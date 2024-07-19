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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:32
Bolt написав:
Тоже, что-то в попереке подклинивает. МРТ боюсь даже делать. Разве если ТЦК отловит, для отмазки буду делать.
Наивный
С болезнями хребта, по мнению командования сухопутных войск, идеальный солдат.
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