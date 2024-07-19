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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2024 09:40
rjkz написав:
Пища для размышлений.
Трамп, практически 100%, - следующий президент США.
Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.
Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.
Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива
1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.
2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.
Делайте выводы.
не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22
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flyman
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Додано: Сер 17 лип, 2024 11:05
flyman Ви ж свій вибір зробили: кавалірки в Києві. До чого тут пан Rjkz?
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BIGor
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Додано: Сер 17 лип, 2024 15:21
BIGor написав: rjkz написав:
Пища для размышлений.
Трамп, практически 100%, - следующий президент США.
Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.
Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.
Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива
1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.
2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.
Делайте выводы.
Так віцепрезидент в США ж нічого не вирішує. Буде собі перерізати стрічки при відкритті нових бібліотек чи парковок... Ну хіба що стане президентом в разі смерті Трампа під час президенства.
Его выдвинул Трамп.
Съезд партии радостно одобрил.
Сейчас это в Милуоки проходит. Или уже закончилось.
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rjkz
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Додано: Сер 17 лип, 2024 15:36
flyman написав: rjkz написав:
Пища для размышлений.
Трамп, практически 100%, - следующий президент США.
Сегодня партия респов утвердила вице президента на случай выигрыша Трампа.
Джейм Девид Вэнс известен своей яростной позицией против помощи Украине и сторонник быстрого завершения войны путем принятия условий уйла.
Также появились в медиапространстве 2 постоянно повторяемых нарратива
1. Украине стоит низить мобилизационный возраст до 18 лет, так как не хватает мобилизационного ресурса.
2. Ф-16 не внесут радикальных изменений в ситуацию на поле боя.
Делайте выводы.
не "против помощи Украине" а "допозі владі в якої L'État c'est moi, яка порушує основні принципи прав і свобод, на яких побудоване американське суспільство", чи rjkz влаштовує стан речей, коли він собі в США, а решта за кордоном з колючим дротом, бо він тоді такий умний, 10 років готовився до еміграції, а решта мужиків не досягли вершин його мудрості і не виїхали до 24.02.22
ЭЭЭ, я вспоминаю яростно патриотичную позицию и риторику моих многих друзей-знакомых до моего отъезда.
Все они так браво себя держали до того момента, пока им не стали приходить повестки.
И тут разворот на 180 градусов. Власть - омно, оккупированные территории нафиг не нужны. Надо строить модель Южной и северной Корей.
Надо остановить войну и жить дальщше.
Спрашиваю - Что будешь делать как только остановятся боевые действия и откроют (если откроют ) границы?
-Свалю.
Так, пардон, а нафига нужен был тот пламенный патриотизм и вышиванки, если как воевать - то другие, как до тебя дело доходит - то лапки кверху и мысль только как свалить? Хоть и путем капитуляции?
Я никогда не носил вышиванок и не строил из себя пламенного борца (даже на словах). Никогда не скрывал, что мой патриотизм начинается с моей семьи.
Так что не хрен пенять на власть Украины. Не она начала эту войну.
Если у человека нет желания быть мобилизированным, а есть желание свалить сейчас, но у меня для него плохая новость - его интересы и интересы государства не совпадают. И в Конституции написано, что во время военного положения права и свободы граждан могут быть ограничены. Например, право на выезд за границу.
Повторюсь, не Украина начала войну из-за которой ограничены права и свободы.
Стало-быть весь праведный гнев и граждан Украины и вице-президента США, должен быть направлен на первопричину. А она сидит в кремлядстве.
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rjkz
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Додано: Сер 17 лип, 2024 16:55
rjkz написав: Bolt написав: BIGor написав:
А Вам чим допекли стоматологи? Вони і в Україні, і в США і в Польщі достойно заробляють. Професія дуже складна, і не видно натовпів бажаючих вчитись на стоматологів.
Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку.
Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.
Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.
Тут жена ставила коронки уже за 1200.
Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.
Вот что беспокоило - мануальный терапевт.
Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.
Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.
Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит.
Почему у вас диск так, часто выскакивает?! Наверное ЗП в американском ОСББ не хватает, по вечерам мувером с мексами подрабатываете? 😎
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Bolt
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Додано: Сер 17 лип, 2024 18:57
BIGor написав:flyman
Ви ж свій вибір зробили: кавалірки в Києві. До чого тут пан Rjkz
?
