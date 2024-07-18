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#<1 ... 2202220322042205 Додано: Сер 17 лип, 2024 23:11 rjkz написав: flyman написав: rjkz написав: Пища для размышлений.

Трамп, практически 100%, - следующий президент США.

Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.

Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.

Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива

1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.

2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.

Делайте выводы. Пища для размышлений.Трамп, практически 100%, - следующий президент США.Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.Делайте выводы.

не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22 не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22



ЭЭЭ, я вспоминаю яростно патриотичную позицию и риторику моих многих друзей-знакомых до моего отъезда.

Все они так браво себя держали до того момента, пока им не стали приходить повестки.

И тут разворот на 180 градусов. Власть - омно, оккупированные территории нафиг не нужны. Надо строить модель Южной и северной Корей.

Надо остановить войну и жить дальщше.

Спрашиваю - Что будешь делать как только остановятся боевые действия и откроют (если откроют ) границы?

-Свалю.

Так, пардон, а нафига нужен был тот пламенный патриотизм и вышиванки, если как воевать - то другие, как до тебя дело доходит - то лапки кверху и мысль только как свалить? Хоть и путем капитуляции?

Я никогда не носил вышиванок и не строил из себя пламенного борца (даже на словах). Никогда не скрывал, что мой патриотизм начинается с моей семьи.

Так что не хрен пенять на власть Украины. Не она начала эту войну.

Если у человека нет желания быть мобилизированным, а есть желание свалить сейчас, но у меня для него плохая новость - его интересы и интересы государства не совпадают. И в Конституции написано, что во время военного положения права и свободы граждан могут быть ограничены. Например, право на выезд за границу.

Повторюсь, не Украина начала войну из-за которой ограничены права и свободы.

Стало-быть весь праведный гнев и граждан Украины и вице-президента США, должен быть направлен на первопричину. А она сидит в кремлядстве. ЭЭЭ, я вспоминаю яростно патриотичную позицию и риторику моих многих друзей-знакомых до моего отъезда.Все они так браво себя держали до того момента, пока им не стали приходить повестки.И тут разворот на 180 градусов. Власть - омно, оккупированные территории нафиг не нужны. Надо строить модель Южной и северной Корей.Надо остановить войну и жить дальщше.Спрашиваю - Что будешь делать как только остановятся боевые действия и откроют (если откроют ) границы?-Свалю.Так, пардон, а нафига нужен был тот пламенный патриотизм и вышиванки, если как воевать - то другие, как до тебя дело доходит - то лапки кверху и мысль только как свалить? Хоть и путем капитуляции?Я никогда не носил вышиванок и не строил из себя пламенного борца (даже на словах). Никогда не скрывал, что мой патриотизм начинается с моей семьи.Так что не хрен пенять на власть Украины. Не она начала эту войну.Если у человека нет желания быть мобилизированным, а есть желание свалить сейчас, но у меня для него плохая новость - его интересы и интересы государства не совпадают. И в Конституции написано, что во время военного положения права и свободы граждан могут быть ограничены. Например, право на выезд за границу.Повторюсь, не Украина начала войну из-за которой ограничены права и свободы.Стало-быть весь праведный гнев и граждан Украины и вице-президента США, должен быть направлен на первопричину. А она сидит в кремлядстве.



До кремля нам не дотянуться.

А вот вы там, в Нью-Йорке, сколько русских погромов устроили ?

Акций самосожжения с требованием дать Украине по-настоящему мощное и современное оружие в ассортименте?

Может поделитесь своим недвижимым имуществом в Киеве, пожертвуете на борьбу с кремлядством ? Пока механизм мобилизации (хотя бы экономической)нерезидентов не разработан? Никто бегунцам каштаны из огня таскать не будет, политинформацией не отделаетесь, власть некомпетентных людей, которую вы систематически

навязывали, вам тут не поможет. Жертвуйте так же, как требуете от других, аргумент что вы свалили до 24.02 не поможет, это не лотерея

Так как уверен, что на необходимые жертвы способно недостаточное кол-во украинцев, то будет заморозка. Границы при которой будут открывать медленно и со скрипом, но будут.

