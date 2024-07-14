вийшла чи не вийшла це не так важливо, але з паспортом вище згаданих країн, тобто їх громадянин
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лип, 2024 20:59
Додано: Нед 14 лип, 2024 12:27
Ех, еміграція з її заробітчанством…
В ці дні у справах перебуваю в Болгарії та в Румунії.
Болгарія це просто жах. Декорації до нової версії фільма «Сталкер». Після Туреччини, де я провів чудову добу в готелі Hampton by Hilton Çerkezköy, та у порівнянні з колись королівською Румунією, де я в суботу перебував на весіллі в чудовому місті Focsani - просто часи застою гірші за «дорогой Леонід Ильич». Їхав через Габрово та Велике Тирново на міст побудови 1952/1954 років через Дунай (Русе) і думав; ну як країну взяли в ЄС?
Сотні покинутих будинків без дахів, вікон, з парканами з цегли, які попадали…
І стабільна валюта.
І жахливі вузькі дороги.
Такого скупчення автівок та автобусів, як перед мостом тов. Сталіна через Дунай ніколи не бачив: одна полоса мосту на ремонті і це реальний жах.
Від цікавого акуратного міста Çerkezköy в 150 км від кордону Туреччина-Болгарія до румунського Focsani - 13 (!) годин за кермом. А всього десь 800 км…
Не їдьте, панове, в Болгарію: крім Софії, Варни та Бургаса там немає нічого, крім занепаду.
Контраст з Румунією шалений.
Єдиний позитив: заправив бензин на маленькій АЗС далі Велике Тирново - працівник АЗС болгарин, якому ще позавчора було 70 - думав, що заллє сечу вислюка - а бензин виявився шикарним!
Куди ж їхати?
В ці дні спілкуюся з паном Романом - він шукав щастя на Кіпрі, але зібрався переїхати в Туреччину, в Анталію. Хоче орендувати житло не дорожче 500$ в Анталії.
Ну не знаю, дав телефон нашої рієлторки Ганни (вона з Запоріжжя взагалі-то), сказав, що вона можливо щось і знайде за 500$, але я не впевнений. Наш українець пан Павло здав свою 2+1 за 800$…
Ось що написав про Кіпр:
- Параноя!!!Я зараз на Кіпрі, така сама анархія з цінами на оренду по суті. Стоїть сарай ціна як на Юпітері знімаєш....
- А що взагалі на Кіпрі цікавого?
- Нічого, бідні і багаті.... І села.... Якщо для нормальної діяльності то не має як працювати. Офшорна зона . Ціни як в Монте-Карло, але це також досвід якби не побував не взнав би!!!!
P.S. Блін, ну реально: де ж воно бідному українцю приткнутися?
Додано: Нед 14 лип, 2024 13:12
Re: Еміграція, заробітчанство
Я лише тепер зрозумів, що із банди шкільно-університетської 7 друзів, в Україні нас залишилось 2. А 5 емігрували в Чехію (х2), Казахстан, Ірландію та Німеччину. При виборі ключове - це робота...
Один з них якраз в Анталії відпочиває і каже, що йому за оплату готівкою в валюті зробили 40% знижки (2 тижні за 300$ замість 15 тис. лір)...
Додано: Нед 14 лип, 2024 13:22
Цікаво, що люди роблять з тою нерухомістю в Болгарії, яка була дуже популярна в Україні ще 10-20 років тому. Один колега виїхав туди, але працює він віддалено у нас. Багато ж брало "для себе" на всяк випадок, але мені здається мало кейсів вдалої еміграції туди, хіба хто працює як колега, віддалено
Додано: Нед 14 лип, 2024 13:34
akurt
Може у Німеччину? Якраз на заводи Круппа(майже Карла Лібкнехта та ДЗМО) потрібні справні сталевари
Нові Тигри(вибачте - інши киці по 65тонн) це тільки сучасні високолеговані сталі
Але не домни ж часів Герінга там на заводах - все комп'ютерізовано, електропечі, МБЛЗ, зварювання бронеплит лазером та токами ВЧ, наче у майбутнє той хліп попаде!
У Велико Тирново у кафе над ЗД тоннелем смажений сир у клярі скуштували?
Додано: Нед 14 лип, 2024 13:43
Я зараз в рідних краях, то взагалі жодного однокласника нема.
Як на мене шанс України та українців, якщо Європа прийде до більш тісної інтеграції всередині себе. На кшталт США, коли роль окремої країни зменшиться, а роль всього ЄС і його керівних органів збільшиться. Надіюсь до цього все йде, бо це в принципі і у інтересах самої Європи. Залишилось приєднати нас та Балкани і потім Європа може стати цілісною одиницею, тоді їй не будуть страшні ні Росія, ні Китай, ні Глобальний Південь і т.п. В такому випадку і українцям буде легше, бо більше матиме значення, що ти європеєць, а не українець, поляк чи француз. Так само як в США не дуже важливо чи ти з бідного умовного Айдахо чи ти з Каліфорнії, бо ти в першу чергу громадян США
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