RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2202220322042205
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:32

  Bolt написав:Тоже, что-то в попереке подклинивает. МРТ боюсь даже делать. Разве если ТЦК отловит, для отмазки буду делать.

Наивный :mrgreen:
С болезнями хребта, по мнению командования сухопутных войск, идеальный солдат.
UA
 
Повідомлень: 8474
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1857 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 02:16

  UA написав:В этом году, в Украине катастрофа с вступительной компанией в мед. ВУЗы.
Врачи военнообязанные и мужчины и женщины.
В университете Сплита, в прошлом году, на медицинские специальности, украинцы на втором месте после хорватов. В этом, похоже украинцев будет ещё больше.

наеонец то некому будет давать конвертики за то чтоб после первого курса сдать анатомию, а на третьем - гистологию и фарму?
Там валят ВСЕХ
барабашов
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 16.06.15
Подякував: 277 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 07:20

Еміграція, заробітчанство

New’s from USA

Підійшов до кінця перший тиждень стажування наших українців в Stanford University - лікарня медичного факультету.
Як я писав раніше, для підтвердження диплома лікаря, отриманого не в США, треба пройти чотири етапи, з них три - теоретичні, а четвертий етап - три стажування тривалістю кожний в один місяць в різних госпіталях США.
Вердикт цього стажування: «Дуже важко».

P.S. Стажування безкоштовне, за місце стажування треба домовлятися самостійно. Витрати на проживання та харчування - за власний рахунок.
Перше стажування пройшло в госпіталі міста Клівленд. Друге стажування в найбільшому госпіталі в США в штаті Техас. Третє (останнє) стажування продовжується в Stanford University.
За термінами: всі етапи треба встигнути пройти до вересня 2024 року.
Нагорода за наполегливу роботу: отримання права працювати лікарем в США.
Ніяких конвертів «після першого курсу» не існує.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9837
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3641 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 07:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Есть немалая вероятность того, что "американская мечта" для многих украинцев закончится весной 2015 года.
Связано это, конечно, с тем, что фактически у Трампа нет конкурентов.
Уже и его противники в республиканской партии "преклонили колено".
И в рядах демократов полная паника и непонимание кого выставить вместо старца.
Чего ждать от Трампа?
Однозначно - ужесточение политики по Украине.
Однозначно - ужесточение иммиграционной политики.
Крайне вероятно - отмена ТПС, на который многие украинцы попереходили с Ю4Ю, это казалось таким мудрым решением.
Возможно, что непродление Ю4Ю с весны 2025 года.
Сбывается мечта человека-кроссовка - сотни тысяч украинцев из США, многие с деньгами, выстроятся в очередь, чтобы купить за 352 куе его прелесть со ШТОРАМИ. Будет на что купить в ВЕне ламповый хрущик с неправильными плинтусами.
Конечно, будут альтернативные варианты.
Скорей всего выдворяемых из США украинцев с радостью примет Трюдо, как известно, в Канаде демократы сильны и они ведут прогрессивную иммиграционную политику. Вопрос - смогут ли сотни тысяч украинцев поместиться в Канаде в смысле работы?Смогут ли сотни тысяч украинцев работать в Канаде за их деньги после американских зарплат?
В общем, "вопросов больше чем ответов" (с)
Мда.
А вы говорите, что в Украине власть плохая.
"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16818
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8388 раз.
Подякували: 5281 раз.
 
Профіль
7
3
6
  #<1 ... 2202220322042205
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3398)
20.07.2024 07:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.