дійсно, до чого тут пан Rjkz який з розумним лицем розпливається думками про 146% стратегію віце кандидата в Президенти США щодо поточної влади України (утотожнюючи її з народом), який наразі лише вішає локшину на вуха реднакам у передвиборчій кампанії?
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flyman
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:47
Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав:
Одною з причин, чому я не втік з україни є знайомий стоматолог який латає мої зуби по 500-600 грн за одну фотополімерку.
Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.
Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.
Тут жена ставила коронки уже за 1200.
Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.
Вот что беспокоило - мануальный терапевт.
Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.
Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.
Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит.
Почему у вас диск так, часто выскакивает?! Наверное ЗП в американском ОСББ не хватает, по вечерам мувером с мексами подрабатываете? 😎
И мувером по ночам подрабатываю и в коробке из под холодильника под Бруклинским мостом ночую на холодном бетоне.
И в Киеве с конца 90-х такая-же фигня была.
Как на мусорнике переночую - так диск и выскакивает.
Если серьезно, в школе погоняло было "бицепс", тягал штангу, гири (у меня 16 и 24 были), гантели в неокрепшем возрасте. Плюс другие не очень щадящие виды спорта.
А диск если один раз выпал, то это становится постоянным процессом вне зависимости от нагрузки.
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rjkz
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:02
https://news.finance.ua/ua/yaki-zemli-v ... yla-v-izdu
flyman написав: BIGor написав:flyman
Ви ж свій вибір зробили: кавалірки в Києві. До чого тут пан Rjkz
?
дійсно, до чого тут пан Rjkz який з розумним лицем розпливається думками про 146% стратегію віце кандидата в Президенти США щодо поточної влади України (утотожнюючи її з народом), який наразі лише вішає локшину на вуха реднакам у передвиборчій кампанії?
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BIGor
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:13
rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:
Мой стоматолог в Киеве, у которого я был лет эдак почти 30 и с коронками 92гв я до сих пор, а временная пломба, которую на скорую руку он поставил накануне родов (я присутствовал в на родах и полость рта обязаны быть санирована) и которую я так и не удосужился поменять, стоит уже больше 10 лет.
Коронка жене перед отъездом стоила 70 долларов.
Тут жена ставила коронки уже за 1200.
Но вопроса или оставаться ради стоматолога, пусть даже с такими золотыми руками, даже не возникало.
Вот что беспокоило - мануальный терапевт.
Я у него был постоянным клиентом на протяжении 20 лет. Иногда спина соскакивает.
Последние лет 5 до отъезда не давал ему работы, а до этого он брал 200 грн за прием. Причем последние визиты отдавал меня уже своим ученикам, а они до него не дотягивали. И каждый соскок спины стоил мне 3Х200 грн.
Тут нашел американского хиропрактора, который за 50 долларов с одного раза решает проблему. Уже 4 раза выскакивал диск. Причем восстановление намного быстрее проходит.
Почему у вас диск так, часто выскакивает?! Наверное ЗП в американском ОСББ не хватает, по вечерам мувером с мексами подрабатываете? 😎
И мувером по ночам подрабатываю и в коробке из под холодильника под Бруклинским мостом ночую на холодном бетоне.
И в Киеве с конца 90-х такая-же фигня была.
Как на мусорнике переночую - так диск и выскакивает.
Если серьезно, в школе погоняло было "бицепс", тягал штангу, гири (у меня 16 и 24 были), гантели в неокрепшем возрасте. Плюс другие не очень щадящие виды спорта.
А диск если один раз выпал, то это становится постоянным процессом вне зависимости от нагрузки.
Та тоже как дом строил, паралельно шлакоблокаиюми занимался, прикинул, что за год 700-800 тон руками перекинул, не считая мелочевки.Тоже, что-то в попереке подклинивает. МРТ боюсь даже делать. Разве если ТЦК отловит, для отмазки буду делать.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:26
В этом году, в Украине катастрофа с вступительной компанией в мед. ВУЗы.
Врачи военнообязанные и мужчины и женщины.
В университете Сплита, в прошлом году, на медицинские специальности, украинцы на втором месте после хорватов. В этом, похоже украинцев будет ещё больше.
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