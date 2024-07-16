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#<1 ... 2198219922002201 Додано: Пон 15 лип, 2024 23:46 slonomag написав: Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли... Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.



https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533 С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо. Gastarbaiter Повідомлень: 3271 З нами з: 26.02.18 Подякував: 676 раз. Подякували: 545 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 08:50 Gastarbaiter написав: slonomag написав: Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли... Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.



https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533 С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.

Можу поправити, по UoP не 20к-21к лишається з 30к бруто, а 18,3к нето, користуйтесь https://www.bankier.pl/narzedzia/kalkulator-placowy



Звичайно в ІТ зараз не все так погано, але рівень знань для роботи постійно росте, а зарплати по ринку - ні. Можу поправити, по UoP не 20к-21к лишається з 30к бруто, а, користуйтесьЗвичайно в ІТ зараз не все так погано, але рівень знань для роботи постійно росте, а зарплати по ринку - ні. BIGor

Повідомлень: 9091 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1354 раз. Подякували: 1744 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 09:42 BIGor написав: Gastarbaiter написав: slonomag написав: Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли... Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.



https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533 С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.

Можу поправити, по UoP не 20к-21к лишається з 30к бруто, а 18,3к нето, користуйтесь https://www.bankier.pl/narzedzia/kalkulator-placowy



Звичайно в ІТ зараз не все так погано, але рівень знань для роботи постійно росте, а зарплати по ринку - ні. Можу поправити, по UoP не 20к-21к лишається з 30к бруто, а, користуйтесьЗвичайно в ІТ зараз не все так погано, але рівень знань для роботи постійно росте, а зарплати по ринку - ні.

тим часом скорочення в ІТ продовжуються тим часом скорочення в ІТ продовжуються flyman

Повідомлень: 35661 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 09:51 Gastarbaiter написав: slonomag написав: Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли... Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.



https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533 С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.

якщо Теско зайнявся аутсорсом, то скоро в нас теж буде АТБ-серв, Сільпо-лоджік, Фора-софт, хоча Фоззі щось програмує для себе ... якщо Теско зайнявся аутсорсом, то скоро в нас теж буде АТБ-серв, Сільпо-лоджік, Фора-софт, хоча Фоззі щось програмує для себе ... flyman

Повідомлень: 35661 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 09:56 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Gastarbaiter написав: slonomag написав: Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли... Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.



https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533 С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.

якщо Теско зайнявся аутсорсом, то скоро в нас теж буде АТБ-серв, Сільпо-лоджік, Фора-софт, хоча Фоззі щось програмує для себе ... якщо Теско зайнявся аутсорсом, то скоро в нас теж буде АТБ-серв, Сільпо-лоджік, Фора-софт, хоча Фоззі щось програмує для себе ...

Сільпо, воно ж Фоззі груп, давно має свою

І Аврора наприклад теж

За інших не чув, але це не означає що і в них немає Сільпо, воно ж Фоззі груп, давно має своюІ Аврора наприклад тежЗа інших не чув, але це не означає що і в них немає Faceless

Модератор Повідомлень: 35008 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 7998 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 09:57 flyman написав: Gastarbaiter написав: slonomag написав: Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли... Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...

С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.



https://www.pracuj.pl/praca?eid=1074049533 С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.

якщо Теско зайнявся аутсорсом, то скоро в нас теж буде АТБ-серв, Сільпо-лоджік, Фора-софт, хоча Фоззі щось програмує для себе ... якщо Теско зайнявся аутсорсом, то скоро в нас теж буде АТБ-серв, Сільпо-лоджік, Фора-софт, хоча Фоззі щось програмує для себе ...

У Сільпо якраз є своя ІТ-контора, так само як в Дтеку, Київстарі, Водафоні... У Сільпо якраз є своя ІТ-контора, так само як в Дтеку, Київстарі, Водафоні... BIGor

Повідомлень: 9091 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1354 раз. Подякували: 1744 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2198219922002201 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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