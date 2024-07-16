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slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...
С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.
slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...
С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.
slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...
С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.
slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...
С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.
slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...
С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.
slonomag написав:Так а после налогов сколько чистыми? Если еще 30% в налоги улетят как писал Бигор и чистыми останется 3.5к, то для синьера это не так уж и много. И сколько таких вакансий, если их тысячи и попасть туда впринципе можно без проблем это одно, а если это эксклюзив с 1000 желающих и отбор еще 3 месяца длится то уже другое. По одному объявлению тяжело судить о состоянии целой отрасли...
С 30к чистыми останется где-то 20-21. Т.е. около 5 куе. Но это по трудовому договору. С какими-никакими гарантиями, что в один прекрасный день просто не откажутся от услуг, со взносами на пенсионный счет и пр. Не, я, конечно, понимаю, что тут до калифорнийских зарплат еще очень далеко, но, как мне кажется, не так уж и плохо.
akurt написав:Респондент: Це точно. Що треба працювати бо кошти тут витрачається дуже швидко. З роботою якось складно поки що. Платити не хочуть ново прибулим. Займаемся документами для дітей в школу і садок . Прививки лікарня. і.т д…
Нове життя завжи починати важко.
Сам інколи у роздумах, а чи не треба починати щось шукати на чужині? Старий, правдв до цього вже... 34 роки )))