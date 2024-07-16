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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лип, 2024 11:10
Bolt написав:
Ну, что я уже в девятый раз в Албании. Хоть и с боями удалось прорваться.
one way ticket?
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Shaman
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Додано: Вів 16 лип, 2024 11:14
Andrey2512 написав: akurt написав:
Респондент: Це точно. Що треба працювати бо кошти тут витрачається дуже швидко. З роботою якось складно поки що. Платити не хочуть ново прибулим. Займаемся документами для дітей в школу і садок . Прививки лікарня. і.т д…
Нове життя завжи починати важко.
Сам інколи у роздумах, а чи не треба починати щось шукати на чужині? Старий, правдв до цього вже... 34 роки
)))
якщо без жартів - якраз вік прийняти рішення. років через 5 вже буде точно ніт.
витратьте час на мову - якщо за рік чогось досягнете - можна пробувати, якщо ні - може воно вам не треба?
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Shaman
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Додано: Вів 16 лип, 2024 11:45
Shaman написав: Bolt написав:
Ну, что я уже в девятый раз в Албании. Хоть и с боями удалось прорваться.
one way ticket?
Ні. Я свій садок вишневий ні на, що не проміняю В мене в басіку перед виїздом вода була 30°С
Тим більше зараз малий документи в політех буде подавати. Нажаль через 4 місяці він теж буде невиїздний.
Якби я був якимось ІТ може би так і зробив, тобто звалив з кінцями.
Я, наприклад заплатив вчора за апартаменти по блату 60€ доба, взагалі 80€.Для розуміння у Львові я беру за двушку 7, 5 кг в місяць, що навіть менше ніж триденна оренда тут. Заїхав магазин, все раза в півтора, а дещо в два дорожче ніж у нас. Короче тупо питання де брати гроші на проживання.
Тулитись в Бундесі з якимось чорнодупими та арабами в таборах для біженців не моє.
Всю суть чорнодупих побачив вчора на якісь парковці на сербському автобані по якому вся Європа тулить літом на відпочинок до Греції. Стоять круті мерси далеко за 50 куе які так люблять чорнодупі,(і не відомо, як вони на них заробляють(хоча здогадуюсь)) так вони, ночувати прямо поруч з ними, поклавши якісь підстилки прямо біля машин в траву, скажімо не в дуже чисту, бо там тисячі людей проходить.
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Bolt
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Додано: Вів 16 лип, 2024 12:33
Bolt
Bolt написав:
Якби я був якимось ІТ може би так і зробив, тобто звалив з кінцями.
, так сама суть Заходу, що тут прості робітники/спеціалісти можуть отримувати як ІТ а то і більше. Умовному німецькому медику/сантехніку не треба конкурувати зарплатою з індусом чи українцем.
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BIGor
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:14
Bolt написав: gonchik74 написав: Bolt написав:
Ну, что я уже в девятый раз в Албании. Хоть и с боями удалось прорваться.
В сенсі «з боями»? Той котрого вчора застрілили на Одещині був в вашій групі?) Чи ваш прорив в новини не потрапив?)
Та виїжджав, як завжди, як супровід.
Але крім доків погранець захотів подивитись виписку в Приват 24, чи дійсно приходить пенсія. Бо сказав, що багато підроблених посвідчень.
А никаких отметок в приписном офицеру запаса об том что "был,прошёл,всё подписал" с военкомата не требовали?
Или вы таки резерв загрузили?
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барабашов
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:57
BIGor написав:
Bolt
Bolt написав:
Якби я був якимось ІТ може би так і зробив, тобто звалив з кінцями.
, так сама суть Заходу, що тут прості робітники/спеціалісти можуть отримувати як ІТ а то і більше. Умовному німецькому медику/сантехніку не треба конкурувати зарплатою з індусом чи українцем.
Це мʼяко кажучи неправда. З мого кола спілкування 80% працівників іт мають 20+ зл. Прості медики в пару разів менше. Якщо що - вчора був в стоматології, спілкувався з нашими медикинями. Після війни хочуть повертатись.
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gonchik74
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:27
gonchik74 написав: BIGor написав:
Bolt
Bolt написав:
Якби я був якимось ІТ може би так і зробив, тобто звалив з кінцями.
, так сама суть Заходу, що тут прості робітники/спеціалісти можуть отримувати як ІТ а то і більше. Умовному німецькому медику/сантехніку не треба конкурувати зарплатою з індусом чи українцем.
Це мʼяко кажучи неправда. З мого кола спілкування 80% працівників іт мають 20+ зл. Прості медики в пару разів менше. Якщо що - вчора був в стоматології, спілкувався з нашими медикинями. Після війни хочуть повертатись.
От ніколи не повірю, що стоматолог в Кракові отримує 10к, а от 50к чи більше - повірю.
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BIGor
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Додано: Вів 16 лип, 2024 20:11
барабашов написав: Bolt написав: gonchik74 написав:
В сенсі «з боями»? Той котрого вчора застрілили на Одещині був в вашій групі?) Чи ваш прорив в новини не потрапив?)
Та виїжджав, як завжди, як супровід.
Але крім доків погранець захотів подивитись виписку в Приват 24, чи дійсно приходить пенсія. Бо сказав, що багато підроблених посвідчень.
А никаких отметок в приписном офицеру запаса об том что "был,прошёл,всё подписал" с военкомата не требовали?
Или вы таки резерв загрузили?
Не, все как обычно. Паспорта, пенсионное с группой, свидетельство о браке. Спросил или выезжал во время войны. И вот это впервые, попросил Приват 24 с выпиской показать и зафоткал на планшет даже экран телефона с выпиской.
Пы. Сы. Ничего не обновлял,разное говно от МО на телефон не скачивал.
Востаннє редагувалось Bolt
в Вів 16 лип, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 20:13
BIGor написав: gonchik74 написав: BIGor написав:Bolt
, так сама суть Заходу, що тут прості робітники/спеціалісти можуть отримувати як ІТ а то і більше. Умовному німецькому медику/сантехніку не треба конкурувати зарплатою з індусом чи українцем.
Це мʼяко кажучи неправда. З мого кола спілкування 80% працівників іт мають 20+ зл. Прості медики в пару разів менше. Якщо що - вчора був в стоматології, спілкувався з нашими медикинями. Після війни хочуть повертатись.
От ніколи не повірю, що стоматолог в Кракові отримує 10к, а от 50к чи більше - повірю.
При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними. 🤑
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Bolt
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Додано: Вів 16 лип, 2024 20:31
Bolt написав: BIGor написав:
От ніколи не повірю, що стоматолог в Кракові отримує 10к, а от 50к чи більше - повірю.
При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними. 🤑
З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами!
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Gastarbaiter
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