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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2196219721982199
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:17

наш новий старий знайомий із Філіпін

надихаюче відео, так сказати із "того світу"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Щодо Болгарії: я думаю, що якщо інвестували в регіон між Бургас до Констанцією, то там все ОК.


звісно що люди купляють щось у моря, на ремоуті працювати, а не щоб у якомусь Пловдиві десь на заводі корячитись.
Констанца це степна зона типу Затоки, на жаль. Щось більш-менш цікаве по природі починаєтся з Балчика і далі з перервами до Стамбула. Звісно не конкурент ЮБК, Анталії, Хорватії, але щось схоже на Балаклаву чи Феодосію знайти можна.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:01

fox767676
А в Анталії вважається гарна природа?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:26

  Hotab написав:fox767676
А в Анталії вважається гарна природа?



Те що я бачив Кемер-Кириши-Текірова - кращого і не треба

Високі гори що закривають віл негараздів світу

але для мене ідеальний ландшафт південно-східного Криму, як між Алуштой та Судаком, горні тропи по яким можна ходити без спец. спорядження
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 17:05

  fox767676 написав:
  akurt написав:Щодо Болгарії: я думаю, що якщо інвестували в регіон між Бургас до Констанцією, то там все ОК.


звісно що люди купляють щось у моря, на ремоуті працювати, а не щоб у якомусь Пловдиві десь на заводі корячитись.
Констанца це степна зона типу Затоки, на жаль. Щось більш-менш цікаве по природі починаєтся з Балчика і далі з перервами до Стамбула. Звісно не конкурент ЮБК, Анталії, Хорватії, але щось схоже на Балаклаву чи Феодосію знайти можна.


Был в Свети-Влас.
Дежа-вю.
Такое ощущение, что попал в Крым, в котором не был с 2005 года.
Ощущения усилили немыслимое количество авто на расийсцких номерах и множество рашистских триколоров на зданиях вместе с болгарскими. Они очень похожи - разница только в том, что на болгарском вместо синего цвета - зеленый.
Еле дождался отлета.
Кстати, касательно сервиса - тоже Крым напомнило.
Ноги моей там больше не будет....я имею ввиду в Болгарии.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 17:15

rjkz

А мне Крым нравится :)
Точно больше чем восточное побережье США )
Я был и в Мэртл-Бич и Хантинг-Айленде
Касательно русских - а где их нет, и намного ли они хуже украинцев в экзиле
Мне вот пестрящие украинскими двуколорами футбольные трибуны Европы во время войны, не сильно лучше триколоров, по другим причинам, но все же
рф флаг запретят по всему ЕС, недолго осталось
и можно подумать где-то на Западе опережающе взялись за русскую диаспору , лечить ее от шовинизма.
даже нещасные 300 млрд конфисовать не могут
Вс +/- на одной волне
И Болгария, и Сербия, продают Украине боеприпасы
И руки ей не выкручивали в свое время чтобы разоружалась
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:05

fox767676
Потрапив нещодавно в сербський шпиталь в стаціонар.
«Брат українець» - основне звернення на мою адресу.

Щодо Анталії. Я давненько вже був в Аланіі. (це ж майже воно? Чи ні? Бо посадка ж в Анталії) так там природи не було.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:fox767676
Потрапив нещодавно в сербський шпиталь в стаціонар.
«Брат українець» - основне звернення на мою адресу.

Щодо Анталії. Я давненько вже був в Аланіі. (це ж майже воно? Чи ні? Бо посадка ж в Анталії) так там природи не було.


треки історичної долі схожі
тільки геополітичні акценти по-різному були розставлені
Сподіваюся будем разом в ЄС
Аланія входить до провінції Анталія, але у туризмі під Анталією розуміють все що на захід від міста Анталія, а схід то Аланія. Там більш спекотно, та менш рослинності, тури коштують дешевше. Більше пісчаних пляжів, але і вілповідно море трохи гірше. Далі на схід - Мерсін, типу наошої Одеси
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:21

  fox767676 написав:rjkz

А мне Крым нравится :)
Точно больше чем восточное побережье США )
Я был и в Мэртл-Бич и Хантинг-Айленде
Касательно русских - а где их нет, и намного ли они хуже украинцев в экзиле
Мне вот пестрящие украинскими двуколорами футбольные трибуны Европы во время войны, не сильно лучше триколоров, по другим причинам, но все же
рф флаг запретят по всему ЕС, недолго осталось
и можно подумать где-то на Западе опережающе взялись за русскую диаспору , лечить ее от шовинизма.
даже нещасные 300 млрд конфисовать не могут
Вс +/- на одной волне
И Болгария, и Сербия, продают Украине боеприпасы
И руки ей не выкручивали в свое время чтобы разоружалась


В США есть все очень разное.
В частности, есть городки для высшего среднего класса, где редко услышишь русскую речь, с 95% белого населения, очень высокими ценами на недвигу, рестораны, продукты. Это казалось-бы должно быть плохо, но резко отсекает маргиналов. Там не запирают машины и дома. Полиции скучно и от нечего делать они резво бросаются на любые самые мелочные вызовы.
При всей лояльности к Украине...украинцев в моей локации становится очень много и понятное дело, что у кое кого начинают вылазить те черты, которые не очень хорошо характеризуют.
Все нации имеют и лучших и худших представителей.
Но что тут не принято...это кидаться на русских.
Вот русские очень даже на украинцев.
Думаю, со временем это перерастет в противостояние. Русские считают себя тут как дома, а украинцы только набирают вес и осваиваются.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:46

  rjkz написав:
  fox767676 написав:rjkz

А мне Крым нравится :)
Точно больше чем восточное побережье США )
Я был и в Мэртл-Бич и Хантинг-Айленде
Касательно русских - а где их нет, и намного ли они хуже украинцев в экзиле
Мне вот пестрящие украинскими двуколорами футбольные трибуны Европы во время войны, не сильно лучше триколоров, по другим причинам, но все же
рф флаг запретят по всему ЕС, недолго осталось
и можно подумать где-то на Западе опережающе взялись за русскую диаспору , лечить ее от шовинизма.
даже нещасные 300 млрд конфисовать не могут
Вс +/- на одной волне
И Болгария, и Сербия, продают Украине боеприпасы
И руки ей не выкручивали в свое время чтобы разоружалась


В США есть все очень разное.
В частности, есть городки для высшего среднего класса, где редко услышишь русскую речь, с 95% белого населения, очень высокими ценами на недвигу, рестораны, продукты. Это казалось-бы должно быть плохо, но резко отсекает маргиналов. Там не запирают машины и дома. Полиции скучно и от нечего делать они резво бросаются на любые самые мелочные вызовы.
При всей лояльности к Украине...украинцев в моей локации становится очень много и понятное дело, что у кое кого начинают вылазить те черты, которые не очень хорошо характеризуют.
Все нации имеют и лучших и худших представителей.
Но что тут не принято...это кидаться на русских.
Вот русские очень даже на украинцев.
Думаю, со временем это перерастет в противостояние. Русские считают себя тут как дома, а украинцы только набирают вес и осваиваются.

скоро почуємо про сім"ю "Аль-Петренко"?
flyman
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