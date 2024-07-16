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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2198219922002201
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 23:46

  slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.

https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:50

  Gastarbaiter написав:
  slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.

https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533

Можу поправити, по UoP не 20к-21к лишається з 30к бруто, а 18,3к нето, користуйтесь https://www.bankier.pl/narzedzia/kalkulator-placowy

Звичайно в ІТ зараз не все так погано, але рівень знань для роботи постійно росте, а зарплати по ринку - ні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:42

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.

https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533

Можу поправити, по UoP не 20к-21к лишається з 30к бруто, а 18,3к нето, користуйтесь https://www.bankier.pl/narzedzia/kalkulator-placowy

Звичайно в ІТ зараз не все так погано, але рівень знань для роботи постійно росте, а зарплати по ринку - ні.

тим часом скорочення в ІТ продовжуються
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:51

  Gastarbaiter написав:
  slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.

https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533

якщо Теско зайнявся аутсорсом, то скоро в нас теж буде АТБ-серв, Сільпо-лоджік, Фора-софт, хоча Фоззі щось програмує для себе ...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:56

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.

https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533

якщо Теско зайнявся аутсорсом, то скоро в нас теж буде АТБ-серв, Сільпо-лоджік, Фора-софт, хоча Фоззі щось програмує для себе ...

Сільпо, воно ж Фоззі груп, давно має свою
І Аврора наприклад теж
За інших не чув, але це не означає що і в них немає
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:57

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.

https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533

якщо Теско зайнявся аутсорсом, то скоро в нас теж буде АТБ-серв, Сільпо-лоджік, Фора-софт, хоча Фоззі щось програмує для себе ...

У Сільпо якраз є своя ІТ-контора, так само як в Дтеку, Київстарі, Водафоні...
BIGor
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  #<1 ... 2198219922002201
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