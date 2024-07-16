one way ticket?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лип, 2024 11:10
Додано: Вів 16 лип, 2024 11:14
якщо без жартів - якраз вік прийняти рішення. років через 5 вже буде точно ніт.
витратьте час на мову - якщо за рік чогось досягнете - можна пробувати, якщо ні - може воно вам не треба?
Додано: Вів 16 лип, 2024 11:45
Ні. Я свій садок вишневий ні на, що не проміняю В мене в басіку перед виїздом вода була 30°С
Тим більше зараз малий документи в політех буде подавати. Нажаль через 4 місяці він теж буде невиїздний.
Якби я був якимось ІТ може би так і зробив, тобто звалив з кінцями.
Я, наприклад заплатив вчора за апартаменти по блату 60€ доба, взагалі 80€.Для розуміння у Львові я беру за двушку 7, 5 кг в місяць, що навіть менше ніж триденна оренда тут. Заїхав магазин, все раза в півтора, а дещо в два дорожче ніж у нас. Короче тупо питання де брати гроші на проживання.
Тулитись в Бундесі з якимось чорнодупими та арабами в таборах для біженців не моє.
Всю суть чорнодупих побачив вчора на якісь парковці на сербському автобані по якому вся Європа тулить літом на відпочинок до Греції. Стоять круті мерси далеко за 50 куе які так люблять чорнодупі,(і не відомо, як вони на них заробляють(хоча здогадуюсь)) так вони, ночувати прямо поруч з ними, поклавши якісь підстилки прямо біля машин в траву, скажімо не в дуже чисту, бо там тисячі людей проходить.
Додано: Вів 16 лип, 2024 12:33
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 16 лип, 2024 13:14
А никаких отметок в приписном офицеру запаса об том что "был,прошёл,всё подписал" с военкомата не требовали?
Или вы таки резерв загрузили?
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