Касательно мобилизации 18 летних - это ж какую надо совесть иметь

людям учавствовавшим во всех выборах и навязавших своих кандидатов, чтобы потом посылать на войну тех, кто при последних выборах школьниками был ? Хотя я и за омоложение армии, и за верхнюю границу возраста в 45 для рядовых.

Но если ресурса мало, то 1) менять цели и средства войны 2) нанимать бодрых негров-людоедов по африкам До кремля нам не дотянуться.А вот вы там, в Нью-Йорке, сколько русских погромов устроили ?Акций самосожжения с требованием дать Украине по-настоящему мощное и современное оружие в ассортименте?Может поделитесь своим недвижимым имуществом в Киеве, пожертвуете на борьбу с кремлядством ? Пока механизм мобилизации (хотя бы экономической)нерезидентов не разработан? Никто бегунцам каштаны из огня таскать не будет, политинформацией не отделаетесь, власть некомпетентных людей, которую вы систематическинавязывали, вам тут не поможет. Жертвуйте так же, как требуете от других, аргумент что вы свалили до 24.02 не поможет, это не лотереяТак как уверен, что на необходимые жертвы способно недостаточное кол-во украинцев, то будет заморозка. Границы при которой будут открывать медленно и со скрипом, но будут.Касательно мобилизации 18 летних - это ж какую надо совесть иметьлюдям учавствовавшим во всех выборах и навязавших своих кандидатов, чтобы потом посылать на войну тех, кто при последних выборах школьниками был ? Хотя я и за омоложение армии, и за верхнюю границу возраста в 45 для рядовых.Но если ресурса мало, то 1) менять цели и средства войны 2) нанимать бодрых негров-людоедов по африкам fox767676 Повідомлень: 1834 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 00:21 fox767676 цікаво, скільки квартир Ви пожертвовали, і на що? BIGor

Повідомлень: 9105 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 00:57 BIGor написав: fox767676 цікаво, скільки квартир Ви пожертвовали, і на що? цікаво, скільки квартир Ви пожертвовали, і на що?

за 2.5 роки повномаштабного ~ 20 тис $ в державні та недержавні фонди (медичні та зброярські), рахунки МО в держказначействі, напряму військовослужбовцям за 2.5 роки повномаштабного ~ 20 тис $ в державні та недержавні фонди (медичні та зброярські), рахунки МО в держказначействі, напряму військовослужбовцям fox767676 Повідомлень: 1834 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 01:00 fox767676 написав: rjkz написав: flyman написав:

не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22 не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22



ЭЭЭ, я вспоминаю яростно патриотичную позицию и риторику моих многих друзей-знакомых до моего отъезда.

Все они так браво себя держали до того момента, пока им не стали приходить повестки.

И тут разворот на 180 градусов. Власть - омно, оккупированные территории нафиг не нужны. Надо строить модель Южной и северной Корей.

Надо остановить войну и жить дальщше.

Спрашиваю - Что будешь делать как только остановятся боевые действия и откроют (если откроют ) границы?

-Свалю.

Так, пардон, а нафига нужен был тот пламенный патриотизм и вышиванки, если как воевать - то другие, как до тебя дело доходит - то лапки кверху и мысль только как свалить? Хоть и путем капитуляции?

Я никогда не носил вышиванок и не строил из себя пламенного борца (даже на словах). Никогда не скрывал, что мой патриотизм начинается с моей семьи.

Так что не хрен пенять на власть Украины. Не она начала эту войну.

Если у человека нет желания быть мобилизированным, а есть желание свалить сейчас, но у меня для него плохая новость - его интересы и интересы государства не совпадают. И в Конституции написано, что во время военного положения права и свободы граждан могут быть ограничены. Например, право на выезд за границу.

Повторюсь, не Украина начала войну из-за которой ограничены права и свободы.

