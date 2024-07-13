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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лип, 2024 20:59
Bolt написав:
Мається на увазі, людина, що не вийшла з українського громадянства?
вийшла чи не вийшла це не так важливо, але з паспортом вище згаданих країн, тобто їх громадянин
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flyman
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