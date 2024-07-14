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#<1 ... 2196219721982199 Додано: Нед 14 лип, 2024 15:17 наш новий старий знайомий із Філіпін надихаюче відео, так сказати із "того світу"

flyman

Повідомлень: 35643 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 15:54 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Щодо Болгарії: я думаю, що якщо інвестували в регіон між Бургас до Констанцією, то там все ОК. Щодо Болгарії: я думаю, що якщо інвестували в регіон між Бургас до Констанцією, то там все ОК.



звісно що люди купляють щось у моря, на ремоуті працювати, а не щоб у якомусь Пловдиві десь на заводі корячитись.

Констанца це степна зона типу Затоки, на жаль. Щось більш-менш цікаве по природі починаєтся з Балчика і далі з перервами до Стамбула. Звісно не конкурент ЮБК, Анталії, Хорватії, але щось схоже на Балаклаву чи Феодосію знайти можна. звісно що люди купляють щось у моря, на ремоуті працювати, а не щоб у якомусь Пловдиві десь на заводі корячитись.Констанца це степна зона типу Затоки, на жаль. Щось більш-менш цікаве по природі починаєтся з Балчика і далі з перервами до Стамбула. Звісно не конкурент ЮБК, Анталії, Хорватії, але щось схоже на Балаклаву чи Феодосію знайти можна. fox767676 Повідомлень: 1824 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 16:01 fox767676

А в Анталії вважається гарна природа? Hotab Повідомлень: 12664 З нами з: 15.02.09 Подякував: 349 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 16:26 Hotab написав: fox767676

А в Анталії вважається гарна природа? А в Анталії вважається гарна природа?





Те що я бачив Кемер-Кириши-Текірова - кращого і не треба



Високі гори що закривають віл негараздів світу



але для мене ідеальний ландшафт південно-східного Криму, як між Алуштой та Судаком, горні тропи по яким можна ходити без спец. спорядження Те що я бачив Кемер-Кириши-Текірова - кращого і не требаВисокі гори що закривають віл негараздів світуале для мене ідеальний ландшафт південно-східного Криму, як між Алуштой та Судаком, горні тропи по яким можна ходити без спец. спорядження fox767676 Повідомлень: 1824 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 17:05 fox767676 написав: akurt написав: Щодо Болгарії: я думаю, що якщо інвестували в регіон між Бургас до Констанцією, то там все ОК. Щодо Болгарії: я думаю, що якщо інвестували в регіон між Бургас до Констанцією, то там все ОК.



звісно що люди купляють щось у моря, на ремоуті працювати, а не щоб у якомусь Пловдиві десь на заводі корячитись.

Констанца це степна зона типу Затоки, на жаль. Щось більш-менш цікаве по природі починаєтся з Балчика і далі з перервами до Стамбула. Звісно не конкурент ЮБК, Анталії, Хорватії, але щось схоже на Балаклаву чи Феодосію знайти можна. звісно що люди купляють щось у моря, на ремоуті працювати, а не щоб у якомусь Пловдиві десь на заводі корячитись.Констанца це степна зона типу Затоки, на жаль. Щось більш-менш цікаве по природі починаєтся з Балчика і далі з перервами до Стамбула. Звісно не конкурент ЮБК, Анталії, Хорватії, але щось схоже на Балаклаву чи Феодосію знайти можна.



Был в Свети-Влас.

Дежа-вю.

Такое ощущение, что попал в Крым, в котором не был с 2005 года.

Ощущения усилили немыслимое количество авто на расийсцких номерах и множество рашистских триколоров на зданиях вместе с болгарскими. Они очень похожи - разница только в том, что на болгарском вместо синего цвета - зеленый.

Еле дождался отлета.

Кстати, касательно сервиса - тоже Крым напомнило.

Ноги моей там больше не будет....я имею ввиду в Болгарии. Был в Свети-Влас.Дежа-вю.Такое ощущение, что попал в Крым, в котором не был с 2005 года.Ощущения усилили немыслимое количество авто на расийсцких номерах и множество рашистских триколоров на зданиях вместе с болгарскими. Они очень похожи - разница только в том, что на болгарском вместо синего цвета - зеленый.Еле дождался отлета.Кстати, касательно сервиса - тоже Крым напомнило.Ноги моей там больше не будет....я имею ввиду в Болгарии. rjkz

Повідомлень: 16812 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8387 раз. Подякували: 5280 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 17:15 rjkz



А мне Крым нравится

Точно больше чем восточное побережье США )

Я был и в Мэртл-Бич и Хантинг-Айленде

Касательно русских - а где их нет, и намного ли они хуже украинцев в экзиле

Мне вот пестрящие украинскими двуколорами футбольные трибуны Европы во время войны, не сильно лучше триколоров, по другим причинам, но все же

рф флаг запретят по всему ЕС, недолго осталось

и можно подумать где-то на Западе опережающе взялись за русскую диаспору , лечить ее от шовинизма.

