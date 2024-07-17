був у одного, якось сказав що заплатив 4к в зус, можна прикинути, + ще відсоток що могло бути і 4999
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Додано: Вів 16 лип, 2024 20:42
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 16 лип, 2024 20:43
Еміграція, заробітчанство
#годігодуватидантистів
Додано: Вів 16 лип, 2024 20:46
А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.
Додано: Вів 16 лип, 2024 20:52
Re: Еміграція, заробітчанство
А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.[/quote]Може в Польщі не видно, а в Україні цілий бум був. Бо стоматологічний простіше закінчити за лікфак
Додано: Вів 16 лип, 2024 20:53
Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку.
Додано: Сер 17 лип, 2024 02:14
Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.
Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.
Тут жена ставила коронки уже за 1200.
Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.
Вот что беспокоило - мануальный терапевт.
Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.
Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.
Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит.
Додано: Сер 17 лип, 2024 02:23
Re: Еміграція, заробітчанство
Пища для размышлений.
Трамп, практически 100%, - следующий президент США.
Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.
Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.
Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива
1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.
2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.
Делайте выводы.
Додано: Сер 17 лип, 2024 03:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Особо рьяных «Кеннеди» всегда успокоит «курильщик»(Секретные материалы)
Ни Чавесов ни Мадур во власти у вас не потерпят
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