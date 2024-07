Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2197219821992200 Додано: Нед 14 лип, 2024 22:31 Hotab написав: fox767676

А в Анталії вважається гарна природа? А в Анталії вважається гарна природа?

Ну дивіться, Анталія дуже цікаво розташована: в глибині затоки. На схід - горизонтальна поверхня, це на тему цього допису:

Hotab написав: Щодо Анталії. Я давненько вже був в Аланіі. (це ж майже воно? Чи ні? Бо посадка ж в Анталії) так там природи не було. Щодо Анталії. Я давненько вже був в Аланіі. (це ж майже воно? Чи ні? Бо посадка ж в Анталії) так там природи не було.

А на захід від міста - Таврські гори висотою в 2400…2500 м над рівнем моря.

На одну з вершин в районі Кемера веде підвісна канатна дорога - на висоту 2450 м над рівнем моря. В самій Анталії - підвісна канатна дорога піднімала туристів на невеличку гору висотою в 659 м (тимчово не працює).

Поїдеш на північ від центра міста - 43 км - гірськолижний центр Saklikent, де нижня станція витягів та парковка на висоті 1890 м, а верхня станція витягів: 2400 м над рівнем моря. По дорозі суцільні хвойні ліси, як в Карпатах.

Ну ось таке… Ну дивіться, Анталія дуже цікаво розташована: в глибині затоки. На схід - горизонтальна поверхня, це на тему цього допису:А на захід від міста - Таврські гори висотою в 2400…2500 м над рівнем моря.На одну з вершин в районі Кемера веде підвісна канатна дорога - на висоту 2450 м над рівнем моря. В самій Анталії - підвісна канатна дорога піднімала туристів на невеличку гору висотою в 659 м (тимчово не працює).Поїдеш на північ від центра міста - 43 км - гірськолижний центр Saklikent, де нижня станція витягів та парковка на висоті 1890 м, а верхня станція витягів: 2400 м над рівнем моря. По дорозі суцільні хвойні ліси, як в Карпатах.Ну ось таке… akurt

Повідомлень: 9832 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3639 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 23:33 Рафтінг шикарний там fox767676 Повідомлень: 1823 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2024 23:42 Re: Еміграція, заробітчанство Та я зрозумів, що я на неправильному кінці Анталії був)) Hotab Повідомлень: 12672 З нами з: 15.02.09 Подякував: 348 раз. Подякували: 2248 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2024 05:56

Можливо, комусь стане в нагоді:

«В Украине всем стоит задуматься инвестировать в Tesla Powerwall, особенно если частный дом. Обеспечивает мощность 11.5 кВт при обьеме 13.5 кВт часов. Более чем достойно, но дорогая по европейским меркам, ~$10К.

В Украине официально не продается но в Польше есть»

https://www.tesla.com/pl_pl/powerwall Надіслали із США.Можливо, комусь стане в нагоді:«В Украине всем стоит задуматься инвестировать в Tesla Powerwall, особенно если частный дом. Обеспечивает мощность 11.5 кВт при обьеме 13.5 кВт часов. Более чем достойно, но дорогая по европейским меркам, ~$10К.В Украине официально не продается но в Польше есть» akurt

Повідомлень: 9832 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3639 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2024 13:54 akurt написав: Надіслали із США.

Можливо, комусь стане в нагоді:

«В Украине всем стоит задуматься инвестировать в Tesla Powerwall, особенно если частный дом. Обеспечивает мощность 11.5 кВт при обьеме 13.5 кВт часов. Более чем достойно, но дорогая по европейским меркам, ~$10К.

В Украине официально не продается но в Польше есть»

https://www.tesla.com/pl_pl/powerwall Надіслали із США.Можливо, комусь стане в нагоді:«В Украине всем стоит задуматься инвестировать в Tesla Powerwall, особенно если частный дом. Обеспечивает мощность 11.5 кВт при обьеме 13.5 кВт часов. Более чем достойно, но дорогая по европейским меркам, ~$10К.В Украине официально не продается но в Польше есть»

Не забезпечує він 11.5 кВт, а лише 5 кВт та 7 кВт пікових Не забезпечує він 11.5 кВт, а лише 5 кВт та 7 кВт пікових Denik Повідомлень: 3191 З нами з: 23.02.09 Подякував: 659 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2024 16:55 Denik написав: akurt написав: Надіслали із США.

Можливо, комусь стане в нагоді:

«В Украине всем стоит задуматься инвестировать в Tesla Powerwall, особенно если частный дом. Обеспечивает мощность 11.5 кВт при обьеме 13.5 кВт часов. Более чем достойно, но дорогая по европейским меркам, ~$10К.

В Украине официально не продается но в Польше есть»

https://www.tesla.com/pl_pl/powerwall Надіслали із США.Можливо, комусь стане в нагоді:«В Украине всем стоит задуматься инвестировать в Tesla Powerwall, особенно если частный дом. Обеспечивает мощность 11.5 кВт при обьеме 13.5 кВт часов. Более чем достойно, но дорогая по европейским меркам, ~$10К.В Украине официально не продается но в Польше есть»

Не забезпечує він 11.5 кВт, а лише 5 кВт та 7 кВт пікових Не забезпечує він 11.5 кВт, а лише 5 кВт та 7 кВт пікових

Там же ніби вони нумерні(1,2,3) і той, що Tesla Powerwall 3, то у нього вказані характеристики. Хоча це теоретично, практично я його жодного не бачив ніколи.

П.с. З їх сайту: The Powerwall 3 clocks in at 11.5kW continuous power supply, while previously the Powerwall 2 maxed out at 5kW. That's a 130% increase! This means it can run appliances like lights, TVs, and refrigerators continuously without exceeding the battery's power limit. Там же ніби вони нумерні(1,2,3) і той, що Tesla Powerwall 3, то у нього вказані характеристики. Хоча це теоретично, практично я його жодного не бачив ніколи.П.с. З їх сайту: The Powerwall 3 clocks in at 11.5kW continuous power supply, while previously the Powerwall 2 maxed out at 5kW. That's a 130% increase! This means it can run appliances like lights, TVs, and refrigerators continuously without exceeding the battery's power limit. The_Rebel

Повідомлень: 339 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2197219821992200 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: Faceless