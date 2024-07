Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2195219621972198 Додано: Суб 13 лип, 2024 20:59 Bolt написав: Мається на увазі, людина, що не вийшла з українського громадянства? Мається на увазі, людина, що не вийшла з українського громадянства?

вийшла чи не війшла це не так важливо, але з паспортом вище згаданих країн, тобто їх громадянин

Додано: Нед 14 лип, 2024 12:27 Ех, еміграція з її заробітчанством…

В ці дні у справах перебуваю в Болгарії та в Румунії.

Болгарія це просто жах. Декорації до нової версії фільма «Сталкер». Після Туреччини, де я провів чудову добу в готелі Hampton by Hilton Çerkezköy, та у порівнянні з колись королівською Румунією, де я в суботу перебував на весіллі в чудовому місті Focsani - просто часи застою гірші за «дорогой Леонід Ильич». Їхав через Габрово та Велике Тирново на міст побудови 1952/1954 років через Дунай (Русе) і думав; ну як країну взяли в ЄС?

Сотні покинутих будинків без дахів, вікон, з парканами з цегли, які попадали…

І стабільна валюта.

І жахливі вузькі дороги.

Такого скупчення автівок та автобусів, як перед мостом тов. Сталіна через Дунай ніколи не бачив: одна полоса мосту на ремонті і це реальний жах.

Від цікавого акуратного міста Çerkezköy в 150 км від кордону Туреччина-Болгарія до румунського Focsani - 13 (!) годин за кермом. А всього десь 800 км…

Не їдьте, панове, в Болгарію: крім Софії, Варни та Бургаса там немає нічого, крім занепаду.

Контраст з Румунією шалений.

Єдиний позитив: заправив бензин на маленькій АЗС далі Велике Тирново - працівник АЗС болгарин, якому ще позавчора було 70 - думав, що заллє сечу вислюка - а бензин виявився шикарним!



Куди ж їхати?

В ці дні спілкуюся з паном Романом - він шукав щастя на Кіпрі, але зібрався переїхати в Туреччину, в Анталію. Хоче орендувати житло не дорожче 500$ в Анталії.

Ну не знаю, дав телефон нашої рієлторки Ганни (вона з Запоріжжя взагалі-то), сказав, що вона можливо щось і знайде за 500$, але я не впевнений. Наш українець пан Павло здав свою 2+1 за 800$…

Ось що написав про Кіпр:

- Параноя!!!Я зараз на Кіпрі, така сама анархія з цінами на оренду по суті. Стоїть сарай ціна як на Юпітері знімаєш....

- А що взагалі на Кіпрі цікавого?

- Нічого, бідні і багаті.... І села.... Якщо для нормальної діяльності то не має як працювати. Офшорна зона . Ціни як в Монте-Карло, але це також досвід якби не побував не взнав би!!!!



P.S. Блін, ну реально: де ж воно бідному українцю приткнутися? akurt

Повідомлень: 9830 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3639 раз. Подякували: 1285 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 13:12 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: P.S. Блін, ну реально: де ж воно бідному українцю приткнутися? P.S. Блін, ну реально: де ж воно бідному українцю приткнутися?

Я лише тепер зрозумів, що із банди шкільно-університетської 7 друзів, в Україні нас залишилось 2. А 5 емігрували в Чехію (х2), Казахстан, Ірландію та Німеччину. При виборі ключове - це робота...

akurt написав: але зібрався переїхати в Туреччину, в Анталію. але зібрався переїхати в Туреччину, в Анталію. Один з них якраз в Анталії відпочиває і каже, що йому за оплату готівкою в валюті зробили 40% знижки (2 тижні за 300$ замість 15 тис. лір)... Я лише тепер зрозумів, що із банди шкільно-університетської 7 друзів, в Україні нас залишилось 2. А 5 емігрували в Чехію (х2), Казахстан, Ірландію та Німеччину. При виборі ключове - це робота...Один з них якраз в Анталії відпочиває і каже, що йому за оплату готівкою в валюті зробили 40% знижки (2 тижні за 300$ замість 15 тис. лір)... Дюрі-бачі

