Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2201220222032204> Додано: Вів 16 лип, 2024 20:42 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: З такими з/п не дивно З такими з/п не дивно



був у одного, якось сказав що заплатив 4к в зус, можна прикинути, + ще відсоток що могло бути і 4999 був у одного, якось сказав що заплатив 4к в зус, можна прикинути, + ще відсоток що могло бути і 4999 BeneFuckTor Повідомлень: 114 З нами з: 21.11.19 Подякував: 225 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 20:43 Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Bolt написав: BIGor написав: От ніколи не повірю, що стоматолог в Кракові отримує 10к, а от 50к чи більше - повірю. От ніколи не повірю, що стоматолог в Кракові отримує 10к, а от 50к чи більше - повірю.

При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними. При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.

З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! #годігодуватидантистів #годігодуватидантистів Faceless

Модератор Повідомлень: 35012 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 7998 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 20:46 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними. При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.

З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! #годігодуватидантистів #годігодуватидантистів

А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів. А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів. BIGor

Повідомлень: 9096 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1354 раз. Подякували: 1745 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 20:52 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: [quote="5747581:Bolt"]

При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними. [quote="5747581:Bolt"]При ціні лікування канала під 600 зл, теж думаю 50 к більш реальними.

З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! #годігодуватидантистів #годігодуватидантистів

А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.[/quote]Може в Польщі не видно, а в Україні цілий бум був. Бо стоматологічний простіше закінчити за лікфак А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.[/quote]Може в Польщі не видно, а в Україні цілий бум був. Бо стоматологічний простіше закінчити за лікфак Faceless

Модератор Повідомлень: 35012 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 7998 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 20:53 BIGor написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: З такими з/п не дивно, що ціни на нерухомість у космосі. Стоматологи скуповують кавалірки під оренду цілими під'їздами! #годігодуватидантистів #годігодуватидантистів

А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів. А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.

Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку. Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку. Bolt Повідомлень: 3026 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 02:14 Bolt написав: BIGor написав: Faceless написав: дігодуватидантистів дігодуватидантистів

А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів. А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.

Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку. Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку.



Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.

Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.

Тут жена ставила коронки уже за 1200.

Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.

Вот что беспокоило - мануальный терапевт.

Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.

Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.

Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит. Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.Тут жена ставила коронки уже за 1200.Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.Вот что беспокоило - мануальный терапевт.Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит. rjkz

Повідомлень: 16814 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8388 раз. Подякували: 5280 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 02:23 Re: Еміграція, заробітчанство Пища для размышлений.

Трамп, практически 100%, - следующий президент США.

Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.

Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.

Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива

1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.

2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.

Делайте выводы. rjkz

Повідомлень: 16814 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8388 раз. Подякували: 5280 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 03:27 Re: Еміграція, заробітчанство Особо рьяных «Кеннеди» всегда успокоит «курильщик»(Секретные материалы)

Ни Чавесов ни Мадур во власти у вас не потерпят барабашов Повідомлень: 4223 З нами з: 16.06.15 Подякував: 277 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 09:16 Еміграція, заробітчанство



News from Europe



Випадкова зустріч з нашими людьми в одній з країн Європи - і для декого матеріал для роздумів.

Це не я - це моя жінка - зупинилася біля сімейної пари, яка вигулювала якусь "атмосферну" породисту таксу.

З"ясувалося, що подружжя раніше мешкало в Криму, Бахчисарай.

Після окупації всі родина - включаючи батьків - виїхали з Криму.

Батьки виїхали та мешкають в Іспанії.

Середнє покоління - мешкає у Львові. Є робота.

Онук мешкав з дідусем та бабусею в Іспанії.

Але закінчив школу та прийнятий на навчання в один з університетів в Нідерландах...

The Devil is not so Terrible as He is Painted... Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 лип, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9834 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3640 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 09:20 rjkz написав: Пища для размышлений.

Трамп, практически 100%, - следующий президент США.

Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.

Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.

Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива

1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.

2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.

Делайте выводы. Пища для размышлений.Трамп, практически 100%, - следующий президент США.Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.Делайте выводы.

Так віцепрезидент в США ж нічого не вирішує. Буде собі перерізати стрічки при відкритті нових бібліотек чи парковок... Ну хіба що стане президентом в разі смерті Трампа під час президенства. Так віцепрезидент в США ж нічого не вирішує. Буде собі перерізати стрічки при відкритті нових бібліотек чи парковок... Ну хіба що стане президентом в разі смерті Трампа під час президенства. BIGor

Повідомлень: 9096 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1354 раз. Подякували: 1745 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2201220222032204> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless