rjkz написав:Пища для размышлений.
Трамп, практически 100%, - следующий президент США.
Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.
Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.
Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива
1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.
2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.
Делайте выводы.
не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22