Стало-быть весь праведный гнев и граждан Украины и вице-президента США, должен быть направлен на первопричину. А она сидит в кремлядстве. ЭЭЭ, я вспоминаю яростно патриотичную позицию и риторику моих многих друзей-знакомых до моего отъезда.Все они так браво себя держали до того момента, пока им не стали приходить повестки.И тут разворот на 180 градусов. Власть - омно, оккупированные территории нафиг не нужны. Надо строить модель Южной и северной Корей.Надо остановить войну и жить дальщше.Спрашиваю - Что будешь делать как только остановятся боевые действия и откроют (если откроют ) границы?-Свалю.Так, пардон, а нафига нужен был тот пламенный патриотизм и вышиванки, если как воевать - то другие, как до тебя дело доходит - то лапки кверху и мысль только как свалить? Хоть и путем капитуляции?Я никогда не носил вышиванок и не строил из себя пламенного борца (даже на словах). Никогда не скрывал, что мой патриотизм начинается с моей семьи.Так что не хрен пенять на власть Украины. Не она начала эту войну.Если у человека нет желания быть мобилизированным, а есть желание свалить сейчас, но у меня для него плохая новость - его интересы и интересы государства не совпадают. И в Конституции написано, что во время военного положения права и свободы граждан могут быть ограничены. Например, право на выезд за границу.Повторюсь, не Украина начала войну из-за которой ограничены права и свободы.Стало-быть весь праведный гнев и граждан Украины и вице-президента США, должен быть направлен на первопричину. А она сидит в кремлядстве.



До кремля нам не дотянуться.

А вот вы там, в Нью-Йорке, сколько русских погромов устроили ?

Акций самосожжения с требованием дать Украине по-настоящему мощное и современное оружие в ассортименте?

Может поделитесь своим недвижимым имуществом в Киеве, пожертвуете на борьбу с кремлядством ? Пока механизм мобилизации (хотя бы экономической)нерезидентов не разработан? Никто бегунцам каштаны из огня таскать не будет, политинформацией не отделаетесь, власть некомпетентных людей, которую вы систематически

навязывали, вам тут не поможет. Жертвуйте так же, как требуете от других, аргумент что вы свалили до 24.02 не поможет, это не лотерея

Так как уверен, что на необходимые жертвы способно недостаточное кол-во украинцев, то будет заморозка. Границы при которой будут открывать медленно и со скрипом, но будут.

Касательно мобилизации 18 летних - это ж какую надо совесть иметь

людям учавствовавшим во всех выборах и навязавших своих кандидатов, чтобы потом посылать на войну тех, кто при последних выборах школьниками был ? Хотя я и за омоложение армии, и за верхнюю границу возраста в 45 для рядовых.

Но если ресурса мало, то 1) менять цели и средства войны 2) нанимать бодрых негров-людоедов по африкам До кремля нам не дотянуться.А вот вы там, в Нью-Йорке, сколько русских погромов устроили ?Акций самосожжения с требованием дать Украине по-настоящему мощное и современное оружие в ассортименте?Может поделитесь своим недвижимым имуществом в Киеве, пожертвуете на борьбу с кремлядством ? Пока механизм мобилизации (хотя бы экономической)нерезидентов не разработан? Никто бегунцам каштаны из огня таскать не будет, политинформацией не отделаетесь, власть некомпетентных людей, которую вы систематическинавязывали, вам тут не поможет. Жертвуйте так же, как требуете от других, аргумент что вы свалили до 24.02 не поможет, это не лотереяТак как уверен, что на необходимые жертвы способно недостаточное кол-во украинцев, то будет заморозка. Границы при которой будут открывать медленно и со скрипом, но будут.Касательно мобилизации 18 летних - это ж какую надо совесть иметьлюдям учавствовавшим во всех выборах и навязавших своих кандидатов, чтобы потом посылать на войну тех, кто при последних выборах школьниками был ? Хотя я и за омоложение армии, и за верхнюю границу возраста в 45 для рядовых.Но если ресурса мало, то 1) менять цели и средства войны 2) нанимать бодрых негров-людоедов по африкам



Смотрите, я никому ничего не навязываю.