даже нещасные 300 млрд конфисовать не могут

Вс +/- на одной волне

И Болгария, и Сербия, продают Украине боеприпасы

И руки ей не выкручивали в свое время чтобы разоружалась А мне Крым нравитсяТочно больше чем восточное побережье США )Я был и в Мэртл-Бич и Хантинг-АйлендеКасательно русских - а где их нет, и намного ли они хуже украинцев в экзилеМне вот пестрящие украинскими двуколорами футбольные трибуны Европы во время войны, не сильно лучше триколоров, по другим причинам, но все жерф флаг запретят по всему ЕС, недолго осталосьи можно подумать где-то на Западе опережающе взялись за русскую диаспору , лечить ее от шовинизма.даже нещасные 300 млрд конфисовать не могутВс +/- на одной волнеИ Болгария, и Сербия, продают Украине боеприпасыИ руки ей не выкручивали в свое время чтобы разоружалась fox767676 Повідомлень: 1824 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 18:05 fox767676

Потрапив нещодавно в сербський шпиталь в стаціонар.

«Брат українець» - основне звернення на мою адресу.



Щодо Анталії. Я давненько вже був в Аланіі. (це ж майже воно? Чи ні? Бо посадка ж в Анталії) так там природи не було. Hotab Повідомлень: 12664 З нами з: 15.02.09 Подякував: 349 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 18:35 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: fox767676

Потрапив нещодавно в сербський шпиталь в стаціонар.

«Брат українець» - основне звернення на мою адресу.



Щодо Анталії. Я давненько вже був в Аланіі. (це ж майже воно? Чи ні? Бо посадка ж в Анталії) так там природи не було. fox767676Потрапив нещодавно в сербський шпиталь в стаціонар.«Брат українець» - основне звернення на мою адресу.Щодо Анталії. Я давненько вже був в Аланіі. (це ж майже воно? Чи ні? Бо посадка ж в Анталії) так там природи не було.



треки історичної долі схожі

тільки геополітичні акценти по-різному були розставлені

Сподіваюся будем разом в ЄС

Аланія входить до провінції Анталія, але у туризмі під Анталією розуміють все що на захід від міста Анталія, а схід то Аланія. Там більш спекотно, та менш рослинності, тури коштують дешевше. Більше пісчаних пляжів, але і вілповідно море трохи гірше. Далі на схід - Мерсін, типу наошої Одеси треки історичної долі схожітільки геополітичні акценти по-різному були розставленіСподіваюся будем разом в ЄСАланія входить до провінції Анталія, але у туризмі під Анталією розуміють все що на захід від міста Анталія, а схід то Аланія. Там більш спекотно, та менш рослинності, тури коштують дешевше. Більше пісчаних пляжів, але і вілповідно море трохи гірше. Далі на схід - Мерсін, типу наошої Одеси fox767676 Повідомлень: 1824 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 20:21 fox767676 написав: rjkz



А мне Крым нравится

Точно больше чем восточное побережье США )

Я был и в Мэртл-Бич и Хантинг-Айленде

Касательно русских - а где их нет, и намного ли они хуже украинцев в экзиле

Мне вот пестрящие украинскими двуколорами футбольные трибуны Европы во время войны, не сильно лучше триколоров, по другим причинам, но все же

рф флаг запретят по всему ЕС, недолго осталось

и можно подумать где-то на Западе опережающе взялись за русскую диаспору , лечить ее от шовинизма.

даже нещасные 300 млрд конфисовать не могут

Вс +/- на одной волне

И Болгария, и Сербия, продают Украине боеприпасы

И руки ей не выкручивали в свое время чтобы разоружалась А мне Крым нравитсяТочно больше чем восточное побережье США )Я был и в Мэртл-Бич и Хантинг-АйлендеКасательно русских - а где их нет, и намного ли они хуже украинцев в экзилеМне вот пестрящие украинскими двуколорами футбольные трибуны Европы во время войны, не сильно лучше триколоров, по другим причинам, но все жерф флаг запретят по всему ЕС, недолго осталосьи можно подумать где-то на Западе опережающе взялись за русскую диаспору , лечить ее от шовинизма.даже нещасные 300 млрд конфисовать не могутВс +/- на одной волнеИ Болгария, и Сербия, продают Украине боеприпасыИ руки ей не выкручивали в свое время чтобы разоружалась



В США есть все очень разное.

В частности, есть городки для высшего среднего класса, где редко услышишь русскую речь, с 95% белого населения, очень высокими ценами на недвигу, рестораны, продукты. Это казалось-бы должно быть плохо, но резко отсекает маргиналов. Там не запирают машины и дома. Полиции скучно и от нечего делать они резво бросаются на любые самые мелочные вызовы.

