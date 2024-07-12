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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:56
Поступово в Європі відбувається те, про що я попереджав ще 1.5 роки тому: "Німеччина може повернути українських новобранців
Голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер розглядає можливість повернення українських новобранців-біженців, які отримали притулок у Німеччині.
У союзних партіях триває дискусія щодо зняття захисту з українських призовників. Зедер заявив, що поверне їх, "якщо Україна попросить нас про це".
Йоганнес Вінкель, голова Союзу Юнге, вважає, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині."
Якщо це зробить Німеччина - це запустить аналогічний процес в усьому ЄС. А там, скоріше за все, і Штати з ЮК та Канадою підтягнуться.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:09
airmax78
airmax78 написав:
Поступово в Європі відбувається те, про що я попереджав ще 1.5 роки тому: "Німеччина може повернути українських новобранців
Голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер розглядає можливість повернення українських новобранців-біженців, які отримали притулок у Німеччині.
У союзних партіях триває дискусія щодо зняття захисту з українських призовників. Зедер заявив, що поверне їх, "якщо Україна попросить нас про це".
Йоганнес Вінкель, голова Союзу Юнге, вважає, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині."
Якщо це зробить Німеччина - це запустить аналогічний процес в усьому ЄС. А там, скоріше за все, і Штати з ЮК та Канадою підтягнуться.
а хто такі новобранці-біженці? Готуєтесь депортуватись з Відня на неньку?
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:25
airmax78 написав:
Поступово в Європі відбувається те, про що я попереджав ще 1.5 роки тому: "Німеччина може повернути українських новобранців
Голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер розглядає можливість повернення українських новобранців-біженців, які отримали притулок у Німеччині.
У союзних партіях триває дискусія щодо зняття захисту з українських призовників. Зедер заявив, що поверне їх, "якщо Україна попросить нас про це".
Йоганнес Вінкель, голова Союзу Юнге, вважає, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині."
Якщо це зробить Німеччина - це запустить аналогічний процес в усьому ЄС. А там, скоріше за все, і Штати з ЮК та Канадою підтягнуться.
Багато хто вже з захисту перейшов на інший статус. Це по-перше. Не спорю, процес можуть запустити, але потрібна певна синхронність в прийнятті рішень державами. Бо перша країна, котра це зробить, запустить процес внутрішньоєвропейського переміщення. Плюс братський угорський-словацький народи (а точніше їх лідери) завжди готові підставити …лові плече.
По-друге - ніхто не відмінить безвіз. Типу пожив три місяці в умовній Польщі/Німеччині, потім три в Чорногорії/Албанії.
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