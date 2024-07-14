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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2196219721982199
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:17

наш новий старий знайомий із Філіпін

надихаюче відео, так сказати із "того світу"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Щодо Болгарії: я думаю, що якщо інвестували в регіон між Бургас до Констанцією, то там все ОК.


звісно що люди купляють щось у моря, на ремоуті працювати, а не щоб у якомусь Пловдиві десь на заводі корячитись.
Констанца це степна зона типу Затоки, на жаль. Щось більш-менш цікаве по природі починаєтся з Балчика і далі з перервами до Стамбула. Звісно не конкурент ЮБК, Анталії, Хорватії, але щось схоже на Балаклаву чи Феодосію знайти можна.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:01

fox767676
А в Анталії вважається гарна природа?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:26

  Hotab написав:fox767676
А в Анталії вважається гарна природа?



Те що я бачив Кемер-Кириши-Текірова - кращого і не треба

Високі гори що закривають віл негараздів світу

але для мене ідеальний ландшафт південно-східного Криму, як між Алуштой та Судаком, горні тропи по яким можна ходити без спец. спорядження
fox767676
 
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