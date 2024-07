Додано: Сер 17 лип, 2024 09:16

Еміграція, заробітчанство



News from Europe



Випадкова зустріч з нашими людьми в одній з країн Європи - і для декого матеріал для роздумів.

Це не я - це моя жінка - зупинилася біля сімейної пари, яка вигулювала якусь "атмосферну" породисту таксу.

З"ясувалося, що подружжя раніше мешкало в Криму, Бахчисарай.

Після окупації всі родина - включаючи батьків - виїхали з Криму.

Батьки виїхали та мешкають в Іспанії.

Середнє покоління - мешкає у Львові. Є робота.

Онук мешкав з дідусем та бабусею в Іспанії.

Але закінчив школу та прийнятий на навчання в один з університетів в Нідерландах...

The Devil is not so Terrible as He is Painted...