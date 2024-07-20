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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2202220322042205
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:32

  Bolt написав:Тоже, что-то в попереке подклинивает. МРТ боюсь даже делать. Разве если ТЦК отловит, для отмазки буду делать.

Наивный :mrgreen:
С болезнями хребта, по мнению командования сухопутных войск, идеальный солдат.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 02:16

  UA написав:В этом году, в Украине катастрофа с вступительной компанией в мед. ВУЗы.
Врачи военнообязанные и мужчины и женщины.
В университете Сплита, в прошлом году, на медицинские специальности, украинцы на втором месте после хорватов. В этом, похоже украинцев будет ещё больше.

наеонец то некому будет давать конвертики за то чтоб после первого курса сдать анатомию, а на третьем - гистологию и фарму?
Там валят ВСЕХ
барабашов
 
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