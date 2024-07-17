rjkz написав:flyman написав:rjkz написав:Пища для размышлений.
Трамп, практически 100%, - следующий президент США.
Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.
Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.
Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива
1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.
2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.
Делайте выводы.
не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22
ЭЭЭ, я вспоминаю яростно патриотичную позицию и риторику моих многих друзей-знакомых до моего отъезда.
Все они так браво себя держали до того момента, пока им не стали приходить повестки.
И тут разворот на 180 градусов. Власть - омно, оккупированные территории нафиг не нужны. Надо строить модель Южной и северной Корей.
Надо остановить войну и жить дальщше.
Спрашиваю - Что будешь делать как только остановятся боевые действия и откроют (если откроют ) границы?
-Свалю.
Так, пардон, а нафига нужен был тот пламенный патриотизм и вышиванки, если как воевать - то другие, как до тебя дело доходит - то лапки кверху и мысль только как свалить? Хоть и путем капитуляции?
Я никогда не носил вышиванок и не строил из себя пламенного борца (даже на словах). Никогда не скрывал, что мой патриотизм начинается с моей семьи.
Так что не хрен пенять на власть Украины. Не она начала эту войну.
Если у человека нет желания быть мобилизированным, а есть желание свалить сейчас, но у меня для него плохая новость - его интересы и интересы государства не совпадают. И в Конституции написано, что во время военного положения права и свободы граждан могут быть ограничены. Например, право на выезд за границу.
Повторюсь, не Украина начала войну из-за которой ограничены права и свободы.
Стало-быть весь праведный гнев и граждан Украины и вице-президента США, должен быть направлен на первопричину. А она сидит в кремлядстве.
До кремля нам не дотянуться.
А вот вы там, в Нью-Йорке, сколько русских погромов устроили ?
Акций самосожжения с требованием дать Украине по-настоящему мощное и современное оружие в ассортименте?
Может поделитесь своим недвижимым имуществом в Киеве, пожертвуете на борьбу с кремлядством ? Пока механизм мобилизации (хотя бы экономической)нерезидентов не разработан? Никто бегунцам каштаны из огня таскать не будет, политинформацией не отделаетесь, власть некомпетентных людей, которую вы систематически
навязывали, вам тут не поможет. Жертвуйте так же, как требуете от других, аргумент что вы свалили до 24.02 не поможет, это не лотерея
Так как уверен, что на необходимые жертвы способно недостаточное кол-во украинцев, то будет заморозка. Границы при которой будут открывать медленно и со скрипом, но будут.
Касательно мобилизации 18 летних - это ж какую надо совесть иметь
людям учавствовавшим во всех выборах и навязавших своих кандидатов, чтобы потом посылать на войну тех, кто при последних выборах школьниками был ? Хотя я и за омоложение армии, и за верхнюю границу возраста в 45 для рядовых.
Но если ресурса мало, то 1) менять цели и средства войны 2) нанимать бодрых негров-людоедов по африкам