Додано: Нед 14 лип, 2024 13:34 Цікаво, що люди роблять з тою нерухомістю в Болгарії, яка була дуже популярна в Україні ще 10-20 років тому. Один колега виїхав туди, але працює він віддалено у нас. Багато ж брало "для себе" на всяк випадок, але мені здається мало кейсів вдалої еміграції туди, хіба хто працює як колега, віддалено The_Rebel

Повідомлень: 338 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 13:34 akurt

Може у Німеччину? Якраз на заводи Круппа(майже Карла Лібкнехта та ДЗМО) потрібні справні сталевари

Нові Тигри(вибачте - інши киці по 65тонн) це тільки сучасні високолеговані сталі

Але не домни ж часів Герінга там на заводах - все комп'ютерізовано, електропечі, МБЛЗ, зварювання бронеплит лазером та токами ВЧ, наче у майбутнє той хліп попаде!

У Велико Тирново у кафе над ЗД тоннелем смажений сир у клярі скуштували? барабашов Повідомлень: 4216 З нами з: 16.06.15 Подякував: 276 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 13:43 Дюрі-бачі написав: akurt написав: P.S. Блін, ну реально: де ж воно бідному українцю приткнутися? P.S. Блін, ну реально: де ж воно бідному українцю приткнутися?

Я лише тепер зрозумів, що із банди шкільно-університетської 7 друзів, в Україні нас залишилось 2. А 5 емігрували в Чехію (х2), Казахстан, Ірландію та Німеччину. При виборі ключове - це робота...

akurt написав: але зібрався переїхати в Туреччину, в Анталію. але зібрався переїхати в Туреччину, в Анталію. Один з них якраз в Анталії відпочиває і каже, що йому за оплату готівкою в валюті зробили 40% знижки (2 тижні за 300$ замість 15 тис. лір)... Я лише тепер зрозумів, що із банди шкільно-університетської 7 друзів, в Україні нас залишилось 2. А 5 емігрували в Чехію (х2), Казахстан, Ірландію та Німеччину. При виборі ключове - це робота...Один з них якраз в Анталії відпочиває і каже, що йому за оплату готівкою в валюті зробили 40% знижки (2 тижні за 300$ замість 15 тис. лір)...

Я зараз в рідних краях, то взагалі жодного однокласника нема.

Як на мене шанс України та українців, якщо Європа прийде до більш тісної інтеграції всередині себе. На кшталт США, коли роль окремої країни зменшиться, а роль всього ЄС і його керівних органів збільшиться. Надіюсь до цього все йде, бо це в принципі і у інтересах самої Європи. Залишилось приєднати нас та Балкани і потім Європа може стати цілісною одиницею, тоді їй не будуть страшні ні Росія, ні Китай, ні Глобальний Південь і т.п. В такому випадку і українцям буде легше, бо більше матиме значення, що ти європеєць, а не українець, поляк чи француз. Так само як в США не дуже важливо чи ти з бідного умовного Айдахо чи ти з Каліфорнії, бо ти в першу чергу громадян США

П.с. До речі, в такому варіанті Європи нам і в НАТО не потрібно вступати, бо тоді апріорі напад Україну буде вважатися нападом на всю Європу. Як і напад на Аляску чи Гаваї - це напад на все США. Тому і ЄС нас росія не хотіла ніколи відпускати, бо в майбутньому за сприятливих обставин ЄС може стати наддержавою, а не збіговиськом держав Я зараз в рідних краях, то взагалі жодного однокласника нема.Як на мене шанс України та українців, якщо Європа прийде до більш тісної інтеграції всередині себе. На кшталт США, коли роль окремої країни зменшиться, а роль всього ЄС і його керівних органів збільшиться. Надіюсь до цього все йде, бо це в принципі і у інтересах самої Європи. Залишилось приєднати нас та Балкани і потім Європа може стати цілісною одиницею, тоді їй не будуть страшні ні Росія, ні Китай, ні Глобальний Південь і т.п. В такому випадку і українцям буде легше, бо більше матиме значення, що ти європеєць, а не українець, поляк чи француз. Так само як в США не дуже важливо чи ти з бідного умовного Айдахо чи ти з Каліфорнії, бо ти в першу чергу громадян СШАП.с. До речі, в такому варіанті Європи нам і в НАТО не потрібно вступати, бо тоді апріорі напад Україну буде вважатися нападом на всю Європу. Як і напад на Аляску чи Гаваї - це напад на все США. Тому і ЄС нас росія не хотіла ніколи відпускати, бо в майбутньому за сприятливих обставин ЄС може стати наддержавою, а не збіговиськом держав Востаннє редагувалось The_Rebel в Нед 14 лип, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз. The_Rebel