Никого в окопы не зазываю.

Я пытаюсь донести всем вам, не свалившим, тот винегрет, который мусируется в американском медиапространстве.

Мне это самому не нравится.

Если Вы не поняли мой посыл, то он в следующем - помощь Украине под серьезной угрозой. Причем, как еще и сегодня в новостях было, не только со стороны США, но и со стороны Германии теперь.

В Европарламент пролезло дохрена "полезных идиотов пуйла" (это чтобы не сказать грубее).

Под соусом "Ф-16 не будет иметь решающего значения в войне (там продолжение фразы) как не стали решающими поставки Леопардов и Абрамсов" могут свернуть программу поставки авиации.

Посыл про 18-летних мне самому как серпом по одному месту. У меня самого дети приближаются к этому возрасту и мне не все равно что будет с их сверстниками.

Ситуация на международном уровне сейчас разворачивается совсем не в пользу Украины.

То, что я пишу - я информирую. Если я вижу приближающуся тучу, то умозаключение - будет дождь, а не "будет дождь потому что власть плохая".

Повторю еще раз - каждый из нас не может изменить глобальную ситуацию. Но каждый из нас может анализировать и делать умозаключения. Ну, а дальше - кто что может и хочет сделать руководствуясь этими умозаключениями.

И есть объективные и субъективные обстоятельства. Одни мы можем менять, другие - нет. Смотрите, я никому ничего не навязываю.Никого в окопы не зазываю.Я пытаюсь донести всем вам, не свалившим, тот винегрет, который мусируется в американском медиапространстве.Мне это самому не нравится.Если Вы не поняли мой посыл, то он в следующем - помощь Украине под серьезной угрозой. Причем, как еще и сегодня в новостях было, не только со стороны США, но и со стороны Германии теперь.В Европарламент пролезло дохрена "полезных идиотов пуйла" (это чтобы не сказать грубее).Под соусом "Ф-16 не будет иметь решающего значения в войне (там продолжение фразы) как не стали решающими поставки Леопардов и Абрамсов" могут свернуть программу поставки авиации.Посыл про 18-летних мне самому как серпом по одному месту. У меня самого дети приближаются к этому возрасту и мне не все равно что будет с их сверстниками.Ситуация на международном уровне сейчас разворачивается совсем не в пользу Украины.То, что я пишу - я информирую. Если я вижу приближающуся тучу, то умозаключение - будет дождь, а не "будет дождь потому что власть плохая".Повторю еще раз - каждый из нас не может изменить глобальную ситуацию. Но каждый из нас может анализировать и делать умозаключения. Ну, а дальше - кто что может и хочет сделать руководствуясь этими умозаключениями.И есть объективные и субъективные обстоятельства. Одни мы можем менять, другие - нет. rjkz

Повідомлень: 16819 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8388 раз. Подякували: 5281 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 01:03 BIGor написав: fox767676 цікаво, скільки квартир Ви пожертвовали, і на що? цікаво, скільки квартир Ви пожертвовали, і на що?

кавалірку, до речі, теж безкоштовно заселив переселенцями кавалірку, до речі, теж безкоштовно заселив переселенцями fox767676 Повідомлень: 1834 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 01:21 rjkz



значит украинскому обществу придется принимать тяжелую реальность и условия перемирия ооочень далекие от заявленных пропагандой

до полной окупации или истощения Украины до уровня Афганистана думаю Трамп не доведет

мобвозраст ниже 25 понижать не имеет смысла. военная подготовка - да, понижение ограничения на выезд с 18 до 16 - да

ну возможно будет еще шанс вернуть Украину в жизнеспособное состояние

воспользуются ли им украинцы - большой вопрос

цитирую

Фактор внешней угрозы: Путин, скорее всего отвел ближайшее десятилетие на "решение украинского вопроса" (как он сам назвал нынешнюю войну).

