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#<1 ... 2201220222032204 Додано: Сер 17 лип, 2024 09:40 L'État c'est moi rjkz написав: Пища для размышлений.

Трамп, практически 100%, - следующий президент США.

Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.

Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.

Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива

1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.

2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.

Делайте выводы. Пища для размышлений.Трамп, практически 100%, - следующий президент США.Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.Делайте выводы.

не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22 не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22 flyman

Повідомлень: 35666 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 11:05 flyman Ви ж свій вибір зробили: кавалірки в Києві. До чого тут пан Rjkz? BIGor

Повідомлень: 9100 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1746 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 15:21 BIGor написав: rjkz написав: Пища для размышлений.

Трамп, практически 100%, - следующий президент США.

Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.

Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.

Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива

1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.

2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.

Делайте выводы. Пища для размышлений.Трамп, практически 100%, - следующий президент США.Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.Делайте выводы.

Так віцепрезидент в США ж нічого не вирішує. Буде собі перерізати стрічки при відкритті нових бібліотек чи парковок... Ну хіба що стане президентом в разі смерті Трампа під час президенства. Так віцепрезидент в США ж нічого не вирішує. Буде собі перерізати стрічки при відкритті нових бібліотек чи парковок... Ну хіба що стане президентом в разі смерті Трампа під час президенства.



Его выдвинул Трамп.

Съезд партии радостно одобрил.

Сейчас это в Милуоки проходит. Или уже закончилось. Его выдвинул Трамп.Съезд партии радостно одобрил.Сейчас это в Милуоки проходит. Или уже закончилось. rjkz

Повідомлень: 16817 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8388 раз. Подякували: 5281 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 15:36 flyman написав: rjkz написав: Пища для размышлений.

Трамп, практически 100%, - следующий президент США.

Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.

Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.

Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива

1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.

2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.

Делайте выводы. Пища для размышлений.Трамп, практически 100%, - следующий президент США.Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.Делайте выводы.

не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22 не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22



ЭЭЭ, я вспоминаю яростно патриотичную позицию и риторику моих многих друзей-знакомых до моего отъезда.

Все они так браво себя держали до того момента, пока им не стали приходить повестки.

И тут разворот на 180 градусов. Власть - омно, оккупированные территории нафиг не нужны. Надо строить модель Южной и северной Корей.

Надо остановить войну и жить дальщше.

Спрашиваю - Что будешь делать как только остановятся боевые действия и откроют (если откроют ) границы?

-Свалю.

Так, пардон, а нафига нужен был тот пламенный патриотизм и вышиванки, если как воевать - то другие, как до тебя дело доходит - то лапки кверху и мысль только как свалить? Хоть и путем капитуляции?

Я никогда не носил вышиванок и не строил из себя пламенного борца (даже на словах). Никогда не скрывал, что мой патриотизм начинается с моей семьи.

Так что не хрен пенять на власть Украины. Не она начала эту войну.

Если у человека нет желания быть мобилизированным, а есть желание свалить сейчас, но у меня для него плохая новость - его интересы и интересы государства не совпадают. И в Конституции написано, что во время военного положения права и свободы граждан могут быть ограничены. Например, право на выезд за границу.

Повторюсь, не Украина начала войну из-за которой ограничены права и свободы.

Стало-быть весь праведный гнев и граждан Украины и вице-президента США, должен быть направлен на первопричину. А она сидит в кремлядстве. ЭЭЭ, я вспоминаю яростно патриотичную позицию и риторику моих многих друзей-знакомых до моего отъезда.Все они так браво себя держали до того момента, пока им не стали приходить повестки.И тут разворот на 180 градусов. Власть - омно, оккупированные территории нафиг не нужны. Надо строить модель Южной и северной Корей.Надо остановить войну и жить дальщше.Спрашиваю - Что будешь делать как только остановятся боевые действия и откроют (если откроют ) границы?-Свалю.Так, пардон, а нафига нужен был тот пламенный патриотизм и вышиванки, если как воевать - то другие, как до тебя дело доходит - то лапки кверху и мысль только как свалить? Хоть и путем капитуляции?Я никогда не носил вышиванок и не строил из себя пламенного борца (даже на словах). Никогда не скрывал, что мой патриотизм начинается с моей семьи.Так что не хрен пенять на власть Украины. Не она начала эту войну.Если у человека нет желания быть мобилизированным, а есть желание свалить сейчас, но у меня для него плохая новость - его интересы и интересы государства не совпадают. И в Конституции написано, что во время военного положения права и свободы граждан могут быть ограничены. Например, право на выезд за границу.Повторюсь, не Украина начала войну из-за которой ограничены права и свободы.Стало-быть весь праведный гнев и граждан Украины и вице-президента США, должен быть направлен на первопричину. А она сидит в кремлядстве. rjkz

Повідомлень: 16817 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8388 раз. Подякували: 5281 раз. Профіль 7 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 16:55 rjkz написав: Bolt написав: BIGor написав: А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів. А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.

Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку. Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку.



Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.

Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.

Тут жена ставила коронки уже за 1200.

Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.

Вот что беспокоило - мануальный терапевт.

Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.

Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.

Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит. Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.Тут жена ставила коронки уже за 1200.Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.Вот что беспокоило - мануальный терапевт.Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит.