Додано: Нед 14 лип, 2024 13:52 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Цікаво, що люди роблять з тою нерухомістю в Болгарії, яка була дуже популярна в Україні ще 10-20 років тому. Один колега виїхав туди, але працює він віддалено у нас. Багато ж брало "для себе" на всяк випадок, але мені здається мало кейсів вдалої еміграції туди, хіба хто працює як колега, віддалено Цікаво, що люди роблять з тою нерухомістю в Болгарії, яка була дуже популярна в Україні ще 10-20 років тому. Один колега виїхав туди, але працює він віддалено у нас. Багато ж брало "для себе" на всяк випадок, але мені здається мало кейсів вдалої еміграції туди, хіба хто працює як колега, віддалено

Вона як була x2 до нерухомості української Бесарабії так і лишилась

Для віддаленщиків зараз,після 2020, норм варіант

Велика вірогідність що придбаю кавалірку там у цьому році.

Хоча душа тяжіє до північної адріатики, але то зовсім інші суми fox767676



Вона як була x2 до нерухомості української Бесарабії так і лишилась

Для віддаленщиків зараз,після 2020, норм варіант

Велика вірогідність що придбаю кавалірку там у цьому році.

Додано: Нед 14 лип, 2024 14:20 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: П.с. До речі, в такому варіанті Європи нам і в НАТО не потрібно вступати П.с. До речі, в такому варіанті Європи нам і в НАТО не потрібно вступати

десь читав про плани ЄС - до 2030 спільна протиповітряна оборона

2035 - спільна армія

дай то бог, але є місце для сумнівів

знову же росіянці почнуть перешкоджати вступу як з НАТО

тому вступити треба встигнути до поглиблення внутрішньої ЄС-інтеграції fox767676



десь читав про плани ЄС - до 2030 спільна протиповітряна оборона

2035 - спільна армія

дай то бог, але є місце для сумнівів

знову же росіянці почнуть перешкоджати вступу як з НАТО

Додано: Нед 14 лип, 2024 14:52 Щодо Болгарії: я думаю, що якщо інвестували в регіон між Бургас до Констанцією, то там все ОК.

Все інше жах жахливий.

Ніби то і природа класна, гори, річки / але народ реально розбігся по інших країнах,

В одному місці траса проходила мимо маленького поселення циган - то просто гнидник страшний.

Країна ЄС…

P.S. Пан барабашов: у Велике Тирново тільки заправився, на все інше не було часу.

Цікавий момент щодо перетину кордону Туреччина - Болгарія. Це тепер країна Шенгенської угоди.

У прикордонника спитав: «Скажіть будь ласка, скільки днів за останній рік я був в країнах Шенгенської угоди?» (для мене це важливо, бо маю певні плани).

Відповів, що НЕ може сказати: компʼютер показує тільки випадок перевищення перебування (90 днів в кожні 180). akurt

Все інше жах жахливий.

Ніби то і природа класна, гори, річки / але народ реально розбігся по інших країнах,

В одному місці траса проходила мимо маленького поселення циган - то просто гнидник страшний.

Країна ЄС…



P.S. Пан барабашов: у Велике Тирново тільки заправився, на все інше не було часу.

Цікавий момент щодо перетину кордону Туреччина - Болгарія. Це тепер країна Шенгенської угоди.

У прикордонника спитав: «Скажіть будь ласка, скільки днів за останній рік я був в країнах Шенгенської угоди?» (для мене це важливо, бо маю певні плани).

Відповів, що НЕ може сказати: компʼютер показує тільки випадок перевищення перебування (90 днів в кожні 180). akurt

