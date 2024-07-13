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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:56
Поступово в Європі відбувається те, про що я попереджав ще 1.5 роки тому: "Німеччина може повернути українських новобранців
Голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер розглядає можливість повернення українських новобранців-біженців, які отримали притулок у Німеччині.
У союзних партіях триває дискусія щодо зняття захисту з українських призовників. Зедер заявив, що поверне їх, "якщо Україна попросить нас про це".
Йоганнес Вінкель, голова Союзу Юнге, вважає, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині."
Якщо це зробить Німеччина - це запустить аналогічний процес в усьому ЄС. А там, скоріше за все, і Штати з ЮК та Канадою підтягнуться.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:09
airmax78
airmax78 написав:
Поступово в Європі відбувається те, про що я попереджав ще 1.5 роки тому: "Німеччина може повернути українських новобранців
Голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер розглядає можливість повернення українських новобранців-біженців, які отримали притулок у Німеччині.
У союзних партіях триває дискусія щодо зняття захисту з українських призовників. Зедер заявив, що поверне їх, "якщо Україна попросить нас про це".
Йоганнес Вінкель, голова Союзу Юнге, вважає, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині."
Якщо це зробить Німеччина - це запустить аналогічний процес в усьому ЄС. А там, скоріше за все, і Штати з ЮК та Канадою підтягнуться.
а хто такі новобранці-біженці? Готуєтесь депортуватись з Відня на неньку?
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:25
airmax78 написав:
Поступово в Європі відбувається те, про що я попереджав ще 1.5 роки тому: "Німеччина може повернути українських новобранців
Голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер розглядає можливість повернення українських новобранців-біженців, які отримали притулок у Німеччині.
У союзних партіях триває дискусія щодо зняття захисту з українських призовників. Зедер заявив, що поверне їх, "якщо Україна попросить нас про це".
Йоганнес Вінкель, голова Союзу Юнге, вважає, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині."
Якщо це зробить Німеччина - це запустить аналогічний процес в усьому ЄС. А там, скоріше за все, і Штати з ЮК та Канадою підтягнуться.
Багато хто вже з захисту перейшов на інший статус. Це по-перше. Не спорю, процес можуть запустити, але потрібна певна синхронність в прийнятті рішень державами. Бо перша країна, котра це зробить, запустить процес внутрішньоєвропейського переміщення. Плюс братський угорський-словацький народи (а точніше їх лідери) завжди готові підставити …лові плече.
По-друге - ніхто не відмінить безвіз. Типу пожив три місяці в умовній Польщі/Німеччині, потім три в Чорногорії/Албанії.
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gonchik74
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:00
gonchik74 написав: airmax78 написав:
Поступово в Європі відбувається те, про що я попереджав ще 1.5 роки тому: "Німеччина може повернути українських новобранців
Голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер розглядає можливість повернення українських новобранців-біженців, які отримали притулок у Німеччині.
У союзних партіях триває дискусія щодо зняття захисту з українських призовників. Зедер заявив, що поверне їх, "якщо Україна попросить нас про це".
Йоганнес Вінкель, голова Союзу Юнге, вважає, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині."
Якщо це зробить Німеччина - це запустить аналогічний процес в усьому ЄС. А там, скоріше за все, і Штати з ЮК та Канадою підтягнуться.
Багато хто вже з захисту перейшов на інший статус. Це по-перше. Не спорю, процес можуть запустити, але потрібна певна синхронність в прийнятті рішень державами. Бо перша країна, котра це зробить, запустить процес внутрішньоєвропейського переміщення. Плюс братський угорський-словацький народи (а точніше їх лідери) завжди готові підставити …лові плече.
По-друге - ніхто не відмінить безвіз. Типу пожив три місяці в умовній Польщі/Німеччині, потім три в Чорногорії/Албанії.
На рахунок Албанії, коли в минулому році звідти виїжджав, дав у віконце стопку паспортів , погранець їх просто потримав в руці і віддав мені, махнув, що б їхав. 😎
Це не польські підори. Co to, co to. Kanaрka?! Nie wolno. Mandat. Stań tu, stań tam koło szłabana.
Воно сука 15 хв машину відправляє, з чашкою кави в руці.
Таких гавнюків ще пошукати.
