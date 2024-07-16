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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2199220022012202
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:10

  Bolt написав:Ну, что я уже в девятый раз в Албании. Хоть и с боями удалось прорваться.

one way ticket? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:14

  Andrey2512 написав:
  akurt написав:Респондент: Це точно. Що треба працювати бо кошти тут витрачається дуже швидко. З роботою якось складно поки що. Платити не хочуть ново прибулим. Займаемся документами для дітей в школу і садок . Прививки лікарня. і.т д…

Нове життя завжи починати важко.

Сам інколи у роздумах, а чи не треба починати щось шукати на чужині? Старий, правдв до цього вже... 34 роки )))

якщо без жартів - якраз вік прийняти рішення. років через 5 вже буде точно ніт.

витратьте час на мову - якщо за рік чогось досягнете - можна пробувати, якщо ні - може воно вам не треба?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 11:45

  Shaman написав:
  Bolt написав:Ну, что я уже в девятый раз в Албании. Хоть и с боями удалось прорваться.

one way ticket? :lol:

Ні. Я свій садок вишневий ні на, що не проміняю В мене в басіку перед виїздом вода була 30°С
Тим більше зараз малий документи в політех буде подавати. Нажаль через 4 місяці він теж буде невиїздний.

Якби я був якимось ІТ може би так і зробив, тобто звалив з кінцями.
Я, наприклад заплатив вчора за апартаменти по блату 60€ доба, взагалі 80€.Для розуміння у Львові я беру за двушку 7, 5 кг в місяць, що навіть менше ніж триденна оренда тут. Заїхав магазин, все раза в півтора, а дещо в два дорожче ніж у нас. Короче тупо питання де брати гроші на проживання.
Тулитись в Бундесі з якимось чорнодупими та арабами в таборах для біженців не моє.
Всю суть чорнодупих побачив вчора на якісь парковці на сербському автобані по якому вся Європа тулить літом на відпочинок до Греції. Стоять круті мерси далеко за 50 куе які так люблять чорнодупі,(і не відомо, як вони на них заробляють(хоча здогадуюсь)) так вони, ночувати прямо поруч з ними, поклавши якісь підстилки прямо біля машин в траву, скажімо не в дуже чисту, бо там тисячі людей проходить.
Bolt
 
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