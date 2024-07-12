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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2194219521962197
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Поступово в Європі відбувається те, про що я попереджав ще 1.5 роки тому: "Німеччина може повернути українських новобранців

Голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер розглядає можливість повернення українських новобранців-біженців, які отримали притулок у Німеччині.

У союзних партіях триває дискусія щодо зняття захисту з українських призовників. Зедер заявив, що поверне їх, "якщо Україна попросить нас про це".

Йоганнес Вінкель, голова Союзу Юнге, вважає, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині."

Якщо це зробить Німеччина - це запустить аналогічний процес в усьому ЄС. А там, скоріше за все, і Штати з ЮК та Канадою підтягнуться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:09

  airmax78 написав:Поступово в Європі відбувається те, про що я попереджав ще 1.5 роки тому: "Німеччина може повернути українських новобранців

Голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер розглядає можливість повернення українських новобранців-біженців, які отримали притулок у Німеччині.

У союзних партіях триває дискусія щодо зняття захисту з українських призовників. Зедер заявив, що поверне їх, "якщо Україна попросить нас про це".

Йоганнес Вінкель, голова Союзу Юнге, вважає, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині."

Якщо це зробить Німеччина - це запустить аналогічний процес в усьому ЄС. А там, скоріше за все, і Штати з ЮК та Канадою підтягнуться.

airmax78 а хто такі новобранці-біженці? Готуєтесь депортуватись з Відня на неньку?
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