То есть даже после завершения этой войны, риск нового противостояния будет чрезвычайно высок.

Лишь высокий экономический потенциал и как производная от него - военно-технический потенциал, могут остановить РФ от дальнейшей агрессии.

В какой-то мере страх остановки нынешней войны у части нашего общества - это подсознательное неверие в успешный экономический сценарий развития Украины после войны.

Отсюда и тезисы - "нельзя оставить эту войну детям", "если заморозить войну, она через несколько лет начнется вновь" и т.д.

В то же время еще Клаузевиц называл три причины завершения любой войны:

1. Ты не можешь победить.

2. Враг может победить тебя.

3. Победа может достаться слишком дорогой ценой (Пиррова победа).

Для принятия решения, достаточно лишь одной причины.

............

Это показывает путь возможного развития Украины после войны.

Сильное государство на макроуровне и полное раскрепощение предпринимательства на микро.

Опора на остаточный научно-технический потенциал и технические компетенции национальной инженерии и навыки человеческого капитала.

Аккумулирование ошметков прежнего интеллектуального и кадрового потенциала для управления страной.

Отказ от сырьевой модели на уровне политической воли.

Новый общественный договор: страна свободных людей с открытыми границами и экономика свободных предпринимателей с раскрепощенной инициативой; примат прав Человека и человекоцентричная государственная политика.

Опасной альтернативой данного сценария может быть закрытие границ даже после войны, сохранение военного потенциала в режиме сжатой пружины (крайне медленная демобилизация по аналогии со сталинской демобилизацией после Второй мировой войны).

Максимальное использование потенциала подрастающих поколений для нужд войны.

Передача на аутсорс западным партнерам производства оружия и боеприпасов, исключительно сырьевая модель экономики, которая выживает за счет внешней помощи, поступательное разрушение остатков инфраструктуры и деиндустриализация на фоне кризиса системы образования и науки.

Замораживание политических процессов, "вечное военное положение" как на Тайване при власти Гоминьдана.

Что-то отдаленно напоминающее Сектор Газа, только без палестинской демографии.

Подобный сценарий для Украины очевидно не является стимулирующим развитие, так как у нас нет многочисленной молодежи как в Палестине и такой рождаемости и Украина - не изолированный остров как Тайвань, откуда можно было уплыть разве что в Китай.

Зато этот сценарий могут ошибочно воспринимать как достаточно простой в администрировании, в чем и заключается его опасность.

Но на мой взгляд, лишь высокая динамика экономического развития, репатриация населения, ставка на экономику знаний, науку и образование, может спасти нас от новой войны и сформировать позитивный сценарий будущего.





значит украинскому обществу придется принимать тяжелую реальность и условия перемирия ооочень далекие от заявленных пропагандойдо полной окупации или истощения Украины до уровня Афганистана думаю Трамп не доведетмобвозраст ниже 25 понижать не имеет смысла. военная подготовка - да, понижение ограничения на выезд с 18 до 16 - дану возможно будет еще шанс вернуть Украину в жизнеспособное состояниевоспользуются ли им украинцы - большой вопросцитирую fox767676 Повідомлень: 1834 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 07:15 fox767676 написав: rjkz



значит украинскому обществу придется принимать тяжелую реальность и условия перемирия ооочень далекие от заявленных пропагандой

до полной окупации или истощения Украины до уровня Афганистана думаю Трамп не доведет

мобвозраст ниже 25 понижать не имеет смысла. военная подготовка - да, понижение ограничения на выезд с 18 до 16 - да

ну возможно будет еще шанс вернуть Украину в жизнеспособное состояние

воспользуются ли им украинцы - большой вопрос

цитирую

Фактор внешней угрозы: Путин, скорее всего отвел ближайшее десятилетие на "решение украинского вопроса" (как он сам назвал нынешнюю войну).

То есть даже после завершения этой войны, риск нового противостояния будет чрезвычайно высок.

Лишь высокий экономический потенциал и как производная от него - военно-технический потенциал, могут остановить РФ от дальнейшей агрессии.