При всей лояльности к Украине...украинцев в моей локации становится очень много и понятное дело, что у кое кого начинают вылазить те черты, которые не очень хорошо характеризуют.

Все нации имеют и лучших и худших представителей.

Но что тут не принято...это кидаться на русских.

Вот русские очень даже на украинцев.

Думаю, со временем это перерастет в противостояние. Русские считают себя тут как дома, а украинцы только набирают вес и осваиваются. В США есть все очень разное.В частности, есть городки для высшего среднего класса, где редко услышишь русскую речь, с 95% белого населения, очень высокими ценами на недвигу, рестораны, продукты. Это казалось-бы должно быть плохо, но резко отсекает маргиналов. Там не запирают машины и дома. Полиции скучно и от нечего делать они резво бросаются на любые самые мелочные вызовы.При всей лояльности к Украине...украинцев в моей локации становится очень много и понятное дело, что у кое кого начинают вылазить те черты, которые не очень хорошо характеризуют.Все нации имеют и лучших и худших представителей.Но что тут не принято...это кидаться на русских.Вот русские очень даже на украинцев.Думаю, со временем это перерастет в противостояние. Русские считают себя тут как дома, а украинцы только набирают вес и осваиваются. rjkz

Повідомлень: 16812 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8387 раз. Подякували: 5280 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 20:46 rjkz написав: fox767676 написав: rjkz



А мне Крым нравится

Точно больше чем восточное побережье США )

Я был и в Мэртл-Бич и Хантинг-Айленде

Касательно русских - а где их нет, и намного ли они хуже украинцев в экзиле

Мне вот пестрящие украинскими двуколорами футбольные трибуны Европы во время войны, не сильно лучше триколоров, по другим причинам, но все же

рф флаг запретят по всему ЕС, недолго осталось

и можно подумать где-то на Западе опережающе взялись за русскую диаспору , лечить ее от шовинизма.

даже нещасные 300 млрд конфисовать не могут

Вс +/- на одной волне

И Болгария, и Сербия, продают Украине боеприпасы

И руки ей не выкручивали в свое время чтобы разоружалась А мне Крым нравитсяТочно больше чем восточное побережье США )Я был и в Мэртл-Бич и Хантинг-АйлендеКасательно русских - а где их нет, и намного ли они хуже украинцев в экзилеМне вот пестрящие украинскими двуколорами футбольные трибуны Европы во время войны, не сильно лучше триколоров, по другим причинам, но все жерф флаг запретят по всему ЕС, недолго осталосьи можно подумать где-то на Западе опережающе взялись за русскую диаспору , лечить ее от шовинизма.даже нещасные 300 млрд конфисовать не могутВс +/- на одной волнеИ Болгария, и Сербия, продают Украине боеприпасыИ руки ей не выкручивали в свое время чтобы разоружалась



В США есть все очень разное.

В частности, есть городки для высшего среднего класса, где редко услышишь русскую речь, с 95% белого населения, очень высокими ценами на недвигу, рестораны, продукты. Это казалось-бы должно быть плохо, но резко отсекает маргиналов. Там не запирают машины и дома. Полиции скучно и от нечего делать они резво бросаются на любые самые мелочные вызовы.

При всей лояльности к Украине...украинцев в моей локации становится очень много и понятное дело, что у кое кого начинают вылазить те черты, которые не очень хорошо характеризуют.

Все нации имеют и лучших и худших представителей.

Но что тут не принято...это кидаться на русских.

Вот русские очень даже на украинцев.

Думаю, со временем это перерастет в противостояние. Русские считают себя тут как дома, а украинцы только набирают вес и осваиваются. В США есть все очень разное.В частности, есть городки для высшего среднего класса, где редко услышишь русскую речь, с 95% белого населения, очень высокими ценами на недвигу, рестораны, продукты. Это казалось-бы должно быть плохо, но резко отсекает маргиналов. Там не запирают машины и дома. Полиции скучно и от нечего делать они резво бросаются на любые самые мелочные вызовы.При всей лояльности к Украине...украинцев в моей локации становится очень много и понятное дело, что у кое кого начинают вылазить те черты, которые не очень хорошо характеризуют.Все нации имеют и лучших и худших представителей.Но что тут не принято...это кидаться на русских.Вот русские очень даже на украинцев.Думаю, со временем это перерастет в противостояние. Русские считают себя тут как дома, а украинцы только набирают вес и осваиваются.

скоро почуємо про сім"ю "Аль-Петренко"? скоро почуємо про сім"ю "Аль-Петренко"? flyman

Повідомлень: 35643 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2196219721982199 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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