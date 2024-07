Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2199220022012202 Додано: Вів 16 лип, 2024 11:10 Bolt написав: Ну, что я уже в девятый раз в Албании. Хоть и с боями удалось прорваться. Ну, что я уже в девятый раз в Албании. Хоть и с боями удалось прорваться.

one way ticket? one way ticket? Shaman

Повідомлень: 6383 З нами з: 29.09.19 Подякував: 617 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 11:14 Andrey2512 написав: akurt написав: Респондент: Це точно. Що треба працювати бо кошти тут витрачається дуже швидко. З роботою якось складно поки що. Платити не хочуть ново прибулим. Займаемся документами для дітей в школу і садок . Прививки лікарня. і.т д… Респондент: Це точно. Що треба працювати бо кошти тут витрачається дуже швидко. З роботою якось складно поки що. Платити не хочуть ново прибулим. Займаемся документами для дітей в школу і садок . Прививки лікарня. і.т д…

Нове життя завжи починати важко.



Сам інколи у роздумах, а чи не треба починати щось шукати на чужині? Старий, правдв до цього вже... 34 роки ))) Нове життя завжи починати важко.Сам інколи у роздумах, а чи не треба починати щось шукати на чужині? Старий, правдв до цього вже...)))

якщо без жартів - якраз вік прийняти рішення. років через 5 вже буде точно ніт.



витратьте час на мову - якщо за рік чогось досягнете - можна пробувати, якщо ні - може воно вам не треба? якщо без жартів - якраз вік прийняти рішення. років через 5 вже буде точно ніт.витратьте час на мову - якщо за рік чогось досягнете - можна пробувати, якщо ні - може воно вам не треба? Shaman

Повідомлень: 6383 З нами з: 29.09.19 Подякував: 617 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 11:45 Shaman написав: Bolt написав: Ну, что я уже в девятый раз в Албании. Хоть и с боями удалось прорваться. Ну, что я уже в девятый раз в Албании. Хоть и с боями удалось прорваться.

one way ticket? one way ticket?

Ні. Я свій садок вишневий ні на, що не проміняю В мене в басіку перед виїздом вода була 30°С

Тим більше зараз малий документи в політех буде подавати. Нажаль через 4 місяці він теж буде невиїздний.



Якби я був якимось ІТ може би так і зробив, тобто звалив з кінцями.

Я, наприклад заплатив вчора за апартаменти по блату 60€ доба, взагалі 80€.Для розуміння у Львові я беру за двушку 7, 5 кг в місяць, що навіть менше ніж триденна оренда тут. Заїхав магазин, все раза в півтора, а дещо в два дорожче ніж у нас. Короче тупо питання де брати гроші на проживання.

Тулитись в Бундесі з якимось чорнодупими та арабами в таборах для біженців не моє.

Всю суть чорнодупих побачив вчора на якісь парковці на сербському автобані по якому вся Європа тулить літом на відпочинок до Греції. Стоять круті мерси далеко за 50 куе які так люблять чорнодупі,(і не відомо, як вони на них заробляють(хоча здогадуюсь)) так вони, ночувати прямо поруч з ними, поклавши якісь підстилки прямо біля машин в траву, скажімо не в дуже чисту, бо там тисячі людей проходить. Ні. Я свій садок вишневий ні на, що не проміняю В мене в басіку перед виїздом вода була 30°СТим більше зараз малий документи в політех буде подавати. Нажаль через 4 місяці він теж буде невиїздний.Якби я був якимось ІТ може би так і зробив, тобто звалив з кінцями.Я, наприклад заплатив вчора за апартаменти по блату 60€ доба, взагалі 80€.Для розуміння у Львові я беру за двушку 7, 5 кг в місяць, що навіть менше ніж триденна оренда тут. Заїхав магазин, все раза в півтора, а дещо в два дорожче ніж у нас. Короче тупо питання де брати гроші на проживання.Тулитись в Бундесі з якимось чорнодупими та арабами в таборах для біженців не моє.Всю суть чорнодупих побачив вчора на якісь парковці на сербському автобані по якому вся Європа тулить літом на відпочинок до Греції. Стоять круті мерси далеко за 50 куе які так люблять чорнодупі,(і не відомо, як вони на них заробляють(хоча здогадуюсь)) так вони, ночувати прямо поруч з ними, поклавши якісь підстилки прямо біля машин в траву, скажімо не в дуже чисту, бо там тисячі людей проходить. Bolt Повідомлень: 3023 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2199220022012202 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Bolt і 5 гостейМодератори: Faceless