В какой-то мере страх остановки нынешней войны у части нашего общества - это подсознательное неверие в успешный экономический сценарий развития Украины после войны.

Отсюда и тезисы - "нельзя оставить эту войну детям", "если заморозить войну, она через несколько лет начнется вновь" и т.д.

В то же время еще Клаузевиц называл три причины завершения любой войны:

1. Ты не можешь победить.

2. Враг может победить тебя.

3. Победа может достаться слишком дорогой ценой (Пиррова победа).

Для принятия решения, достаточно лишь одной причины.

............

Это показывает путь возможного развития Украины после войны.

Сильное государство на макроуровне и полное раскрепощение предпринимательства на микро.

Опора на остаточный научно-технический потенциал и технические компетенции национальной инженерии и навыки человеческого капитала.

Аккумулирование ошметков прежнего интеллектуального и кадрового потенциала для управления страной.

Отказ от сырьевой модели на уровне политической воли.

Новый общественный договор: страна свободных людей с открытыми границами и экономика свободных предпринимателей с раскрепощенной инициативой; примат прав Человека и человекоцентричная государственная политика.

Опасной альтернативой данного сценария может быть закрытие границ даже после войны, сохранение военного потенциала в режиме сжатой пружины (крайне медленная демобилизация по аналогии со сталинской демобилизацией после Второй мировой войны).

Максимальное использование потенциала подрастающих поколений для нужд войны.

Передача на аутсорс западным партнерам производства оружия и боеприпасов, исключительно сырьевая модель экономики, которая выживает за счет внешней помощи, поступательное разрушение остатков инфраструктуры и деиндустриализация на фоне кризиса системы образования и науки.

Замораживание политических процессов, "вечное военное положение" как на Тайване при власти Гоминьдана.

Что-то отдаленно напоминающее Сектор Газа, только без палестинской демографии.

Подобный сценарий для Украины очевидно не является стимулирующим развитие, так как у нас нет многочисленной молодежи как в Палестине и такой рождаемости и Украина - не изолированный остров как Тайвань, откуда можно было уплыть разве что в Китай.

Зато этот сценарий могут ошибочно воспринимать как достаточно простой в администрировании, в чем и заключается его опасность.

Но на мой взгляд, лишь высокая динамика экономического развития, репатриация населения, ставка на экономику знаний, науку и образование, может спасти нас от новой войны и сформировать позитивный сценарий будущего.





значит украинскому обществу придется принимать тяжелую реальность и условия перемирия ооочень далекие от заявленных пропагандойдо полной окупации или истощения Украины до уровня Афганистана думаю Трамп не доведетмобвозраст ниже 25 понижать не имеет смысла. военная подготовка - да, понижение ограничения на выезд с 18 до 16 - дану возможно будет еще шанс вернуть Украину в жизнеспособное состояниевоспользуются ли им украинцы - большой вопросцитирую



Очень цепануло "Решение украинского вопроса"...

В свое время у гитлера было "Решение еврейского вопроса".

Как он его "решал", надеюсь, напоминать не надо?

Идет третий год войны. Значит, еще 6 с гаком.

"Решит" или не решит?

В целом, все намного сложнее.

Украинское общество в начале войны сплотилось, но сейчас, судя по тому что я тут читаю и разговариваю с теми кто остался в Украине, оно опять раздроблено.

Пока еще осталось некоторое количество тех, кто пошел сам и готов идти до конца и остальные.

Опять-же, в американском медиапространстве, кстати протрамповском, с некоторой периодичностью звучит нарратив "Если не удастся склонить западным союзникам украинское руководство к "переговорам" (читай "капитуляции"), то это сделают сами граждане Украины,которые посчитают,что территориальная целостность не стоит человеческих жизней" Самое примечательное, что это звучало и в начале 22-го и в 23-м. То есть, сценарий слива Украины изначально устраивал американский политикум, но пока это не звучало на официальном уровне открытым текстом.

С приходом Трампа это скорей всего случится.

