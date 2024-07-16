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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2200220122022203 Додано: Вів 16 лип, 2024 20:42 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: З такими з/п не дивно З такими з/п не дивно



був у одного, якось сказав що заплатив 4к в зус, можна прикинути, + ще відсоток що могло бути і 4999 був у одного, якось сказав що заплатив 4к в зус, можна прикинути, + ще відсоток що могло бути і 4999 BeneFuckTor Повідомлень: 113 З нами з: 21.11.19 Подякував: 225 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 20:43 Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Bolt написав: BIGor написав: От ніколи не повірю, що стоматолог в Кракові отримує 10к, а от 50к чи більше - повірю. От ніколи не повірю, що стоматолог в Кракові отримує 10к, а от 50к чи більше - повірю.

При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними. При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.

З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! #годігодуватидантистів #годігодуватидантистів Faceless

Модератор Повідомлень: 35012 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 7998 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 20:46 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними. При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.

З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! #годігодуватидантистів #годігодуватидантистів

А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів. А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів. BIGor

Повідомлень: 9094 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1354 раз. Подякували: 1745 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 20:52 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: [quote="5747581:Bolt"]

При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними. [quote="5747581:Bolt"]При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.

З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! #годігодуватидантистів #годігодуватидантистів

А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.[/quote]Може в Польщі не видно, а в Україні цілий бум був. Бо стоматологічний простіше закінчити за лікфак А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.[/quote]Може в Польщі не видно, а в Україні цілий бум був. Бо стоматологічний простіше закінчити за лікфак Faceless

Модератор Повідомлень: 35012 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 7998 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 20:53 BIGor написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! #годігодуватидантистів #годігодуватидантистів

А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів. А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.

Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку. Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку. Bolt Повідомлень: 3026 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2200220122022203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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