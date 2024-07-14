надихаюче відео, так сказати із "того світу"
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Додано: Нед 14 лип, 2024 15:17
наш новий старий знайомий із Філіпін
надихаюче відео, так сказати із "того світу"
Додано: Нед 14 лип, 2024 15:54
Re: Еміграція, заробітчанство
звісно що люди купляють щось у моря, на ремоуті працювати, а не щоб у якомусь Пловдиві десь на заводі корячитись.
Констанца це степна зона типу Затоки, на жаль. Щось більш-менш цікаве по природі починаєтся з Балчика і далі з перервами до Стамбула. Звісно не конкурент ЮБК, Анталії, Хорватії, але щось схоже на Балаклаву чи Феодосію знайти можна.
Додано: Нед 14 лип, 2024 16:26
Те що я бачив Кемер-Кириши-Текірова - кращого і не треба
Високі гори що закривають віл негараздів світу
але для мене ідеальний ландшафт південно-східного Криму, як між Алуштой та Судаком, горні тропи по яким можна ходити без спец. спорядження
Додано: Нед 14 лип, 2024 17:05
Был в Свети-Влас.
Дежа-вю.
Такое ощущение, что попал в Крым, в котором не был с 2005 года.
Ощущения усилили немыслимое количество авто на расийсцких номерах и множество рашистских триколоров на зданиях вместе с болгарскими. Они очень похожи - разница только в том, что на болгарском вместо синего цвета - зеленый.
Еле дождался отлета.
Кстати, касательно сервиса - тоже Крым напомнило.
Ноги моей там больше не будет....я имею ввиду в Болгарии.
Додано: Нед 14 лип, 2024 17:15
rjkz
А мне Крым нравится
Точно больше чем восточное побережье США )
Я был и в Мэртл-Бич и Хантинг-Айленде
Касательно русских - а где их нет, и намного ли они хуже украинцев в экзиле
Мне вот пестрящие украинскими двуколорами футбольные трибуны Европы во время войны, не сильно лучше триколоров, по другим причинам, но все же
рф флаг запретят по всему ЕС, недолго осталось
и можно подумать где-то на Западе опережающе взялись за русскую диаспору , лечить ее от шовинизма.
даже нещасные 300 млрд конфисовать не могут
Вс +/- на одной волне
И Болгария, и Сербия, продают Украине боеприпасы
И руки ей не выкручивали в свое время чтобы разоружалась
Додано: Нед 14 лип, 2024 18:05
fox767676
Потрапив нещодавно в сербський шпиталь в стаціонар.
«Брат українець» - основне звернення на мою адресу.
Щодо Анталії. Я давненько вже був в Аланіі. (це ж майже воно? Чи ні? Бо посадка ж в Анталії) так там природи не було.
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