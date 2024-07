Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2194219521962197 Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:56 Re: Еміграція, заробітчанство Поступово в Європі відбувається те, про що я попереджав ще 1.5 роки тому: "Німеччина може повернути українських новобранців



Голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер розглядає можливість повернення українських новобранців-біженців, які отримали притулок у Німеччині.



У союзних партіях триває дискусія щодо зняття захисту з українських призовників. Зедер заявив, що поверне їх, "якщо Україна попросить нас про це".



Йоганнес Вінкель, голова Союзу Юнге, вважає, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині."



а хто такі новобранці-біженці? Готуєтесь депортуватись з Відня на неньку?

Багато хто вже з захисту перейшов на інший статус. Це по-перше. Не спорю, процес можуть запустити, але потрібна певна синхронність в прийнятті рішень державами. Бо перша країна, котра це зробить, запустить процес внутрішньоєвропейського переміщення. Плюс братський угорський-словацький народи (а точніше їх лідери) завжди готові підставити …лові плече.

По-друге - ніхто не відмінить безвіз. Типу пожив три місяці в умовній Польщі/Німеччині, потім три в Чорногорії/Албанії. Багато хто вже з захисту перейшов на інший статус. Це по-перше. Не спорю, процес можуть запустити, але потрібна певна синхронність в прийнятті рішень державами. Бо перша країна, котра це зробить, запустить процес внутрішньоєвропейського переміщення. Плюс братський угорський-словацький народи (а точніше їх лідери) завжди готові підставити …лові плече.По-друге - ніхто не відмінить безвіз. Типу пожив три місяці в умовній Польщі/Німеччині, потім три в Чорногорії/Албанії. gonchik74

На рахунок Албанії, коли в минулому році звідти виїжджав, дав у віконце стопку паспортів , погранець їх просто потримав в руці і віддав мені, махнув, що б їхав. 😎

Це не польські підори. Co to, co to. Kanaрka?! Nie wolno. Mandat. Stań tu, stań tam koło szłabana.

Воно сука 15 хв машину відправляє, з чашкою кави в руці.

Таких гавнюків ще пошукати.

На рахунок Албанії, коли в минулому році звідти виїжджав, дав у віконце стопку паспортів , погранець їх просто потримав в руці і віддав мені, махнув, що б їхав. 😎
Це не польські підори. Co to, co to. Kanaрka?! Nie wolno. Mandat. Stań tu, stań tam koło szłabana.
Воно сука 15 хв машину відправляє, з чашкою кави в руці.
Таких гавнюків ще пошукати.
В минулому році вбила на провал польська пограничниця. Стою типа, передні вікна опущені, задні підняті. Сказала підняти передні шибки, типа подивитись тонуваня. ППри тому, що видно, що задні не щатоновані🤦‍♂️.

Повідомлень: 3472 З нами з: 29.07.22 Подякував: 594 раз. Подякували: 435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:06 Дюрі-бачі написав: airmax78 Говорити - не міхи носити: скільки вже було гасел "мігранітв на баржі" та інших ідей, під якими партії вибори вигравали, а на ділі все на місці. ИМХО максимум не будуть давати захист по простроченому закордонному паспорту. Говорити - не міхи носити: скільки вже було гасел "мігранітв на баржі" та інших ідей, під якими партії вибори вигравали, а на ділі все на місці. ИМХО максимум не будуть давати захист по простроченому закордонному паспорту.

Ще кілька пострілів з потилицю ДПСУшників в ухилянтів на кордоні з ЄС і, все взагалі може заграти новими барвами. 😏Я якщо це випадково буде заснято і передано компетентним органам ЄС... Ще кілька пострілів з потилицю ДПСУшників в ухилянтів на кордоні з ЄС і, все взагалі може заграти новими барвами. 😏Я якщо це випадково буде заснято і передано компетентним органам ЄС... Bolt Повідомлень: 3017 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:00 Bolt написав: Це не польські підори. Co to, co to. Kanaрka?! Nie wolno. Mandat. Stań tu, stań tam koło szłabana.

Воно сука 15 хв машину відправляє, з чашкою кави в руці.

Таких гавнюків ще пошукати.

В минулому році вбила на провал польська пограничниця. Стою типа, передні вікна опущені, задні підняті. Сказала підняти передні шибки, типа подивитись тонуваня. ППри тому, що видно, що задні не щатоновані🤦‍♂️. Це не польські підори. Co to, co to. Kanaрka?! Nie wolno. Mandat. Stań tu, stań tam koło szłabana.Воно сука 15 хв машину відправляє, з чашкою кави в руці.Таких гавнюків ще пошукати.В минулому році вбила на провал польська пограничниця. Стою типа, передні вікна опущені, задні підняті. Сказала підняти передні шибки, типа подивитись тонуваня. ППри тому, що видно, що задні не щатоновані🤦‍♂️.