В минулому році вбила на провал польська пограничниця. Стою типа, передні вікна опущені, задні підняті. Сказала підняти передні шибки, типа подивитись тонуваня. ППри тому, що видно, що задні не щатоновані🤦♂️.
Востаннє редагувалось Bolt
в П'ят 12 лип, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:02
airmax78 Говорити - не міхи носити: скільки вже було гасел "мігранітв на баржі" та інших ідей, під якими партії вибори вигравали, а на ділі все на місці. ИМХО максимум не будуть давати захист по простроченому закордонному паспорту.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:06
Дюрі-бачі написав:airmax78
Говорити - не міхи носити: скільки вже було гасел "мігранітв на баржі" та інших ідей, під якими партії вибори вигравали, а на ділі все на місці. ИМХО максимум не будуть давати захист по простроченому закордонному паспорту.
Ще кілька пострілів з потилицю ДПСУшників в ухилянтів на кордоні з ЄС і, все взагалі може заграти новими барвами. 😏Я якщо це випадково буде заснято і передано компетентним органам ЄС...
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:00
Bolt написав:
Це не польські підори. Co to, co to. Kanaрka?! Nie wolno. Mandat. Stań tu, stań tam koło szłabana.
Воно сука 15 хв машину відправляє, з чашкою кави в руці.
Таких гавнюків ще пошукати.
В минулому році вбила на провал польська пограничниця. Стою типа, передні вікна опущені, задні підняті. Сказала підняти передні шибки, типа подивитись тонуваня. ППри тому, що видно, що задні не щатоновані🤦♂️.
Якби кожен другий не пер заборонені до ввезення продукти - було б зовсім по іншому. Але ж як вільна українська людина може поїхати за кордон без пари блоків цигарок, розпиханого по кишенях, та без шматка сала, захованого у трусєлях? Воно що, лох ті цигарки потім по 4 євро купувати?
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:36
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Це не польські підори. Co to, co to. Kanaрka?! Nie wolno. Mandat. Stań tu, stań tam koło szłabana.
Воно сука 15 хв машину відправляє, з чашкою кави в руці.
Таких гавнюків ще пошукати.
В минулому році вбила на провал польська пограничниця. Стою типа, передні вікна опущені, задні підняті. Сказала підняти передні шибки, типа подивитись тонуваня. ППри тому, що видно, що задні не щатоновані🤦♂️.
Якби кожен другий не пер заборонені до ввезення продукти - було б зовсім по іншому. Але ж як вільна українська людина може поїхати за кордон без пари блоків цигарок, розпиханого по кишенях, та без шматка сала, захованого у трусєлях? Воно що, лох ті цигарки потім по 4 євро купувати?
Якби там вже практично все не було заборонено до ввезення, навіть ябка...
Та тісигарети вже не так вигідно везти, як колись. На початку нульових різниця між ціною в Україні і в Польщі була три з лишнім раза, зара два с копійкамми. Хіба тягнути від нас молдаванський контрабас.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 19:42
Bolt написав: Дюрі-бачі написав:airmax78
Говорити - не міхи носити: скільки вже було гасел "мігранітв на баржі" та інших ідей, під якими партії вибори вигравали, а на ділі все на місці. ИМХО максимум не будуть давати захист по простроченому закордонному паспорту.
Ще кілька пострілів з потилицю ДПСУшників в ухилянтів на кордоні з ЄС і, все взагалі може заграти новими барвами. 😏Я якщо це випадково буде заснято і передано компетентним органам ЄС...
особливо якщо виявиться, що то громадянин однієї з країн ЄС або США/Канади/Ізраїля
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flyman
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Додано: Суб 13 лип, 2024 20:36
flyman написав: Bolt написав: Дюрі-бачі написав:airmax78
Говорити - не міхи носити: скільки вже було гасел "мігранітв на баржі" та інших ідей, під якими партії вибори вигравали, а на ділі все на місці. ИМХО максимум не будуть давати захист по простроченому закордонному паспорту.
Ще кілька пострілів з потилицю ДПСУшників в ухилянтів на кордоні з ЄС і, все взагалі може заграти новими барвами. 😏Я якщо це випадково буде заснято і передано компетентним органам ЄС...
особливо якщо виявиться, що то громадянин однієї з країн ЄС або США/Канади/Ізраїля
Мається на увазі, людина, що не вийшла з українського громадянства?
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