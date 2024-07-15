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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2198219922002201
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 23:46

  slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.

https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533
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