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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2197219821992200
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 22:31

  Hotab написав:fox767676
А в Анталії вважається гарна природа?

Ну дивіться, Анталія дуже цікаво розташована: в глибині затоки. На схід - горизонтальна поверхня, це на тему цього допису:
  Hotab написав:Щодо Анталії. Я давненько вже був в Аланіі. (це ж майже воно? Чи ні? Бо посадка ж в Анталії) так там природи не було.

А на захід від міста - Таврські гори висотою в 2400…2500 м над рівнем моря.
На одну з вершин в районі Кемера веде підвісна канатна дорога - на висоту 2450 м над рівнем моря. В самій Анталії - підвісна канатна дорога піднімала туристів на невеличку гору висотою в 659 м (тимчово не працює).
Поїдеш на північ від центра міста - 43 км - гірськолижний центр Saklikent, де нижня станція витягів та парковка на висоті 1890 м, а верхня станція витягів: 2400 м над рівнем моря. По дорозі суцільні хвойні ліси, як в Карпатах.
Ну ось таке…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 23:33

Рафтінг шикарний там
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 23:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Та я зрозумів, що я на неправильному кінці Анталії був))
Hotab
 
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  #<1 ... 2197219821992200
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