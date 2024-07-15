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Hotab написав:fox767676 А в Анталії вважається гарна природа?
Ну дивіться, Анталія дуже цікаво розташована: в глибині затоки. На схід - горизонтальна поверхня, це на тему цього допису:
Hotab написав:Щодо Анталії. Я давненько вже був в Аланіі. (це ж майже воно? Чи ні? Бо посадка ж в Анталії) так там природи не було.
А на захід від міста - Таврські гори висотою в 2400…2500 м над рівнем моря. На одну з вершин в районі Кемера веде підвісна канатна дорога - на висоту 2450 м над рівнем моря. В самій Анталії - підвісна канатна дорога піднімала туристів на невеличку гору висотою в 659 м (тимчово не працює). Поїдеш на північ від центра міста - 43 км - гірськолижний центр Saklikent, де нижня станція витягів та парковка на висоті 1890 м, а верхня станція витягів: 2400 м над рівнем моря. По дорозі суцільні хвойні ліси, як в Карпатах. Ну ось таке…
Надіслали із США. Можливо, комусь стане в нагоді: «В Украине всем стоит задуматься инвестировать в Tesla Powerwall, особенно если частный дом. Обеспечивает мощность 11.5 кВт при обьеме 13.5 кВт часов. Более чем достойно, но дорогая по европейским меркам, ~$10К. В Украине официально не продается но в Польше есть» https://www.tesla.com/pl_pl/powerwall
akurt написав:Надіслали із США. Можливо, комусь стане в нагоді: «В Украине всем стоит задуматься инвестировать в Tesla Powerwall, особенно если частный дом. Обеспечивает мощность 11.5 кВт при обьеме 13.5 кВт часов. Более чем достойно, но дорогая по европейским меркам, ~$10К. В Украине официально не продается но в Польше есть» https://www.tesla.com/pl_pl/powerwall
Не забезпечує він 11.5 кВт, а лише 5 кВт та 7 кВт пікових
akurt написав:Надіслали із США. Можливо, комусь стане в нагоді: «В Украине всем стоит задуматься инвестировать в Tesla Powerwall, особенно если частный дом. Обеспечивает мощность 11.5 кВт при обьеме 13.5 кВт часов. Более чем достойно, но дорогая по европейским меркам, ~$10К. В Украине официально не продается но в Польше есть» https://www.tesla.com/pl_pl/powerwall
Не забезпечує він 11.5 кВт, а лише 5 кВт та 7 кВт пікових
Там же ніби вони нумерні(1,2,3) і той, що Tesla Powerwall 3, то у нього вказані характеристики. Хоча це теоретично, практично я його жодного не бачив ніколи. П.с. З їх сайту: The Powerwall 3 clocks in at 11.5kW continuous power supply, while previously the Powerwall 2 maxed out at 5kW. That's a 130% increase! This means it can run appliances like lights, TVs, and refrigerators continuously without exceeding the battery's power limit.
15 червня в США за Програмою U4U відбула родина приятелів, в якій троє дітей. Сьогодні провів перемовини. Я: Ну як там життя на новій землі? Від зміни годинникових поясів вже відійшли та взялися за роботу? Респондент: Це точно. Що треба працювати бо кошти тут витрачається дуже швидко. З роботою якось складно поки що. Платити не хочуть ново прибулим. Займаемся документами для дітей в школу і садок . Прививки лікарня. і.т д…