Наивный
С болезнями хребта, по мнению командования сухопутных войск, идеальный солдат.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:32
Додано: Суб 20 лип, 2024 02:16
наеонец то некому будет давать конвертики за то чтоб после первого курса сдать анатомию, а на третьем - гистологию и фарму?
Там валят ВСЕХ
Додано: Суб 20 лип, 2024 07:20
Еміграція, заробітчанство
New’s from USA
Підійшов до кінця перший тиждень стажування наших українців в Stanford University - лікарня медичного факультету.
Як я писав раніше, для підтвердження диплома лікаря, отриманого не в США, треба пройти чотири етапи, з них три - теоретичні, а четвертий етап - три стажування тривалістю кожний в один місяць в різних госпіталях США.
Вердикт цього стажування: «Дуже важко».
P.S. Стажування безкоштовне, за місце стажування треба домовлятися самостійно. Витрати на проживання та харчування - за власний рахунок.
Перше стажування пройшло в госпіталі міста Клівленд. Друге стажування в найбільшому госпіталі в США в штаті Техас. Третє (останнє) стажування продовжується в Stanford University.
За термінами: всі етапи треба встигнути пройти до вересня 2024 року.
Нагорода за наполегливу роботу: отримання права працювати лікарем в США.
Ніяких конвертів «після першого курсу» не існує.
Додано: Суб 20 лип, 2024 07:49
Re: Еміграція, заробітчанство
Есть немалая вероятность того, что "американская мечта" для многих украинцев закончится весной 2015 года.
Связано это, конечно, с тем, что фактически у Трампа нет конкурентов.
Уже и его противники в республиканской партии "преклонили колено".
И в рядах демократов полная паника и непонимание кого выставить вместо старца.
Чего ждать от Трампа?
Однозначно - ужесточение политики по Украине.
Однозначно - ужесточение иммиграционной политики.
Крайне вероятно - отмена ТПС, на который многие украинцы попереходили с Ю4Ю, это казалось таким мудрым решением.
Возможно, что непродление Ю4Ю с весны 2025 года.
Сбывается мечта человека-кроссовка - сотни тысяч украинцев из США, многие с деньгами, выстроятся в очередь, чтобы купить за 352 куе его прелесть со ШТОРАМИ. Будет на что купить в ВЕне ламповый хрущик с неправильными плинтусами.
Конечно, будут альтернативные варианты.
Скорей всего выдворяемых из США украинцев с радостью примет Трюдо, как известно, в Канаде демократы сильны и они ведут прогрессивную иммиграционную политику. Вопрос - смогут ли сотни тысяч украинцев поместиться в Канаде в смысле работы?Смогут ли сотни тысяч украинцев работать в Канаде за их деньги после американских зарплат?
В общем, "вопросов больше чем ответов" (с)
Мда.
А вы говорите, что в Украине власть плохая.
"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.
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