Почему у вас диск так, часто выскакивает?! Наверное ЗП в американском ОСББ не хватает, по вечерам мувером с мексами подрабатываете? 😎 Почему у вас диск так, часто выскакивает?! Наверное ЗП в американском ОСББ не хватает, по вечерам мувером с мексами подрабатываете? 😎 Bolt Повідомлень: 3028 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 222 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 18:57 BIGor написав: flyman Ви ж свій вибір зробили: кавалірки в Києві. До чого тут пан Rjkz? Ви ж свій вибір зробили: кавалірки в Києві. До чого тут пан

дійсно, до чого тут пан Rjkz який з розумним лицем розпливається думками про 146% стратегію віце кандидата в Президенти США щодо поточної влади України (утотожнюючи її з народом), який наразі лише вішає локшину на вуха реднакам у передвиборчій кампанії? дійсно, до чого тут пан Rjkz який з розумним лицем розпливається думками про 146% стратегію віце кандидата в Президенти США щодо поточної влади України (утотожнюючи її з народом), який наразі лише вішає локшину на вуха реднакам у передвиборчій кампанії? flyman

Повідомлень: 35666 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 20:47 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку. Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку.



Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.

Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.

Тут жена ставила коронки уже за 1200.

Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.

Вот что беспокоило - мануальный терапевт.

Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.

Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.

Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит. Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.Тут жена ставила коронки уже за 1200.Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.Вот что беспокоило - мануальный терапевт.Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит.

Почему у вас диск так, часто выскакивает?! Наверное ЗП в американском ОСББ не хватает, по вечерам мувером с мексами подрабатываете? 😎 Почему у вас диск так, часто выскакивает?! Наверное ЗП в американском ОСББ не хватает, по вечерам мувером с мексами подрабатываете? 😎



И мувером по ночам подрабатываю и в коробке из под холодильника под Бруклинским мостом ночую на холодном бетоне.

И в Киеве с конца 90-х такая-же фигня была.

Как на мусорнике переночую - так диск и выскакивает.

Если серьезно, в школе погоняло было "бицепс", тягал штангу, гири (у меня 16 и 24 были), гантели в неокрепшем возрасте. Плюс другие не очень щадящие виды спорта.

А диск если один раз выпал, то это становится постоянным процессом вне зависимости от нагрузки. И мувером по ночам подрабатываю и в коробке из под холодильника под Бруклинским мостом ночую на холодном бетоне.И в Киеве с конца 90-х такая-же фигня была.Как на мусорнике переночую - так диск и выскакивает.Если серьезно, в школе погоняло было "бицепс", тягал штангу, гири (у меня 16 и 24 были), гантели в неокрепшем возрасте. Плюс другие не очень щадящие виды спорта.А диск если один раз выпал, то это становится постоянным процессом вне зависимости от нагрузки. rjkz

Повідомлень: 16817 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8388 раз. Подякували: 5281 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 21:02 flyman написав: BIGor написав: flyman Ви ж свій вибір зробили: кавалірки в Києві. До чого тут пан Rjkz? Ви ж свій вибір зробили: кавалірки в Києві. До чого тут пан

дійсно, до чого тут пан Rjkz який з розумним лицем розпливається думками про 146% стратегію віце кандидата в Президенти США щодо поточної влади України (утотожнюючи її з народом), який наразі лише вішає локшину на вуха реднакам у передвиборчій кампанії? дійсно, до чого тут пан Rjkz який з розумним лицем розпливається думками про 146% стратегію віце кандидата в Президенти США щодо поточної влади України (утотожнюючи її з народом), який наразі лише вішає локшину на вуха реднакам у передвиборчій кампанії?

https://news.finance.ua/ua/yaki-zemli-v ... yla-v-izdu BIGor

Повідомлень: 9100 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2024 21:13 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:

Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.

Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.

Тут жена ставила коронки уже за 1200.

Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.

Вот что беспокоило - мануальный терапевт.

Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.

Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.

Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит. Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.Тут жена ставила коронки уже за 1200.Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.Вот что беспокоило - мануальный терапевт.Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит.

Почему у вас диск так, часто выскакивает?! Наверное ЗП в американском ОСББ не хватает, по вечерам мувером с мексами подрабатываете? 😎 Почему у вас диск так, часто выскакивает?! Наверное ЗП в американском ОСББ не хватает, по вечерам мувером с мексами подрабатываете? 😎



И мувером по ночам подрабатываю и в коробке из под холодильника под Бруклинским мостом ночую на холодном бетоне.

И в Киеве с конца 90-х такая-же фигня была.

Как на мусорнике переночую - так диск и выскакивает.

Если серьезно, в школе погоняло было "бицепс", тягал штангу, гири (у меня 16 и 24 были), гантели в неокрепшем возрасте. Плюс другие не очень щадящие виды спорта.

А диск если один раз выпал, то это становится постоянным процессом вне зависимости от нагрузки. И мувером по ночам подрабатываю и в коробке из под холодильника под Бруклинским мостом ночую на холодном бетоне.И в Киеве с конца 90-х такая-же фигня была.Как на мусорнике переночую - так диск и выскакивает.Если серьезно, в школе погоняло было "бицепс", тягал штангу, гири (у меня 16 и 24 были), гантели в неокрепшем возрасте. Плюс другие не очень щадящие виды спорта.А диск если один раз выпал, то это становится постоянным процессом вне зависимости от нагрузки.

Та тоже как дом строил, паралельно шлакоблокаиюми занимался, прикинул, что за год 700-800 тон руками перекинул, не считая мелочевки.Тоже, что-то в попереке подклинивает. МРТ боюсь даже делать. Разве если ТЦК отловит, для отмазки буду делать. Та тоже как дом строил, паралельно шлакоблокаиюми занимался, прикинул, что за год 700-800 тон руками перекинул, не считая мелочевки.Тоже, что-то в попереке подклинивает. МРТ боюсь даже делать. Разве если ТЦК отловит, для отмазки буду делать. Bolt Повідомлень: 3028 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2201220222032204 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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