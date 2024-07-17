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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2201220222032204
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:40

L'État c'est moi

  rjkz написав:Пища для размышлений.
Трамп, практически 100%, - следующий президент США.
Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.
Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.
Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива
1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.
2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.
Делайте выводы.

не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 11:05

flyman Ви ж свій вибір зробили: кавалірки в Києві. До чого тут пан Rjkz?
BIGor
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  #<1 ... 2201220222032204
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