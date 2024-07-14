Ну дивіться, Анталія дуже цікаво розташована: в глибині затоки. На схід - горизонтальна поверхня, це на тему цього допису:
А на захід від міста - Таврські гори висотою в 2400…2500 м над рівнем моря.
На одну з вершин в районі Кемера веде підвісна канатна дорога - на висоту 2450 м над рівнем моря. В самій Анталії - підвісна канатна дорога піднімала туристів на невеличку гору висотою в 659 м (тимчово не працює).
Поїдеш на північ від центра міста - 43 км - гірськолижний центр Saklikent, де нижня станція витягів та парковка на висоті 1890 м, а верхня станція витягів: 2400 м над рівнем моря. По дорозі суцільні хвойні ліси, як в Карпатах.
Ну ось таке…