возврат если всплывет. Ну и пометка в деле, если собираются потом продлевать то я бы не рисковал так из-за пары тысяч евро.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 12:46

До сьогоднішнього дня думав, що у перепливанців через Тису/лісових перетинаців більші проблеми в легалізації на теренах єс, ніж у законослухняних. Куди там. Був в ужонді. Чувака в сусідньому вікні, коли сказав, що штампа про перетин немає, попросили показати бодай якийсь чек, коли він в останнє був в Україні. І все - легалізований:(
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 13:08

  gonchik74 написав:До сьогоднішнього дня думав, що у перепливанців через Тису/лісових перетинаців більші проблеми в легалізації на теренах єс, ніж у законослухняних. Куди там. Був в ужонді. Чувака в сусідньому вікні, коли сказав, що штампа про перетин немає, попросили показати бодай якийсь чек, коли він в останнє був в Україні. І все - легалізований:(

Там головне, щоб страж гранічна в прикордонній смузі не саіймала, бо вернуть, а решта пофіг. Спокійно просиш захист і все. Навіть ті що переходять в Румінію, беруть там захист, з тим папірцем виїжджають в Сербію або Молдавію, а потім заїжджають назад, зі штампом, їдуть до Польщі. йдуть до румунського посольства, просять припинити захист. Опа. І ти вже рожевий і пухнастий. 😎Зара у зв'язку з перекриванням румунського напрямку, з' явився маршрут через глухі поліська села, болота з перепливання Західного Бугу.
Bolt
 
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