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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2197219821992200
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 22:31

  Hotab написав:fox767676
А в Анталії вважається гарна природа?

Ну дивіться, Анталія дуже цікаво розташована: в глибині затоки. На схід - горизонтальна поверхня, це на тему цього допису:
  Hotab написав:Щодо Анталії. Я давненько вже був в Аланіі. (це ж майже воно? Чи ні? Бо посадка ж в Анталії) так там природи не було.

А на захід від міста - Таврські гори висотою в 2400…2500 м над рівнем моря.
На одну з вершин в районі Кемера веде підвісна канатна дорога - на висоту 2450 м над рівнем моря. В самій Анталії - підвісна канатна дорога піднімала туристів на невеличку гору висотою в 659 м (тимчово не працює).
Поїдеш на північ від центра міста - 43 км - гірськолижний центр Saklikent, де нижня станція витягів та парковка на висоті 1890 м, а верхня станція витягів: 2400 м над рівнем моря. По дорозі суцільні хвойні ліси, як в Карпатах.
Ну ось таке…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 23:33

Рафтінг шикарний там
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 23:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Та я зрозумів, що я на неправильному кінці Анталії був))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 05:56

Надіслали із США.
Можливо, комусь стане в нагоді:
«В Украине всем стоит задуматься инвестировать в Tesla Powerwall, особенно если частный дом. Обеспечивает мощность 11.5 кВт при обьеме 13.5 кВт часов. Более чем достойно, но дорогая по европейским меркам, ~$10К.
В Украине официально не продается но в Польше есть»
https://www.tesla.com/pl_pl/powerwall
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 13:54

  akurt написав:Надіслали із США.
Можливо, комусь стане в нагоді:
«В Украине всем стоит задуматься инвестировать в Tesla Powerwall, особенно если частный дом. Обеспечивает мощность 11.5 кВт при обьеме 13.5 кВт часов. Более чем достойно, но дорогая по европейским меркам, ~$10К.
В Украине официально не продается но в Польше есть»
https://www.tesla.com/pl_pl/powerwall

Не забезпечує він 11.5 кВт, а лише 5 кВт та 7 кВт пікових
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 16:55

  Denik написав:
  akurt написав:Надіслали із США.
Можливо, комусь стане в нагоді:
«В Украине всем стоит задуматься инвестировать в Tesla Powerwall, особенно если частный дом. Обеспечивает мощность 11.5 кВт при обьеме 13.5 кВт часов. Более чем достойно, но дорогая по европейским меркам, ~$10К.
В Украине официально не продается но в Польше есть»
https://www.tesla.com/pl_pl/powerwall

Не забезпечує він 11.5 кВт, а лише 5 кВт та 7 кВт пікових

Там же ніби вони нумерні(1,2,3) і той, що Tesla Powerwall 3, то у нього вказані характеристики. Хоча це теоретично, практично я його жодного не бачив ніколи.
П.с. З їх сайту: The Powerwall 3 clocks in at 11.5kW continuous power supply, while previously the Powerwall 2 maxed out at 5kW. That's a 130% increase! This means it can run appliances like lights, TVs, and refrigerators continuously without exceeding the battery's power limit.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:25

Еміграція, заробітчанство

New’s from USA

15 червня в США за Програмою U4U відбула родина приятелів, в якій троє дітей.
Сьогодні провів перемовини.
Я: Ну як там життя на новій землі? Від зміни годинникових поясів вже відійшли та взялися за роботу?
Респондент: Це точно. Що треба працювати бо кошти тут витрачається дуже швидко. З роботою якось складно поки що. Платити не хочуть ново прибулим. Займаемся документами для дітей в школу і садок . Прививки лікарня. і.т д…

Не все просто на іншій планеті…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 23:23

Для тих, хто писав, що краківське ІТ вже "фсьо".
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Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 23:27

  Gastarbaiter написав:Для тих, хто писав, що краківське ІТ вже "фсьо".
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«На такую зарплату я себе еще больше ушатанных ноутбуков с дефектным экраном накуплю… И туфлей за 15 дол… а на остачу - подвалов без доков, за городом!» :mrgreen:
Hotab
 
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