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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2200220122022203
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:З такими з/п не дивно


був у одного, якось сказав що заплатив 4к в зус, можна прикинути, + ще відсоток що могло бути і 4999
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:43

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:От ніколи не повірю, що стоматолог в Кракові отримує 10к, а от 50к чи більше - повірю.

При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.

З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами!
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 20:46

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.

З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами!
#годігодуватидантистів

А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.
BIGor
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  #<1 ... 2200220122022203
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