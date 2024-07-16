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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лип, 2024 20:42
Gastarbaiter написав:
З такими з/п не дивно
був у одного, якось сказав що заплатив 4к в зус, можна прикинути, + ще відсоток що могло бути і 4999
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Додано: Вів 16 лип, 2024 20:43
Gastarbaiter написав: Bolt написав: BIGor написав:
От ніколи не повірю, що стоматолог в Кракові отримує 10к, а от 50к чи більше - повірю.
При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.
З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами!
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Додано: Вів 16 лип, 2024 20:46
Faceless написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав:
При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.
З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами!
#годігодуватидантистів
А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.
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