Кстати, от сторонников Трампа много раз слышал "Украина все равно проиграет войну, если ей давать вооружение, то это просто продлит войну и повлечет бОльшие жертвы". Очень цепануло "Решение украинского вопроса"...В свое время у гитлера было "Решение еврейского вопроса".Как он его "решал", надеюсь, напоминать не надо?Идет третий год войны. Значит, еще 6 с гаком."Решит" или не решит?В целом, все намного сложнее.Украинское общество в начале войны сплотилось, но сейчас, судя по тому что я тут читаю и разговариваю с теми кто остался в Украине, оно опять раздроблено.Пока еще осталось некоторое количество тех, кто пошел сам и готов идти до конца и остальные.Опять-же, в американском медиапространстве, кстати протрамповском, с некоторой периодичностью звучит нарратив "Если не удастся склонить западным союзникам украинское руководство к "переговорам" (читай "капитуляции"), то это сделают сами граждане Украины,которые посчитают,что территориальная целостность не стоит человеческих жизней" Самое примечательное, что это звучало и в начале 22-го и в 23-м. То есть, сценарий слива Украины изначально устраивал американский политикум, но пока это не звучало на официальном уровне открытым текстом.С приходом Трампа это скорей всего случится.Кстати, от сторонников Трампа много раз слышал "Украина все равно проиграет войну, если ей давать вооружение, то это просто продлит войну и повлечет бОльшие жертвы". rjkz

Повідомлень: 16819 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8388 раз. Подякували: 5281 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 09:45 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Самое примечательное, что это звучало и в начале 22-го и в 23-м. То есть, сценарий слива Украины изначально устраивал американский политикум, но пока это не звучало на официальном уровне открытым текстом.

С приходом Трампа это скорей всего случится. Самое примечательное, что это звучало и в начале 22-го и в 23-м. То есть, сценарий слива Украины изначально устраивал американский политикум, но пока это не звучало на официальном уровне открытым текстом.С приходом Трампа это скорей всего случится.



я считаю это позитивным сдвигом

потому как многие намеков не понимают

и продолжают буровить про "весь мир с нами, только 91 и ни пяди меньше"





Украинское общество в начале войны сплотилось, но сейчас, судя по тому что я тут читаю и разговариваю с теми кто остался в Украине, оно опять раздроблено.



тут еще всё очень лайтово чинно-благородно

зайти в комментарии к депутатам кишащие проклятиями тем и

этим - станет понятно что дело плохо

очень многие хотят дембельнуться и крайне нервно реагируют на закон об экономическом бронировании, хотя он касается и небольшой части граждансих.

доходит до абсурда - какой-нибудь 35 летний герой майдана с театрально-гумманитарным образованием отказывает в праве на єкономическое бронирование 45-50 летним инженерам

с другой сторооны, нормально соображающим и зарабатывающим людям, интегрированным в мировые рынки, тоже есть что предьявить пересичным массам

у политиков отсутствует мастерство и навыки позволяющие вырабатывать соломоновы решения.

это очевидно все больше и больше я считаю это позитивным сдвигомпотому как многие намеков не понимаюти продолжают буровить про "весь мир с нами, только 91 и ни пяди меньше"тут еще всё очень лайтово чинно-благороднозайти в комментарии к депутатам кишащие проклятиями тем иэтим - станет понятно что дело плохоочень многие хотят дембельнуться и крайне нервно реагируют на закон об экономическом бронировании, хотя он касается и небольшой части граждансих.доходит до абсурда - какой-нибудь 35 летний герой майдана с театрально-гумманитарным образованием отказывает в праве на єкономическое бронирование 45-50 летним инженерамс другой сторооны, нормально соображающим и зарабатывающим людям, интегрированным в мировые рынки, тоже есть что предьявить пересичным массаму политиков отсутствует мастерство и навыки позволяющие вырабатывать соломоновы решения.это очевидно все больше и больше fox767676 Повідомлень: 1834 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2202220322042205 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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