надихаюче відео, так сказати із "того світу"
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Додано: Нед 14 лип, 2024 15:17
наш новий старий знайомий із Філіпін
надихаюче відео, так сказати із "того світу"
Додано: Нед 14 лип, 2024 15:54
Re: Еміграція, заробітчанство
звісно що люди купляють щось у моря, на ремоуті працювати, а не щоб у якомусь Пловдиві десь на заводі корячитись.
Констанца це степна зона типу Затоки, на жаль. Щось більш-менш цікаве по природі починаєтся з Балчика і далі з перервами до Стамбула. Звісно не конкурент ЮБК, Анталії, Хорватії, але щось схоже на Балаклаву чи Феодосію знайти можна.
Додано: Нед 14 лип, 2024 16:26
Те що я бачив Кемер-Кириши-Текірова - кращого і не треба
Високі гори що закривають віл негараздів світу
але для мене ідеальний ландшафт південно-східного Криму, як між Алуштой та Судаком, горні тропи по яким можна ходити без спец. спорядження
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